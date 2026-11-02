Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/11/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng cao

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Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 26/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: HKD Tân Tiến Thành trụ 14AB/67/03B tuyến 473 Thuận Tiến

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện Phường Bình Phước - TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Bưng Sê phường Đồng Xoài TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phấn KP Tân Bình 2, phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mộ phần KP Tân Phú 2 Phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: KP Long Điền Phường Phước Long TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 02/11/2026 đến 10:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 02/11/2026 đến 09:40:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 02/11/2026 đến 10:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/11/2026 đến 12:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 02/11/2026 đến 11:20:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/11/2026 đến 15:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/11/2026 đến 15:20:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/11/2026 đến 16:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/11/2026 đến 16:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 10:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 08:40:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 03/11/2026 đến 09:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 03/11/2026 đến 10:20:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/11/2026 đến 12:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:25:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 15:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 03/11/2026 đến 13:40:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 03/11/2026 đến 14:55:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:05:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 03/11/2026 đến 15:55:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/11/2026 đến 16:40:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 10:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 08:40:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 04/11/2026 đến 09:40:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 04/11/2026 đến 10:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:05:00 ngày 04/11/2026 đến 12:05:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 04/11/2026 đến 11:20:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 15:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 15:20:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:05:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:05:00 ngày 06/11/2026 đến 12:05:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:05:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: Một phàn thôn Tân Long 3 và một phần thôn Tân Long 5 thuộc xã Long Hà TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: HKD Nguyễn Xuân Trường, HGĐ Đoàn Thị Vàng, HKD Trường Phát

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/11/2026 đến 16:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Tâm phường Chơn Thành- Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Tâm phường Chơn Thành- Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một phần Ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lộc Ninh





KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 03/11/2026 đến 09:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 03/11/2026 đến 09:50:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/11/2026 đến 10:40:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Tấn, một phần Phường Lộc Ninh TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Quang, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi,Thành Phổ Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 08:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 05/11/2026 đến 09:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 05/11/2026 đến 10:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 05/11/2026 đến 11:40:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, Thành Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 08:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Đức, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 08:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Son, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/11/2026 đến 09:15:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Đức, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 02/11/2026 đến 09:15:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Đức, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:25:00 ngày 02/11/2026 đến 09:55:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đức Hạnh, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:25:00 ngày 02/11/2026 đến 09:55:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đức Hạnh, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 02/11/2026 đến 10:45:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/11/2026 đến 11:40:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thác Dài xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/11/2026 đến 14:15:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/11/2026 đến 14:15:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/11/2026 đến 15:15:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 08:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phầnthôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/11/2026 đến 09:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 03/11/2026 đến 09:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 03/11/2026 đến 09:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 03/11/2026 đến 09:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:25:00 ngày 03/11/2026 đến 09:55:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 4, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 03/11/2026 đến 10:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 4, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:40:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 4, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đak Lim, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đak Lim, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/11/2026 đến 15:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phầnthôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/11/2026 đến 09:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn đăk Kon, xã BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/11/2026 đến 09:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 04/11/2026 đến 09:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 04/11/2026 đến 09:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:25:00 ngày 04/11/2026 đến 09:55:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 04/11/2026 đến 10:45:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:40:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Lư, xã BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:40:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn đăk Á, xã BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 14:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn đăk Kon, xã BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 14:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn đăk Kon, xã BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/11/2026 đến 15:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn đăk Kon, xã BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/11/2026 đến 09:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Khơn, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 05/11/2026 đến 09:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Khơn, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:25:00 ngày 05/11/2026 đến 09:55:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thịnh xã Tân Hưng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thịnh xã Tân Hưng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.