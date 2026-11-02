Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 - 8/11/2026: Khu vực bị cúp điện cao đột biến

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 2 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: chuyển tải kín không mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 05:17:00 ngày 02/11/2026 đến 05:18:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, khu phố An Định, khu phố An Nghiệp, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/11/2026 đến 12:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Rạch cá hô, tổ 1, tổ 2, khu phố Đông Thạnh, khu phố Tân Thuận Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ông Thợ, Mai Văn Khải, Ấp Chiến Lượt, Cái Sao, tổ 14, tổ 15, khu phố Tân Nhất, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 12:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Cả Mác, tổ 5, tổ 6, khu phố Tân Tiến, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, từ tổ 5 đến tổ 7, khu phố Tân Nhất, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ông Thợ, Cái Sao, từ tổ 12 đến tổ 17, khu phố Tân Nhất, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 12:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Vạn Thọ, tổ 5, khu phố Tân Hòa, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Cả Cái, khu phố Tân Hòa, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, từ tổ 7 đến tổ 8, khu phố Tân Nhất, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Lữ Đoàn 25 Công Binh-Tiểu Đoàn Cầu Đường 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/11/2026 đến 11:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ nhà máy tol Vạn Phát đến ngã ba vào khu Liên hợp thể thao), xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852 (từ ngã ba khu công nghiệp A đến kho gạo Thanh Hòa), khu vực Miễu Bà, khu vực rạch Cao Mênh, Cao Mênh trên, rạch Sáu Chiêu, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/11/2026 đến 06:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852 (từ kho Thanh Hòa đến cầu Sóng Rắn), khu Hành Chính Tân Qui Tây, một phần đường Vành Đai (từ Cầu Cao Mênh trên đến Cầu Sa Đéc 2), một phần đường ĐT 852B (từ cầu KC1 đến cầu Sa Đéc 2) và các trạm ngoài khu vực trên (Cảng Phước Khang, Tín Nghĩa, Tấn Lộc, Thành Công, Như Ý 2), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852 (từ ngã ba khu công nghiệp A đến kho gạo Thanh Hòa), khu vực Miễu Bà, khu vực rạch Cao Mênh, Cao Mênh trên, rạch Sáu Chiêu, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 03/11/2026 đến 18:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 848 ( từ ngã tư chợ Ông Thung đến ngã ba đường N1), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt (từ ngã tư Hùng Vương đến ngã tư Nguyễn Tất Thành), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư đường Trần Thị Nhượng đến ngã tư đường Phạm Hữu Lầu) đường Nguyễn Văn Phối, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực từ đầu Kênh Ngô Đồng đến Ngã ba Kênh Thầy Năm thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 11:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bằng Lăng đến Cầu Ngã Tư Bằng Lăng thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Rạch Chùa 2 đến Cầu Rạch Gia thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 12:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Ba Kênh Thầy Năm đến Kênh Thầy Tám thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chợ Rạch Cầu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/11/2026 đến 18:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Đường Voi đến Cầu ngang Cao Lân thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cây Xăng Nguyễn Triều đến Chợ Ông Đại thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Hào Huyền thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ông Đại đến Trường Tiểu học Cai Hạt thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 04/11/2026 đến 18:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phía bên sông từ Cầu Ranh đến Trường Mẫu Giáo Tân Phú thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Trường Tiểu Học Cai Hạt đến Cầu Rạch Tre thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Trường THCS Tân Phú Trung đến Nhà thầy Giáo Oanh thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Rạch Tre đến cuối ngọn Rạch Tre và đến cuối Nhà Máy Tấn Sang thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/11/2026 đến 18:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngang Bà Khôi đến cuối Ngọn Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vòng Xoay Nguyễn Huệ đến Cầu Nguyễn Huệ, đến Chùa Phước Sanh thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 09:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Ngọc Điệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 09:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NM XX Ngọc Đài

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bằng Lăng đến Cầu Ngang Bằng Lăng thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Võ Văn Tám

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Vùng nuôi An Nhơn B

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng một phần ấp Long Hội, xã Hòa Long (Khu vực Rạch Út Xiếu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 12:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Sâu đến cầu Sáu Lót)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 18:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần Trường Cấp 2 Vĩnh Thới)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Ông Tính)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH XNK Chế Biến Lương Thực Chánh Yên, ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Chánh Đức, ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực đường tắc bờ đập ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ phú lợi B ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 ấp Mương Miểu xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dọc kênh 17 ấp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực gần chùa giác quang ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ làng ấp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: mất điện một phần xã tân thành trạm công cộng cà vàng 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 13:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một phần xã tân thành trạm công cộng cà vàng 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ trạm công cộng cộng TT Gò Bói

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một phần một phần xã Tân Hộ Cơ từ ngã ba Tân Hộ cơ đến bãi rác dịnh bà Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/11/2026 đến 07:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: mất điện một phần xã Tân hồng và một phần xã Tân Hộ Cơ từ ngã ba gò da xã Tân hồng đến toàn bộ khu vực ấp dịnh bà Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: mất điện một phần một phần xã Tân Hộ Cơ từ ngã ba Tân Hộ cơ đến bãi rác dịnh bà Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 12:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/11/2026 đến 15:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Giày da Dục Thanh Long tại trụ 125T/1T thuộc NR 473-7TM/125T.D3, tuyến 473TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 08:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Giày da An Nguyên tại trụ 191/1 thuộc NR 476-7TM/191.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 08:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm HDCON 2 tại trụ 194/1A/1 thuộc NR 476-7TM/194.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 08:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Cơ khí Tân Tân Thành tại trụ 191T/1 thuộc NR 476-7TM/191T.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 03/11/2026 đến 09:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm NLMT Hà Văn Tuấn tại trụ 191/2A thuộc NR 476-7TM/191/1A.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 03/11/2026 đến 09:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Mỹ Đông 3A tại trụ 194/4 thuộc NR 476-7TM/194.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 03/11/2026 đến 10:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm HKD Nguyễn Thị Đẹp tại trụ 172/9A/1 thuộc NR 476TM/172.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/11/2026 đến 10:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm NLMT Võ Văn Dũng tại trụ 216/1 thuộc NR 476-7TM/216.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/11/2026 đến 10:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Ấp 4 Mỹ Đông tại trụ 172/26/7/1 thuộc NR 476-7TM/172/26/7.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 03/11/2026 đến 11:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Mỹ Nam 1 tại trụ 249/27A/10 thuộc NR 476-7TM/249/27A.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 03/11/2026 đến 11:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đông Mỹ Phước 2 tại trụ 194/28/26T thuộc NR 476-7TM/194/28.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Láng Biển 1 tại trụ 172/26/19 thuộc NR 476-7TM/172/26.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Mỹ Phước 1 tại trụ 268/15 thuộc NR 476-7TM/268/1.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm NLMT An Khang Lợi trụ 172/26/48/20B/1 thuộc NR 476-7TM/172/26/48/20B.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Mỹ Quý 2 tăng cường tại trụ 268/28/1 thuộc NR 476-7TM/268/28.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Hoàng Nguyên Group tại trụ 129B thuộc PĐ 476TM/83.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Láng Biển 9 tại trụ 172/83/11/1 thuộc NR 476-7TM/172/83/11.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 03/11/2026 đến 15:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Mỹ Phước 2 tại trụ 268/41 thuộc NR 476-7TM/268/1.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 03/11/2026 đến 15:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Mỹ Đông 6 trụ 104/1 thuộc PĐ 476TM/83.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 03/11/2026 đến 15:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Nông sản Lợi Phát tại trụ 172/61/7 thuộc NR 476-7TM/172/61.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/11/2026 đến 15:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Cơ sở Ngân Phát tại trụ 279/1 thuộc NR 476-7TM/279.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/11/2026 đến 15:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm NLMT Khang Thịnh trụ 64/17/2 thuộc NR 478-7TM/64/17/1.D3, tuyến 478TM, thuộc khu vực xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 03/11/2026 đến 16:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Nước đá Phước Tài tại trụ 299/2A thuộc NR 476-7TM/299.D3, tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tình Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Sấy lúa Lê Văn Sung trụ 249/54A nhánh rẽ 476-7TM/249/1.D3 (NR Mỹ Nam) tuyến 476TM, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đông Kênh Tập Đoàn 1 Tăng Cường trụ 135/6 nhánh rẽ 476-7TX/135.D3 (NR Bơm Hậu 500 - Tây Phước Xuyên Mở Rộng) tuyến 476TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/11/2026 đến 09:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Trại Giống Động Cát trụ 140/165/1 nhánh rẽ 478-7TX/140/165.D3 (NR Trại Giống Động Cát) tuyến 478TX, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:45:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Hậu 500 - Tây Phước Xuyên trụ 195/9 nhánh rẽ 476-7TX/195.D3 (NR Bơm Hậu 500 - Tây Phước Xuyên) tuyến 476TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 04/11/2026 đến 10:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Lô 8 trụ 140/160 nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 04/11/2026 đến 10:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Thạnh Lợi 2 trụ 207/11 nhánh rẽ 476-7TX/207/1.D3 (NR Kênh Công Sự) tuyến 476TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/11/2026 đến 10:45:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Lô 9 trụ 140/151 nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX, thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/11/2026 đến 11:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Bờ Đông Kênh Giữa Nông Trường trụ 207/37A/17P nhánh rẽ 476-7TX/207/37A/3P.D3 (NR Bơm Bờ Đông Kênh Giữa Nông Trường) tuyến 476TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 04/11/2026 đến 11:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Bờ Tây Kênh Giữa Nông Trường trụ 207/37A/29P nhánh rẽ 476-7TX/207/37A/18P.D3 (NR Bơm Bờ Tây Kênh Giữa Nông Trường) tuyến 476TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:45:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đông Kênh Hậu 700 trụ 207/37A/33P/1 nhánh rẽ 476-7TX/207/37A/33P.D3 (NR Bơm Đông Kênh Hậu 700) tuyến 476TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 14:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm CDC An Phong Tăng Cường trụ 140/128/28A/1 nhánh rẽ 478-7TX/140/128/28A.D3 (NR Bơm CDC An Phong Tăng Cường) tuyến 478TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 14:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Bờ Đông Kênh Tập Đoàn 1 trụ 207/37A/24/4 nhánh rẽ 476-7TX/207/37A/24.D3 (NR Bơm Bờ Đông Kênh Tập Đoàn 1) tuyến 476TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 04/11/2026 đến 15:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Tám Nhành Tăng Cường trụ 140/128/49/22/13 nhánh rẽ 478-7TX/140/128/49/22/1.D3 (NR Bơm Tám Nhành Tăng Cường) tuyến 478TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 04/11/2026 đến 15:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm HDCON trụ 19/34/1 nhánh rẽ 478-7TM/19/1.D3 (NR Kênh 25 Thị Trấn Mỹ An) tuyến 478TM, thuộc khu vực xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 08:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Tây Kênh Tư Mới trụ 63 phân đoạn 477-7TM/1B.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 477TM) tuyến 477TM, thuộc khu vực xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 08:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm ĐMTMN Lê Phú trụ 103/46/2 nhánh rẽ 474-7TX/103/46.D3 (NR ĐMTMN Lê Phú) tuyến 474TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 08:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Tân Kiều 4 trụ 9/47 nhánh rẽ 478-7TM/9/5.D3 (NR Cầu Móng - Tân Kiều) tuyến 478TM, thuộc khu vực xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 05/11/2026 đến 09:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm An Phong-Bảy Quận trụ 100/1 nhánh rẽ 477-7TM/100.D3 (NR Bơm An Phong - Bảy Quận) tuyến 477TM, thuộc khu vực xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 05/11/2026 đến 09:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Trạm Sạc Trường Xuân trụ 103/16/2 nhánh rẽ 474-7TX/103/16.D3 (NR Trạm Sạc Trường Xuân) tuyến 474TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 05/11/2026 đến 09:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Tân Kiều 2 trụ 9/60 nhánh rẽ 478-7TM/9/5.D3 (NR Cầu Móng - Tân Kiều) tuyến 478TM, thuộc khu vực xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/11/2026 đến 10:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm An Phong - Bảy Quận Tăng Cường, trạm Bơm Ô Bao Bưng Môn trụ 192/4, 192/18 nhánh rẽ 474-7TX/192.D3 (NR Bơm Ô Bao Bưng Môn) tuyến 474TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/11/2026 đến 10:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Ông Đốc trụ 99/6 nhánh rẽ 472-7TX/99/1.D3 (NR TDC Ấp 6 Trường Xuân) tuyến 472TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/11/2026 đến 10:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Sấy Lúa Nguyễn Văn Định trụ 9/69/7 nhánh rẽ 478-7TM/9/69/1.D3 (NR Kênh 8000) tuyến 478TM, thuộc khu vực xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Lúa Giống Thanh Quy trụ 111/1 nhánh rẽ 472-7TX/111.D3 (NR Lúa Giống Thanh Quy) tuyến 472TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Công ty One - One số 2 trụ 15/6/3 nhánh rẽ 474-7TX/15/6/1.D3 (NR Công ty One - One số 2) tuyến 474TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Tân Kiều 1 trụ 9/69/38BA/1 nhánh rẽ 478-7TM/9/69/38BA.D3 (NR Bơm Tân Kiều 1) tuyến 478TM, thuộc khu vực xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Tôn Trường Xuân trụ 102/1 nhánh rẽ 474-7TX/102.D3 (NR Tôn Trường Xuân) tuyến 474TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Kho Xăng Dầu Trường Xuân trụ 169/1 nhánh rẽ 472-7TX/69 (NR Kho Xăng Dầu Trường Xuân) tuyến 472TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Tân Kiều 3 trụ 9/69/50A/1 nhánh rẽ 478-7TM/9/69/50A.D3 (NR Bơm Tân Kiều 3) tuyến 478TM, thuộc khu vực xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 14:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đông An Tiến - Trường Xuân số 1 trụ 3/1/5 nhánh rẽ 472-7TX/3/1.D3 (NR Bơm Đông An Tiến - Trường Xuân Số 1) tuyến 472TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 14:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đông An Tiến - Bắc Lô Ba số 1 trụ 12/12B nhánh rẽ 478-7TX/12/2B.D3 (NR Bơm Đông An Tiến - Bắc Lô Ba) tuyến 478TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 14:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Di Tích Gò Tháp trụ 9/69/80A/1 nhánh rẽ 478-7TM/9/69/80A.D3 (NR Di Tích Gò Tháp) tuyến 478TM, thuộc khu vực xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Tây Kênh Tư Mới - Bắc An Phong trụ 180/2 nhánh rẽ 474-7TM/180.D3 (NR Bơm Tây Kênh Tư Mới - Bắc An Phong) tuyến 474TM, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đông An Tiến - Bắc Lô Ba số 2 trụ 12/46B nhánh rẽ 478-7TX/12/2B.D3 (NR Bơm Đông An Tiến - Bắc Lô Ba) tuyến 478TX, thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Mỹ Hòa 1 trụ 13/19 nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tuyến 477TM, thuộc khu vực xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/11/2026 đến 15:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Phú Huy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 08:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đốc Binh Kiều 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 08:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 08:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Sấy lúa Trần Văn Kỳ 2

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 06/11/2026 đến 09:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Cấp nước Đốc Binh Kiều

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 06/11/2026 đến 09:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Phú Điền 8

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 06/11/2026 đến 09:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Khách Sạn Mỹ An

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/11/2026 đến 10:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đòn Dong 2

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/11/2026 đến 10:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Sấy Lúa Phan Văn Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/11/2026 đến 10:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm XN Đông Lạnh, Nước Đá Hồng Linh

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm ĐBK

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Lò Bánh Mì Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Công ty Chơn Chính 1

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Trương Tiểu Kiều

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Trạm biến áp chuyên dùng Tỷ Thạc 1, Tỷ Thạc 2

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/11/2026 đến 12:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm May mặc Minh Tuệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 14:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đông Kênh Xáng Ấp 5 số 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 14:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm CDC Kênh Ba Mỹ Điền Tăng Cường

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 14:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Sấy Lúa Thuận Thành

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đốc Binh Kiều 2

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Trạm Sạc Thanh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Nước Sạch Huỳnh Hồng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Mỹ An 2

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm TT Mỹ An 2

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-320KVA Cadovimex II-3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mười Tạ, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Kênh Công Điền)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 11:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Hiền, xã Ba Sao (mất điện một phần khu vực kinh Ông Cả)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 11:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Hùng Cường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 11:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA TB Út Quang-Bảy Thước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 11:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 1, ấp Mỹ Long, ấp 1, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Ngã Tư Mỹ Long hướng về Cầu sông cái Nhỏ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-50KVA Trạm Bơm Kinh Tư

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Tư Xưa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160KVA Cơ sở Lê Nguyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250KVA Trại Cá Minh Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA TB Bắc An Long-Đông Dự Án

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét ( ấp 2A) Số 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-75kVA Lê Hồng Xuân 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA Phan Thanh Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Ao Cá Nguyễn Thành Phương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-50 kVA TB Ô 14 Tân Hội Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA Trạm Bơm Kinh 500-Ô 3 Tân Hội Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-50KVA CS Nuôi Ếch Nguyễn Văn Thâm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-100KVA An Ninh Khu 8 Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-100KVA Bảo Vệ Rừng Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, xã Bình Hàng Trung (mật phần khu vực ấp 2 Bình Hàng Tây Cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, xã Bình Hàng Trung ( mất điện một phần khu vực Rạch Cựa Gà)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, xã Bình Hàng Trung ( mất điện một phần khu vực Rạch Bưng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1B, ấp 2B, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Bà Đội)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1B, ấp 2B, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực rạch phán Nguyên)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Cua Đập Đá)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo giồng, xã Phong Mỹ ( mất điện khu vực Kinh Ông Hai)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4 xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phương Trà, xã Ba Sao ( mất điện một khu vực Cả Oanh)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Tỉnh lộ 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Rạch Dong, Rạch Đồn Điền, Rạch Ngã Cái, Rạch Hòa Thuậ, Rạch Cái Dứa, Rạch Giá Vàm, Rạch Thủ Ô, Nhà máy nước đá Hoàng Minh, Chợ Cai Châu, Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò 2 thuộc xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/11/2026 đến 18:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Rạch Thầy Lâm từ Cầu Thầy Lâm 849 đến Cầu Thầy Lâm 848 xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/11/2026 đến 07:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Chợ Vĩnh Thạnh xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu dân cư Cai Bường xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Cái He xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cống Mương Giữa xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Bến Đò Nước Chảy xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ngọn Nước Chảy xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực Mương Bà Cả Khánh, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 16:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Long (khu vực Chùa Phật Nổi, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 13:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực gần Xay xát Lường Ngọc Bình)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Tân Thạnh (khu vực từ trạm bơm Phan Xuân Phiến đến Cái Gáo, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 18:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Rạch Bà Xã, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực kênh Thống nhất gần trạm bơm Nguyễn Thị Kim Loan, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 16:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần Nhà thờ Bến Siêu, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long. (Một phần khu vực cụm dân cư Phi Trường).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ ông Đặng Văn Em đến nhà ông Trương Trường Hận).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 13:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long. (Một phần khu vực cụm dân cư Phi Trường).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Đức dọc theo đường ĐT 843 đến Nghĩa Trang Nhân Dân ấp K9).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Lê Công Bạo dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Huỳnh Minh Hiếu).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Tài Khanh dọc theo đường ĐT 843 đến trạm bơm Lê Thanh Bính).

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Long. (Khu vực từ trường Trung Học Cơ Sở Phú Ninh dọc theo quốc lộ 30 đến bãi đá Ba Liêm).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Long. (Khu vực từ trạm Bơm Phú Ninh 2 dọc theo quốc lộ 30 đến trạm Bơm Đinh Minh Liếc).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp Phú Yên, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Giang Điền Sơn ven sông Tiền đến nhà ông Dương Văn Diền và khu vực từ chùa Phát Quang đến nhà máy xay xát Tòng Nguyên).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ Chùa Bửu Long Tự ven sông Tiền đến nhà bà Đoàn Ngọc Phượng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Cây xăng Kim Tỷ đến Ranh giới Hồng Ngự - Tam Nông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu Mương Lớn đến Nước đá tinh khiết Khang Linh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện