Cắt giảm thủ tục, hỗ trợ người dân nộp thuế đất phi nông nghiệp ngày càng dễ dàng

Chủ nhật, 16:15 01/11/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cục Thuế vừa ban hành Công văn 8171/CT-NVT chỉ đạo ngành Thuế toàn quốc đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính và tăng cường hỗ trợ người dân trong việc kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Cắt giảm thủ tục, hỗ trợ người dân nộp thuế đất phi nông nghiệp ngày càng dễ dàng - Ảnh 1.

Cắt giảm thủ tục, hỗ trợ người dân nộp thuế đất phi nông nghiệp ngày càng dễ dàng.

Cắt giảm thủ tục, hỗ trợ người dân nộp thuế đất phi nông nghiệp ngày càng dễ dàng - Ảnh 2.Hướng dẫn cách nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên eTax Mobile

GĐXH - Với các bước đơn giản sau, người sử dụng đất phi nông nghiệp có thể dễ dàng thực hiện thao tác nộp thuế online trên hệ thống eTax Mobile ngay tại nhà.

Cắt giảm thủ tục, hỗ trợ người dân nộp thuế đất phi nông nghiệp ngày càng dễ dàng - Ảnh 3.Chuyên gia hướng dẫn cách tính tiền chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất thổ cư năm 2024 ai cũng nên biết

GĐXH - Từ 1/8/2024, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực. Nhiều người băn khoăn, theo luật mới, cách tính tiền chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất thổ cư như thế nào?

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thông qua chính sách hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình lắp điện mặt trời mái nhà: Thủ tục nhận hỗ trợ thế nào?

Hà Nội thông qua chính sách hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình lắp điện mặt trời mái nhà: Thủ tục nhận hỗ trợ thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2026-2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.