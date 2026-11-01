Từ tháng 11/2026 giá điện chính thức giảm, hàng triệu người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào?

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Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây thông báo, đơn vị này chính thức điều chỉnh giảm giá điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11.

Theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10, mức giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT, giảm 2% so với mức hiện hành.

EVN cho biết, việc điều chỉnh được thực hiện sau khi tập đoàn khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan quản lý. Mục tiêu nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng ngày 31/10, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Quyết định ban hành mức giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Mức hơn 2.159,9 đồng/kWh là giá bán lẻ điện bình quân. Giá áp dụng cụ thể cho từng nhóm khách hàng được thực hiện theo biểu giá do Bộ Công Thương ban hành.

Việc giảm giá điện được triển khai theo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10.

Cơ sở điều chỉnh gồm Nghị định số 72/2025/NĐ-CP và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, cùng các quy định về cơ cấu biểu giá và thực hiện giá bán điện.

Giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

Trước đó, tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện , Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

EVN được giao báo cáo phương án để Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến. Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, bảo đảm tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh giá điện đã trải qua nhiều lần điều chỉnh tăng, trong khi chi phí năng lượng tiếp tục tạo sức ép đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Từ tháng 5/2023 đến nay, giá bán lẻ điện bình quân đã tăng 4 lần liên tiếp và chưa có lần giảm. Cụ thể, tháng 5/2023, giá điện tăng 3%, lên 1.920,37 đồng/kWh. Đến tháng 11 cùng năm, giá tiếp tục tăng 4,5%, lên 2.006,79 đồng/kWh.

Tháng 10/2024, giá điện tăng thêm 4,8%, lên 2.103,12 đồng/kWh. Lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 5/2025, giá điện tiếp tục tăng 4,8%, lên 2.204,07 đồng/kWh và duy trì đến nay.

Sau 4 lần điều chỉnh, giá bán lẻ điện bình quân đã tăng khoảng 340 đồng/kWh, tương đương hơn 18% so với trước tháng 5/2023.

Nếu phương án giảm giá lần này được thực hiện, đây sẽ là lần điều chỉnh giảm đầu tiên sau hơn 3 năm giá điện liên tục tăng.

Theo Nghị định 72/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 278/2026/NĐ-CP, khi giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với mức hiện hành, giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng.

Quy định không ấn định mức giảm tối đa theo tỷ lệ phần trăm, nhưng giá sau điều chỉnh phải nằm trong khung giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Theo Quyết định 07/2025/QĐ-TTg, khung giá bán lẻ điện bình quân hiện dao động từ 1.826,2 - 2.444,09 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.