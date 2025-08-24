'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào
GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm tháng 7 Âm lịch (tháng cô hồn) mang lại những điều xui xẻo, khó khăn. Tuy nhiên, theo tử vi, đây lại chính là giai đoạn "lội ngược dòng" của một số con giáp.
Không chỉ vượt qua rào cản, họ còn đón nhận những cơ hội vàng về sự nghiệp và tài lộc. Dưới đây là 4 con giáp được dự đoán may mắn nhất trong tháng này.
Con giáp Tỵ: Cơ hội thăng tiến, tài lộc nở rộ
Con giáp Tỵ thông minh, sâu sắc và luôn biết cách tận dụng thế mạnh giao tiếp. Tháng 7 Âm lịch này, họ được cát tinh phù trợ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và gia tăng tài lộc.
Sự nhạy bén giúp con giáp Tỵ nhanh chóng nhận diện thay đổi, nắm bắt cơ hội từ các dự án mới hoặc những mối hợp tác tiềm năng.
Tuy nhiên, họ cần kiềm chế cảm xúc và suy xét kỹ trước khi ra quyết định để tránh hiểu lầm không đáng có.
Nếu biết phát huy sáng tạo, mở rộng quan hệ và đặt mục tiêu rõ ràng, con giáp Tỵ sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tháng cô hồn.
Con giáp Mão: Vận may gõ cửa, tiền tài sinh sôi
Con giáp Mão vốn hiền lành, khéo léo và có khả năng giao tiếp tuyệt vời. Bước sang tháng 7 Âm lịch, họ được quý nhân nâng đỡ, công việc thuận lợi, dự án hanh thông.
Những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, truyền thông đặc biệt dễ gặt hái thành tựu.
Không chỉ sự nghiệp, tài lộc của tuổi Mão cũng tăng trưởng mạnh. Các khoản đầu tư bắt đầu sinh lời, cơ hội kiếm tiền bất ngờ xuất hiện.
Tuy nhiên, con giáp Mão nên chú ý quản lý chi tiêu để giữ vững tài chính lâu dài.
Con giáp Hợi: May mắn bủa vây, tiền bạc rủng rỉnh
Người tuổi Hợi bước vào tháng cô hồn với vận may sáng rực. Nhờ Thực Thần chiếu mệnh, con giáp này liên tiếp đón tin vui về tài chính, thu nhập chính – phụ đều khởi sắc.
Dù đôi lúc lo âu, nhưng nhờ tính cách nhân hậu và trí tưởng tượng phong phú, con giáp Hợi sẽ biến mọi thử thách thành cơ hội.
Đây cũng là thời điểm thích hợp để họ học hỏi thêm kỹ năng, tìm nguồn cảm hứng mới và duy trì ngọn lửa đam mê.
Con giáp Thân: Nhanh nhẹn, tài vận hanh thông
Con giáp Thân vốn thông minh, lanh lợi, khả năng ứng biến linh hoạt.
Trong tháng 7 Âm lịch, họ dễ dàng "ghi điểm" nhờ những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, giúp công việc tiến triển thuận lợi.
Tài chính của con giáp Thân cũng khá dồi dào, đặc biệt nhờ sự nhạy bén trong đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, cần tỉnh táo và tránh mạo hiểm để bảo toàn thành quả.
Khi kết hợp được sự nhanh trí và óc thuyết phục, con giáp Thân sẽ mở rộng mối quan hệ, củng cố uy tín và gặt hái tài lộc.
4 con giáp bùng nổ tài lộc trong tháng cô hồn
Tháng 7 Âm lịch không chỉ mang theo những lo lắng, mà còn ẩn chứa nhiều cơ hội bất ngờ cho những con giáp biết nắm bắt.
Tuổi Tỵ, Mão, Hợi và Thân chính là những "ứng cử viên sáng giá" được thần may mắn gõ cửa trong tháng cô hồn này.
Nếu kiên trì, tỉnh táo và chủ động phát huy năng lực, họ sẽ không chỉ gặt hái thành công mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Quy trình làm sổ đỏ online 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian người dân cần thực hiện theo những bước nàyĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Làm sổ đỏ online giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần phải trực tiếp đến các cơ quan hành chính để nộp hồ sơ. Để quy trình được thuận lợi, người dân cần chuẩn bị những gì?
Người dân cần lưu ý khi đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 24/8 bằng xe buýtĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 24/8, người dân đi lại bằng xe buýt tại Hà Nội cần đặc biệt lưu ý khi có tới 18 tuyến buýt tạm dừng hoạt động hoàn toàn và 51 tuyến khác phải thay đổi lộ trình để phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai.
Thông tin mới nhất về dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ ngày 24/8 đến ngày 05/9.
Những trường hợp nào được làm sổ đỏ năm 2025 mà không phải nộp tiền sử dụng đất?Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải phải nộp tiền theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật Đất đai 2024, từ 2025, những trường hợp nào không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ?
Ngày sinh Âm lịch của người có khí chất, đi đến đâu cũng tỏa ra hào quang 'nhân vật chính'Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây được xem là có khí chất nổi bật, dễ dàng gặp quý nhân phù trợ và hưởng cuộc sống hanh thông.
Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có chính sách miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Tin vui cho hàng triệu công chức, viên chức và người lao động, được nhận thêm khoản hỗ trợ đặc biệt từ 23/8Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 200/2025/NĐ-CP, từ ngày 23/8/2025, công chức, viên chức và người lao động được nhận 2 mức tiền hỗ trợ khi làm nhiệm vụ trực.
Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phátĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ai sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường có vận số nổi bật, càng trưởng thành càng phú quý, vượng phát.
Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vựcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và khả năng thành bão số 5 (Kajiki) trong 24 giờ tới.
3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp lại mang trong mình tính cách nóng nảy, cố chấp, không dễ thỏa hiệp, dẫn đến mâu thuẫn với đồng nghiệp là điều khó tránh khỏi.
Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãnĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch sau luôn được quý nhân nâng đỡ, càng sống tốt bụng thì cuộc đời càng suôn sẻ, thuận lợi và giàu sang.