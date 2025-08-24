Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9
GĐXH - Những ngày này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng ngàn ngôi mộ ở Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), cũng rực sáng sắc đỏ cờ Tổ quốc. Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ gợi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn trở thành điểm nhấn xúc động trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.
Ghi nhận của phóng viên, từ sáng ngày mồng 1 tháng Bảy âm lịch – ngày đầu tiên của mùa Vu lan, cũng là dịp giáp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, rất nhiều thân nhân đã có mặt tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở Hòa Bình) để cắm cờ Tổ quốc, dọn dẹp và dâng hương tưởng nhớ người thân đã khuất.
Hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, phủ kín khắp các khuôn viên mộ, tạo nên một không gian linh thiêng, trang trọng.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho biết, đơn vị cùng người dân có mộ phần người thân đặt tại nghĩa trang đã cắm 5.000 lá cờ đỏ sao vàng tại khắp các khuôn viên mộ phần.
Cũng theo đại diện BQL nghĩa trang, năm nay, mùa Vu Lan báo hiếu cũng trùng vào dịp Quốc khánh 2/9. Bởi thế, rất nhiều gia đình khi về thăm viếng đã không khỏi bồi hồi, xúc động với khung cảnh rợp cờ hoa.
Đại diện Lạc Hồng Viên cho biết, việc phủ cờ dịp Quốc khánh không chỉ là hoạt động trang trí thể hiện sự tri ân đối với những người đã khuất, mà còn lan tỏa không khí ngày lễ trọng đại đến cả nơi an nghỉ cuối cùng, để mỗi gia đình khi về thăm viếng càng thêm gắn bó, tự hào.
Đặc biệt, việc phủ cờ đến hàng ngàn ngôi mộ cũng là lời tri ân, là sự gắn kết giữa quá khứ – hiện tại – tương lai. Để nhắc nhở mỗi người rằng, dù ở nơi đâu, người Việt Nam vẫn chung một nhịp đập – yêu thương gia đình, gìn giữ truyền thống và luôn tự hào về hai tiếng Việt Nam.
Lồng đèn"hot trend" mùa Trung Thu 2025 có gì mới?Xu hướng - 1 ngày trước
Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng thị trường lồng đèn đã bắt đầu sôi động.
Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9Xu hướng - 3 ngày trước
GĐXH - Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.
Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/ngườiXu hướng - 3 ngày trước
GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.
Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9Xu hướng - 1 tuần trước
Các sản phẩm thời trang, trang sức, phụ kiện in hình cờ đỏ sao vàng đang rất hút khách trước thềm Quốc khánh 2/9.
Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'Xu hướng - 2 tuần trước
Quán cà phê đầy tâm huyết của chị T. đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa do doanh thu quá thấp, có ngày chỉ bán được vỏn vẹn 9 ly nước.
Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kimXu hướng - 2 tuần trước
Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang có tín hiệu tăng trưởng trở lại ở thị trường Trung Quốc
Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kgXu hướng - 3 tuần trước
Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân ngày nào giờ lại trở thành một mặt hàng xa xỉ trong giới dược liệu. Đặc biệt, loài cây mọc hoang ở phía Bắc nước ta hóa ra là một "mỏ vàng" mà không nhiều người hay biết.
Lá tre bỗng dưng đắt khách, loài hoa dân dã trở thành 'ngôi sao'Xu hướng - 3 tuần trước
Từ mặt hàng ít được chú ý, nhiều loại hoa và lá cây của Việt Nam đang gây bất ngờ trên thị trường xuất khẩu với kim ngạch gần 1.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm nay. Hoa cúc trở thành “ngôi sao” mới thu về kim ngạch cao nhất trong các loại hoa và lá xuất khẩu.
7 bước thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé tàu điện trên cao từ 1/8Xu hướng - 3 tuần trước
GĐXH - Bắt đầu từ ngày 1/8/2025, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Tramoc) sẽ triển khai bán vé phi vật lý (vé ảo) dưới hình thức quét mã QR cho các loại vé ngày và vé tuần trên hai tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.
Đi tìm những ý tưởng đột phá cho các sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025Xu hướng - 3 tuần trước
GĐXH - Nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2025 với chủ đề “Nâng tầm sáng tạo – Lan tỏa tinh hoa – Vươn mình hội nhập”.
Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/ngườiXu hướng
GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.