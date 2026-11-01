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Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 31/10/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 31/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hôm nay (24/10) đã có một người trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 1/11/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/11/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 1/11/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/11/2026.



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Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 1/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 1/11/2026

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36 Giá trị Jackpot: 23,200,118,500 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 23,200,118,500 Giải Nhất O O O O O 35 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,481 300.000 Giải Ba O O O 25,743 30.000

Vietlott thông báo có tới 2 người may mắn cùng trúng giải Jackpot GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.