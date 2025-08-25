3 con giáp đón lộc trời, công việc thuận lợi ngay những ngày tuần đầu ‘tháng cô hồn’

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.

1. Con giáp Sửu

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu trong tuần này từ 25/8 đến ngày 31/8/2025 sẽ có những tin vui trong công việc nhờ ảnh hưởng của Tử Vi cát tinh. Con giáp này nhanh nhạy, thường xuyên có những ý tưởng tốt trong công việc, giúp bạn được tỏa sáng.

Cơ hội nghề nghiệp đổ dồn về phía bạn, dự án tiến triển thuận lợi và nhờ đó, bạn sẽ có những thăng tiến, tài lộc.

Con giáp Sửu tuần này có nhiều niềm vui

Tuần mới, con giáp Sửu có khoản thu nhập bất ngờ cũng sẽ khiến bạn mỉm cười. Ngày thứ 3 của tuần có Thực Thần cứu cánh giúp Sửu kiếm được lợi nhuận lớn từ việc buôn bán, được người khác cho quà hoặc may mắn liên quan đến tiền bạc.

Tuy nhiên, con giáp Sửu cần lưu ý về mặt tình cảm. Tuần này nên hạn chế nói ra rắc rối trong tình yêu, hôn nhân mà mình đang gặp phải cho người khác nghe, tránh để những hiểu lầm gây ảnh hưởng tới mình.

2. Con giáp Tỵ

Tử vi tuần mới cho thấy, nhờ có Tam Hội hỗ trợ, con giáp Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc tuần này. Nhờ có quý nhân hỗ trợ, con giáp Tỵ thuận lợi hơn trong công việc. Dù được phẫn công những công việc khó, bạn đừng vội từ chối hay đùn đẩy sang người khác, nhờ quý nhân, bạn sẽ dễ dàng hoàn thành. Nếu có thể, bạn nên dành thời gian để học thêm ngoại ngữ, kỹ năng mềm để bản thân không bị động trong thời đại công nghệ lên ngôi.

Thời gian này, tiền bạc của Ngọ chưa thực sự có nhiều. Tuy nhiên 2 ngày cuối tuần sẽ có cát tinh Thiên Tài hỗ trợ giúp con giáp Ngọ ăn nên làm ra, ngồi gần với người có kinh nghiệm làm giàu, kiếm được mối làm ăn cực tốt. Con giáp này cũng có thể đón nhận được một khoản tiền hỗ trợ, nhưng không vì thế mà bạn tiêu xài hoang phí.

Về tình cảm trong tuần, nữ mệnh tuổi Tỵ rất vượng duyên, có thể nói đây là con giáp nữ nổi bật và có nhiều duyên lành nhất trong số 12 con giáp của tuần này. Con giáp này nên tranh thủ thời gian để tìm nửa kia của mình.

Ngược lại, nam mệnh lại hơi trắc trở đường tình duyên do chính bản thân họ tự làm khổ mình. Bạn sống khá nặng tình, hơi nhiệt tình thái quá nên dễ chịu thiệt thòi.

3. Con giáp Dậu

Bách Việt làm chủ, con giáp Dậu trong tuần này sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Dậu làm việc nghiêm khắc, có phần khó tính và có khả năng dẫn dắt, quản lý nên công việc nhờ đó cũng tiến triển tốt.

Tuần này cực vượng cho những bạn tuổi Dậu làm những công việc liên quan đến công nghệ, máy móc điều khiển, kỹ thuật thông tin, nhiên liệu… Nhờ tài năng, con giáp Dậu tuần này cũng kiếm được nhiều tiền và không gặp khó khăn trong tài chính. Con giáp này luôn cố gắng, không ỷ lại vào người khác, tự làm tự ăn, kiếm tiền đều tay. Tuy vậy, bạn nên tránh giao dịch tài chính với người quen để tránh xảy ra bất hòa.

Điểm sáng trong tuần này với con giáp Dậu lớn nhất là tinh cảm

Về chuyện tình cảm trong tuần này lại là điểm cực sáng với con giáp Dậu. Ngày thứ 5 rất tốt cho chuyện tình cảm của bản mệnh nhờ có Tam Hợp hỗ trợ. Trong gia đạo bình an, nhưng con giáp này nên nhớ khi ứng xử cần khéo léo, nóng giận chỉ mang thêm nhiều mâu thuẫn mà không giải quyết được việc gì.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.