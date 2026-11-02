200 bát phở cần nồi bao nhiêu lít? Gợi ý 2 phương án bộ nồi phở điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

200 bát phở cần nồi bao nhiêu lít? Công thức tính chuẩn xác

Để trả lời chính xác câu hỏi 200 bát phở cần nồi bao nhiêu lít, chúng ta cần căn cứ vào định mức nước dùng thực tế trên mỗi bát phở và tỷ lệ thể tích hao hụt trong quá trình chế biến.

Định mức nước dùng tiêu chuẩn

Trong công thức tính toán dung tích nồi nấu phở, việc xác định chính xác lượng nước dùng cho mỗi bát là bước quan trọng nhất để tránh tình trạng thiếu nước lèo vào giờ cao điểm hoặc nấu thừa gây lãng phí nhiên liệu:

• Bát phở tiêu chuẩn (tô vừa): Cần khoảng 350ml - 400ml nước dùng.

• Bát phở đặc biệt (tô lớn/tô tô): Cần khoảng 400ml - 450ml nước dùng.

Bài toán tính lượng nước lèo tinh cho 200 bát:

Lấy mức trung bình an toàn là 0,4 lít/bát, tổng lượng nước lèo cần hoàn tất trước khi mở bán được tính như sau:

Nước dùng tinh cần thiết = 200 x 0,4 = 80 (lít)

Lưu ý thực tế: Đây mới chỉ là lượng nước lèo "thực thu" chan vào bát. Khi chọn mua nồi, bạn phải tính thêm 10% - 15% độ bay hơi trong quá trình đun giữ nóng và lượng dư phòng ngừa ngày đông khách. Do đó, dung tích nồi chứa nước lèo thực tế phải đạt tối thiểu 80L - 100L.

Dung tích nồi thực tế cần đầu tư

Tuy nhiên, bạn không thể dùng nồi 80L để nấu 80L nước dùng vì cần tính thêm các yếu tố hao hụt:

• Hao hụt do bay hơi & chan thừa: Cộng thêm 10 - 15% thể tích.

• Thể tích chiếm dụng của xương: Khi hầm, xương chiếm khoảng 20% - 25% thể tích lòng nồi.

Kết luận dung tích khuyến nghị:

• Nồi nước dùng (chứa nước lèo tinh): Chọn nồi dung tích 80L - 100L.

• Nồi hầm xương (chứa cả xương + nước): Chọn nồi dung tích 100L - 120L (để sau khi vớt xương thu về đủ 80L - 90L nước lèo).

Gợi ý 2 phương án bộ nồi phở điện cho quy mô 200 bát/ngày

Tùy thuộc vào diện tích không gian bếp và ngân sách đầu tư, bạn có thể cân nhắc chọn 1 trong 2 cấu hình bếp nấu phở bằng điện dưới đây:

Phương án 1: Bộ 3 nồi tiêu chuẩn (khuyên dùng cho quán chuyên nghiệp)

Đây là mô hình chuyên nghiệp giúp quy trình nấu và bán diễn ra liên tục, đảm bảo nước dùng luôn trong và nóng hổi:

• Nồi hầm xương 100L - 120L: Ninh xương từ đêm hoặc sáng sớm để lấy nước cốt.

• Nồi nấu nước dùng 80L: Chứa nước lèo đã lọc, giữ nóng suốt cả ngày.

• Nồi trụng bánh 20L - 30L: Chuyên dùng trụng bánh phở, nhúng thịt bò tái, rau sống.

Phương án 2: Bộ 2 nồi tiết kiệm diện tích & chi phí

Nếu không gian gian bán hàng hạn chế, bạn có thể áp dụng giải pháp tích hợp:

• Nồi hầm xương 100L (kèm giỏ hầm xương): Sau khi ninh xương xong, vớt giỏ xương ra và dùng chính nồi này làm nồi chứa nước dùng.

• Nồi trụng bánh phở 20L - 30L (hoặc dùng hộc bán nguyệt kẹp trực tiếp vào nồi 100L).

Tiêu chí chọn mua nồi nấu phở bằng điện chất lượng

Để vận hành bền bỉ và tiết kiệm điện khi phục vụ 200 bát phở mỗi ngày, bạn nên lưu ý các tiêu chí kỹ thuật sau:

1. Chất liệu Inox 304 cao cấp: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không bị gỉ sét hay biến dạng ở nhiệt độ cao.

2. Lớp cách nhiệt Polyurethane: Giúp giữ nhiệt lâu, vỏ ngoài không bị nóng gây pop rát, đồng thời giảm điện năng tiêu thụ.

3. Hệ thống tủ điện điều khiển thông minh: Tự động ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt và chuyển sang chế độ ủ lăn tăn, tiết kiệm tới 30% điện năng.

Theo chia sẻ từ CEO Nguyễn Văn Huy - người sáng lập thương hiệu Quang Huy Plaza với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị bếp công nghiệp: "Việc lựa chọn đúng dung tích nồi nấu phở ngay từ đầu giúp chủ quán tiết kiệm từ 15 - 20% chi phí nhiên liệu hàng tháng và kéo dài tuổi thọ của thanh nhiệt nồi điện."

200 bát phở cần nồi bao nhiêu lít? Nên mua ở đâu uy tín?

Tối ưu dung tích thiết bị đun nấu không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng đủ công suất phục vụ hàng ngày, mà còn là bài toán bài bản về quản trị chi phí vận hành, tiết kiệm điện năng và duy trì chất lượng nước dùng đồng đều. Việc tính toán chính xác thể tích ngay từ đầu giúp chủ quán làm chủ nguồn lực, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí nguyên liệu hoặc thiếu hụt nước lèo vào những khung giờ cao điểm bán hàng.

Đối với mô hình kinh doanh có quy mô trung bình phục vụ 200 suất mỗi ngày, việc đầu tư bộ nồi phở điện với cấu hình chuẩn gồm nồi hầm xương 100L - 120L, nồi nấu nước dùng 80L - 100L cùng nồi trụng bánh 20L - 30L được coi là giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp nhất. Sự kết hợp đồng bộ này tạo ra một quy trình chế biến khép kín, giữ cho chất lượng nước lèo luôn trong, ngọt thanh, thơm nóng nguyên bản mà không hề làm gián đoạn tốc độ ra món của nhân viên.

Thông tin liên hệ tư vấn & mua hàng

• Thương hiệu: Thiết bị bếp & Điện máy Quang Huy

• Địa chỉ:

· Hà Nội: Số 368 Trần Điền, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

· Văn phòng: Số 10 Ngõ 115 Đường Định Công, Phường Phương Liệt, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

• Số điện thoại: 09666.23.666

• Website: quanghuyplaza.vn

Doanh nghiệp tự giới thiệu