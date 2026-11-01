Cắt giảm thủ tục, hỗ trợ người dân nộp thuế đất phi nông nghiệp ngày càng dễ dàng
GĐXH - Cục Thuế vừa ban hành Công văn 8171/CT-NVT chỉ đạo ngành Thuế toàn quốc đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính và tăng cường hỗ trợ người dân trong việc kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
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