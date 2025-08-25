3 con giáp đón lộc trời, công việc thuận lợi ngay những ngày tuần đầu ‘tháng cô hồn’
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo về tử vi tuần mới những ngày đầu ‘tháng cô hồn’, đây là những con giáp đón lộc trời, công việc thuận lợi.
1. Con giáp Sửu
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu trong tuần này từ 25/8 đến ngày 31/8/2025 sẽ có những tin vui trong công việc nhờ ảnh hưởng của Tử Vi cát tinh. Con giáp này nhanh nhạy, thường xuyên có những ý tưởng tốt trong công việc, giúp bạn được tỏa sáng.
Cơ hội nghề nghiệp đổ dồn về phía bạn, dự án tiến triển thuận lợi và nhờ đó, bạn sẽ có những thăng tiến, tài lộc.
Tuần mới, con giáp Sửu có khoản thu nhập bất ngờ cũng sẽ khiến bạn mỉm cười. Ngày thứ 3 của tuần có Thực Thần cứu cánh giúp Sửu kiếm được lợi nhuận lớn từ việc buôn bán, được người khác cho quà hoặc may mắn liên quan đến tiền bạc.
Tuy nhiên, con giáp Sửu cần lưu ý về mặt tình cảm. Tuần này nên hạn chế nói ra rắc rối trong tình yêu, hôn nhân mà mình đang gặp phải cho người khác nghe, tránh để những hiểu lầm gây ảnh hưởng tới mình.
2. Con giáp Tỵ
Tử vi tuần mới cho thấy, nhờ có Tam Hội hỗ trợ, con giáp Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc tuần này. Nhờ có quý nhân hỗ trợ, con giáp Tỵ thuận lợi hơn trong công việc. Dù được phẫn công những công việc khó, bạn đừng vội từ chối hay đùn đẩy sang người khác, nhờ quý nhân, bạn sẽ dễ dàng hoàn thành. Nếu có thể, bạn nên dành thời gian để học thêm ngoại ngữ, kỹ năng mềm để bản thân không bị động trong thời đại công nghệ lên ngôi.
Thời gian này, tiền bạc của Ngọ chưa thực sự có nhiều. Tuy nhiên 2 ngày cuối tuần sẽ có cát tinh Thiên Tài hỗ trợ giúp con giáp Ngọ ăn nên làm ra, ngồi gần với người có kinh nghiệm làm giàu, kiếm được mối làm ăn cực tốt. Con giáp này cũng có thể đón nhận được một khoản tiền hỗ trợ, nhưng không vì thế mà bạn tiêu xài hoang phí.
Về tình cảm trong tuần, nữ mệnh tuổi Tỵ rất vượng duyên, có thể nói đây là con giáp nữ nổi bật và có nhiều duyên lành nhất trong số 12 con giáp của tuần này. Con giáp này nên tranh thủ thời gian để tìm nửa kia của mình.
Ngược lại, nam mệnh lại hơi trắc trở đường tình duyên do chính bản thân họ tự làm khổ mình. Bạn sống khá nặng tình, hơi nhiệt tình thái quá nên dễ chịu thiệt thòi.
3. Con giáp Dậu
Bách Việt làm chủ, con giáp Dậu trong tuần này sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Dậu làm việc nghiêm khắc, có phần khó tính và có khả năng dẫn dắt, quản lý nên công việc nhờ đó cũng tiến triển tốt.
Tuần này cực vượng cho những bạn tuổi Dậu làm những công việc liên quan đến công nghệ, máy móc điều khiển, kỹ thuật thông tin, nhiên liệu… Nhờ tài năng, con giáp Dậu tuần này cũng kiếm được nhiều tiền và không gặp khó khăn trong tài chính. Con giáp này luôn cố gắng, không ỷ lại vào người khác, tự làm tự ăn, kiếm tiền đều tay. Tuy vậy, bạn nên tránh giao dịch tài chính với người quen để tránh xảy ra bất hòa.
Về chuyện tình cảm trong tuần này lại là điểm cực sáng với con giáp Dậu. Ngày thứ 5 rất tốt cho chuyện tình cảm của bản mệnh nhờ có Tam Hợp hỗ trợ. Trong gia đạo bình an, nhưng con giáp này nên nhớ khi ứng xử cần khéo léo, nóng giận chỉ mang thêm nhiều mâu thuẫn mà không giải quyết được việc gì.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Ngày sinh Âm lịch của người cả đời bôn ba, nhưng con cháu hiển vinh, phú quý đủ đầyĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Người sinh những ngày sinh Âm lịch này lúc nào cũng tất bật với cơm áo gạo tiền, nhưng bù lại, con cháu họ lại được hưởng trọn thành quả, thành đạt và hiếu thảo. Đó chính là phúc báo lớn nhất mà họ để lại cho đời sau.
Làm sổ đỏ lần đầu không được thiếu những loại giấy tờ nào?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Sổ đỏ là chứng thư pháp lý duy nhất xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản trên đất hợp pháp. Khi làm sổ đỏ lần đầu, người dân cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết nào?
Tin sáng 25/8: Thời tiết miền Bắc dịp 2/9 ban ngày trời nắng, khả năng mưa thấp; Cụ bà 71 tuổi ở Đồng Nai suýt mất 1 tỷ đồng với 'kịch bản cũ'Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ nay đến ngày 2/9...
Bão số 5 giật cấp 17, tiến gần bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh, dự báo mưa lớn diện rộngĐời sống - 19 giờ trước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 410km, cách Hà Tĩnh khoảng 390km về phía Đông Đông Nam và cách Bắc Quảng Trị khoảng 340km về phía Đông.
Trả lại hơn 2,2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoảnĐời sống - 20 giờ trước
Hai công dân ở Quảng Trị và Hà Tĩnh đã chuyển nhầm vào tài khoản với tổng số tiền 2,25 tỷ đồng. Tiếp nhận trình báo, lực lượng Công an xã đã hỗ trợ, kết nối để người dân nhận lại đầy đủ số tiền nói trên.
Bé trai sơ sinh để ở cổng chùa với mảnh giấy ghi "Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được"Đời sống - 23 giờ trước
Người mẹ bỏ lại con trai 3 ngày tuổi ở cổng chùa kèm dòng chữ “Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được”
Cận cảnh đại tượng Phật bằng đồng với kích thước 'khủng' ở Ninh BìnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đại tượng Phật bằng đồng có trọng lượng 150 tấn, cao hơn 20m, nặng 150 tấn được đặt tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Thông tin mới nhất về bão số 5 đang di chuyển theo hướng vào miền TrungĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Vào hồi 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông.
Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng ngàn ngôi mộ ở Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), cũng rực sáng sắc đỏ cờ Tổ quốc. Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ gợi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn trở thành điểm nhấn xúc động trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.
'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dàoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm tháng 7 Âm lịch (tháng cô hồn) mang lại những điều xui xẻo, khó khăn. Tuy nhiên, theo tử vi, đây lại chính là giai đoạn "lội ngược dòng" của một số con giáp.
Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9Đời sống
GĐXH - Những ngày này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng ngàn ngôi mộ ở Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), cũng rực sáng sắc đỏ cờ Tổ quốc. Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ gợi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn trở thành điểm nhấn xúc động trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.