Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9

Chủ nhật, 14:59 24/08/2025
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng ngàn ngôi mộ ở Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), cũng rực sáng sắc đỏ cờ Tổ quốc. Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ gợi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn trở thành điểm nhấn xúc động trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.

Ghi nhận của phóng viên, từ sáng ngày mồng 1 tháng Bảy âm lịch – ngày đầu tiên của mùa  Vu lan, cũng là dịp giáp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, rất nhiều thân nhân đã có mặt tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở Hòa Bình) để cắm cờ Tổ quốc, dọn dẹp và dâng hương tưởng nhớ người thân đã khuất. 

Hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, phủ kín khắp các khuôn viên mộ, tạo nên một không gian linh thiêng, trang trọng.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, từ sáng sớm Mồng 1 tháng Bảy âm lịch – ngày đầu tháng Vu Lan, rất đông người dân từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đã về công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở Hòa Bình) để thắp hương, dâng lễ tưởng nhớ cha mẹ, tổ tiên.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Trong làn khói hương nghi ngút, hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay rợp đỏ các triền đồi khiến không khí thêm phần linh thiêng, gợi nên sự giao hòa giữa tình cảm gia đình và niềm tự hào dân tộc.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 3.

Những ngày cuối tuần, hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng đủ kích thước được cắm trên các mộ phần, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm, xúc động.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 5.

Bà Trần Thị Minh (quận Tây Hồ, Hà Nội) có chồng đã khuất từng là người lính trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và được phân công công tác tại chiến trường Vị Xuyên (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Gia đình bà Minh đã để mộ phần người thân tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên. Nghĩa trang cách Hà Nội không quá xa, nên những dịp giỗ, lễ, tết, cả gia đình bà đều dành thời gian lên mộ phần.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 6.

Cẩn thận cắm lá cờ đỏ trên mộ phần người chồng đã khuất, bà Minh không khỏi nghẹn ngào: “Dịp Quốc khánh nào gia đình tôi cũng có mặt ở mộ phần để nhớ đến những năm tháng ông đã trải qua. Ý nghĩa hơn là Quốc khánh năm nay trùng với tháng Vu lan báo hiếu, nên gia đình tôi dành thời gian lên mộ phần sớm hơn”.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Hồng Mai (ở TP Hòa Bình) có mặt tại mộ phần người chồng quá cố, tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên từ rất sớm. Năm nay, ngoài lá cờ đỏ sao vàng và những thẻ hương, mâm lễ, bức thư trải lòng được bà viết tay vẫn là thứ không thể thiếu để bà gửi đến người chồng quá cố.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 8.

Bà Mai cho biết, không chỉ Vu Lan, vào những ngày Mồng một, ngày Rằm hoặc cuối tuần, cứ rảnh là tôi lên nghĩa trang thăm mộ phần. Năm nay đặc biệt hơn, tháng Vu lan trùng với đại lễ của dân tộc nên tôi cắm cờ để chồng tôi ở “nơi ấy” cùng chung vui với dân tộc.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 9.

“Năm nay, thấy lá cờ đỏ sao vàng hiện diện trên mộ phần, tôi cảm nhận như chồng mình ở nơi xa cũng đang hướng về Tổ quốc, cùng cả dân tộc hòa chung niềm tự hào trong ngày lễ lớn”, bà Mai cho hay.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 10.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong tiết thu tháng Tám, giữa khung cảnh núi non trùng điệp của Hòa Bình, sắc đỏ cờ Tổ quốc phủ kín nghĩa trang Lạc Hồng Viên đã tạo nên một “biển cờ” thiêng liêng.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 11.

Hình ảnh hàng ngàn lá cờ tung bay trên sườn đồi trong tháng Vu Lan báo hiếu và ngày Quốc khánh 2/9, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng, gìn giữ giá trị truyền thống mà cha ông đã để lại.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 12.

Theo chia sẻ của người dân, việc được tận tay cắm lá cờ Tổ quốc trên mộ phần của người quá cố, họ cảm thấy như người thân quá cố vẫn đang tiếp tục hiện diện cùng non sông, đất nước.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho biết, đơn vị cùng người dân có mộ phần người thân đặt tại nghĩa trang đã cắm 5.000 lá cờ đỏ sao vàng tại khắp các khuôn viên mộ phần.

Cũng theo đại diện BQL nghĩa trang, năm nay, mùa Vu Lan báo hiếu cũng trùng vào dịp Quốc khánh 2/9. Bởi thế, rất nhiều gia đình khi về thăm viếng đã không khỏi bồi hồi, xúc động với khung cảnh rợp cờ hoa.

Đại diện Lạc Hồng Viên cho biết, việc phủ cờ dịp Quốc khánh không chỉ là hoạt động trang trí thể hiện sự tri ân đối với những người đã khuất, mà còn lan tỏa không khí ngày lễ trọng đại đến cả nơi an nghỉ cuối cùng, để mỗi gia đình khi về thăm viếng càng thêm gắn bó, tự hào.

Đặc biệt, việc phủ cờ đến hàng ngàn ngôi mộ cũng là lời tri ân, là sự gắn kết giữa quá khứ – hiện tại – tương lai. Để nhắc nhở mỗi người rằng, dù ở nơi đâu, người Việt Nam vẫn chung một nhịp đập – yêu thương gia đình, gìn giữ truyền thống và luôn tự hào về hai tiếng Việt Nam.

BẢO LOAN
Tòa soạn Quảng cáo
Top