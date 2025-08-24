Mới nhất
'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào

Chủ nhật, 14:31 24/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm tháng 7 Âm lịch (tháng cô hồn) mang lại những điều xui xẻo, khó khăn. Tuy nhiên, theo tử vi, đây lại chính là giai đoạn "lội ngược dòng" của một số con giáp.

Không chỉ vượt qua rào cản, họ còn đón nhận những cơ hội vàng về sự nghiệp và tài lộc. Dưới đây là 4 con giáp được dự đoán may mắn nhất trong tháng này.

Con giáp Tỵ: Cơ hội thăng tiến, tài lộc nở rộ

Tháng cô hồn không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào - Ảnh 1.

Tháng 7 Âm lịch này, con giáp Tỵ được cát tinh phù trợ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và gia tăng tài lộc. Ảnh minh hoạ

Con giáp Tỵ thông minh, sâu sắc và luôn biết cách tận dụng thế mạnh giao tiếp. Tháng 7 Âm lịch này, họ được cát tinh phù trợ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và gia tăng tài lộc.

Sự nhạy bén giúp con giáp Tỵ nhanh chóng nhận diện thay đổi, nắm bắt cơ hội từ các dự án mới hoặc những mối hợp tác tiềm năng. 

Tuy nhiên, họ cần kiềm chế cảm xúc và suy xét kỹ trước khi ra quyết định để tránh hiểu lầm không đáng có.

Nếu biết phát huy sáng tạo, mở rộng quan hệ và đặt mục tiêu rõ ràng, con giáp Tỵ sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tháng cô hồn.

Con giáp Mão: Vận may gõ cửa, tiền tài sinh sôi

Tháng cô hồn không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào - Ảnh 2.

Bước sang tháng 7 Âm lịch, con giáp Mão được quý nhân nâng đỡ, công việc thuận lợi, dự án hanh thông. Ảnh minh hoạ

Con giáp Mão vốn hiền lành, khéo léo và có khả năng giao tiếp tuyệt vời. Bước sang tháng 7 Âm lịch, họ được quý nhân nâng đỡ, công việc thuận lợi, dự án hanh thông. 

Những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, truyền thông đặc biệt dễ gặt hái thành tựu.

Không chỉ sự nghiệp, tài lộc của tuổi Mão cũng tăng trưởng mạnh. Các khoản đầu tư bắt đầu sinh lời, cơ hội kiếm tiền bất ngờ xuất hiện. 

Tuy nhiên, con giáp Mão nên chú ý quản lý chi tiêu để giữ vững tài chính lâu dài.

Con giáp Hợi: May mắn bủa vây, tiền bạc rủng rỉnh

Tháng cô hồn không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào - Ảnh 3.

Người tuổi Hợi bước vào tháng cô hồn với vận may sáng rực. Ảnh minh hoạ

Người tuổi Hợi bước vào tháng cô hồn với vận may sáng rực. Nhờ Thực Thần chiếu mệnh, con giáp này liên tiếp đón tin vui về tài chính, thu nhập chính – phụ đều khởi sắc.

Dù đôi lúc lo âu, nhưng nhờ tính cách nhân hậu và trí tưởng tượng phong phú, con giáp Hợi sẽ biến mọi thử thách thành cơ hội. 

Đây cũng là thời điểm thích hợp để họ học hỏi thêm kỹ năng, tìm nguồn cảm hứng mới và duy trì ngọn lửa đam mê.

Con giáp Thân: Nhanh nhẹn, tài vận hanh thông

Tháng cô hồn không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào - Ảnh 4.

Trong tháng 7 Âm lịch, con giáp Thân dễ dàng "ghi điểm" nhờ những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, giúp công việc tiến triển thuận lợi. Ảnh minh hoạ

Con giáp Thân vốn thông minh, lanh lợi, khả năng ứng biến linh hoạt. 

Trong tháng 7 Âm lịch, họ dễ dàng "ghi điểm" nhờ những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, giúp công việc tiến triển thuận lợi.

Tài chính của con giáp Thân cũng khá dồi dào, đặc biệt nhờ sự nhạy bén trong đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, cần tỉnh táo và tránh mạo hiểm để bảo toàn thành quả. 

Khi kết hợp được sự nhanh trí và óc thuyết phục, con giáp Thân sẽ mở rộng mối quan hệ, củng cố uy tín và gặt hái tài lộc.

4 con giáp bùng nổ tài lộc trong tháng cô hồn

Tháng 7 Âm lịch không chỉ mang theo những lo lắng, mà còn ẩn chứa nhiều cơ hội bất ngờ cho những con giáp biết nắm bắt.

Tuổi Tỵ, Mão, Hợi và Thân chính là những "ứng cử viên sáng giá" được thần may mắn gõ cửa trong tháng cô hồn này.

Nếu kiên trì, tỉnh táo và chủ động phát huy năng lực, họ sẽ không chỉ gặt hái thành công mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡĐiểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

GĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, những tuổi dưới đây chính là minh chứng rõ rệt: càng thật thà, càng thiện lương thì vận may càng nở rộ.

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp "trái đắng" trong tình yêuNghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ luôn sống hết mình, yêu bằng cả trái tim. Nhưng cũng vì quá cảm tính nên dễ trở thành "con mồi" của những lời ngọt ngào, những hứa hẹn không thành.

Bách Hợp (t/h)
