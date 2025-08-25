Ngày sinh Âm lịch của người cả đời bôn ba, nhưng con cháu hiển vinh, phú quý đủ đầy
GĐXH - Người sinh những ngày sinh Âm lịch này lúc nào cũng tất bật với cơm áo gạo tiền, nhưng bù lại, con cháu họ lại được hưởng trọn thành quả, thành đạt và hiếu thảo. Đó chính là phúc báo lớn nhất mà họ để lại cho đời sau.
Người sinh ngày 3 và 9 Âm lịch
Theo tử vi, những ai sinh vào ngày 3 và 9 Âm lịch thường sở hữu tính cách hoạt bát, nhanh nhạy, vui vẻ.
Họ có cuộc sống không thiếu thốn vật chất, tình cảm cũng tương đối êm ấm, nhưng lúc nào cũng bộn bề lo toan, chẳng mấy khi được an nhàn.
Người mang ngày sinh này vốn cá tính mạnh mẽ, khó dung hòa giữa sự nghiệp và gia đình.
Họ trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, nhưng có một điểm đáng ngưỡng mộ là dù vất vả đến đâu, họ cũng không bao giờ để con cái phải thua thiệt.
Cả đời phấn đấu miệt mài, họ ít khi có thời gian hưởng phúc cho riêng mình.
Thế nhưng, nhờ sự hy sinh đó, con cháu họ lại thông minh, sáng dạ, gặt hái được nhiều thành công trong tương lai và sống cuộc đời viên mãn.
Người sinh ngày 12 và 18 Âm lịch
Những ai sinh vào ngày 12 và 18 Âm lịch thường có số mệnh gắn liền với công việc.
Họ là tuýp người không bao giờ yên phận, luôn muốn vươn lên và không dễ dàng hài lòng với những gì mình đạt được.
Thực tế, người mang ngày sinh này nhiều khi không thiếu tiền, nhưng họ lại không chịu được cảnh rảnh rỗi.
Càng bận rộn, họ càng cảm thấy hạnh phúc. Trong mắt người khác, họ lúc nào cũng tất bật, làm việc không ngừng nghỉ.
Nhưng đối với họ, lao động chính là niềm vui, là cách để khẳng định giá trị bản thân.
Đặc biệt, đến tuổi trung niên và về già, những người sinh vào ngày Âm lịch này thường tích lũy được khối tài sản đáng kể, sống sung túc cùng con cháu và hưởng vinh hoa phú quý.
Người sinh ngày 23 và 28 Âm lịch
Theo tử vi, người sinh vào ngày 23 và 28 Âm lịch cũng là mẫu người cả đời bận rộn, không mấy khi ngơi nghỉ.
Họ dành phần lớn thời gian để lao động, làm việc hết mình cho sự nghiệp và trách nhiệm gia đình.
Thậm chí, dù không thiếu tiền, họ vẫn không thấy thoải mái nếu buộc phải sống nhàn hạ. Với họ, lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, là cách để tận hưởng cuộc sống.
Trong mắt người xung quanh, họ có thể giống như "con ong chăm chỉ", dậy sớm về muộn, vất vả quanh năm. Nhưng thực chất, chính sự nỗ lực không ngừng đó mang lại cho họ niềm hạnh phúc thầm lặng.
Họ không ngừng tiến bước, và càng về sau, tiền tài, phúc lộc càng tỷ lệ thuận với sự chăm chỉ ấy. Đến tuổi già, họ sống sung túc, con cháu hiếu thuận, phú quý đủ đầy.
Ngày sinh Âm lịch của những người không ngại vất vả
Có thể thấy, mỗi ngày sinh Âm lịch đều mang đến một số mệnh khác biệt. Với những người cả đời vất vả kể trên, dù bản thân không hưởng nhiều an nhàn, nhưng bù lại, con cháu họ lại thành đạt, hiếu nghĩa.
Đó chính là "quả ngọt" từ sự hy sinh thầm lặng và tinh thần lao động bền bỉ mà họ đã dâng hiến cả cuộc đời.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
