Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026

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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 1/11/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 31/10/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 31/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 - Ảnh 2.Hôm nay (24/10) đã có một người trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 1/11/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/11/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 1/11/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/11/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 1/11/2026

  • 05

  • 09

  • 17

  • 19

  • 34

  • 36

Giá trị Jackpot: 23,200,118,500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

23,200,118,500

Giải Nhất

O O O O O

35

10.000.000
Giải Nhì

O O O O

1,481

300.000
Giải Ba

O O O

25,743

30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có tới 2 người may mắn cùng trúng giải Jackpot

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 - Ảnh 4.Hôm nay (ngày 29/9) Vietlott thông báo có một người trúng thưởng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

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