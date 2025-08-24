Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho biết, đơn vị cùng người dân có mộ phần người thân đặt tại nghĩa trang đã cắm 5.000 lá cờ đỏ sao vàng tại khắp các khuôn viên mộ phần.

Cũng theo đại diện BQL nghĩa trang, năm nay, mùa Vu Lan báo hiếu cũng trùng vào dịp Quốc khánh 2/9. Bởi thế, rất nhiều gia đình khi về thăm viếng đã không khỏi bồi hồi, xúc động với khung cảnh rợp cờ hoa.

Đại diện Lạc Hồng Viên cho biết, việc phủ cờ dịp Quốc khánh không chỉ là hoạt động trang trí thể hiện sự tri ân đối với những người đã khuất, mà còn lan tỏa không khí ngày lễ trọng đại đến cả nơi an nghỉ cuối cùng, để mỗi gia đình khi về thăm viếng càng thêm gắn bó, tự hào.

Đặc biệt, việc phủ cờ đến hàng ngàn ngôi mộ cũng là lời tri ân, là sự gắn kết giữa quá khứ – hiện tại – tương lai. Để nhắc nhở mỗi người rằng, dù ở nơi đâu, người Việt Nam vẫn chung một nhịp đập – yêu thương gia đình, gìn giữ truyền thống và luôn tự hào về hai tiếng Việt Nam.