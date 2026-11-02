Thị trường Giáng Sinh khởi động sớm nhiều cửa hàng, tuyến phố đã ngập tràn sắc đỏ

Lối vào quán cà phê được trang trí nổi bật với nhân vật và cây thông Noel.

Giáng Sinh, hay còn được gọi là Noel hay Christmas, là một ngày lễ đặc biệt trong Thiên chúa giáo để tưởng nhớ ngày Chúa Jesus ra đời. Bắt nguồn từ các quốc gia phương Tây, ngày lễ lớn này đã du nhập Việt Nam. Giáng Sinh không chỉ mang ý nghĩa quan trọng với tín đồ của Thiên chúa giáo, dịp lễ cũng được người dân đón chờ như thời gian vui chơi, tận hưởng cuối năm.

Khách hàng ngắm nhìn màu sắc Giáng Sinh ở Hàng Mã.

Cửa hàng liên tục trưng bày bổ sung các mặt hàng mới

Phố Hàng Mã từ lâu là một trong những địa điểm sớm xuất hiện các mặt hàng trang trí Giáng sinh tại Hà Nội ngay từ tháng 10. Bên cạnh các sản phẩm trang trí nói chung và dịp lễ gần nhất Halloween, một số tiểu thương đã bắt đầu bày bán đồ trang trí Noel, đáp ứng nhu cầu mua sắm trong mùa lễ hội cuối năm.

Đa dạng các mẫu mã trang trí về Giáng Sinh.

Hình ảnh chú lính chì trong vở kịch “Nutcracker” được khách hàng yêu thích.

Những hình ảnh trang trí Giáng sinh quen thuộc ngày càng được biến tấu đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. Như hình tượng tuần lộc không chỉ xuất hiện dưới dạng đồ trang trí truyền thống mà còn được thiết kế thành thú bông, hoặc sử dụng gam màu trắng thay vì màu nâu thường thấy. Bên cạnh đó, các hình tượng trong những câu chuyện, vở kịch quen thuộc như chú lính chì cũng thu hút sự quan tâm của người mua.

Khu vực chụp ảnh trong quán cà phê có dịch vụ phun tuyết.

Bên cạnh phố Hàng Mã, một số cửa hàng tại Hà Nội cũng sớm trang trí không gian theo chủ đề Giáng sinh với cây thông và gấu bông, góp phần tạo nên không khí lễ hội ấm cúng. Đáng chú ý, nhiều quán cà phê đầu tư xây dựng các khu vực chụp ảnh với chủ đề trang trí riêng, xoay quanh những hình ảnh đặc trưng của mùa Giáng sinh.

Ông già Noel, biểu tượng quen thuộc của dịp lễ, được thiết kế trong nhiều trang phục kích cỡ khác nhau.

Không khí Giáng Sinh khởi động từ tháng 10.

Tại Cheka Cafe, ngoài không gian trang trí cửa hàng còn trang bị máy phun tuyết nhân tạo nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng. Các loại đồ uống theo mùa cũng bắt đầu được giới thiệu, đi kèm những mẫu cốc được thiết kế riêng cho dịp lễ cuối năm.

Khách tham quan chụp ảnh với tuyết nhân tạo và các vật trang trí theo chủ đề Giáng sinh.

Đồ trang trí Giáng Sinh đã thu hút khách hàng ở mọi lứa tuổi

Một số khách tham quan bày tỏ sự hào hứng khi không khí Giáng sinh được mang đến từ sớm. Nhu cầu vui chơi và chụp ảnh theo chủ đề Giáng sinh thường tăng cao vào dịp cuối năm nên việc hàng quán cập nhật ngày lễ từ tháng 10 giúp họ có thêm thời gian trải nghiệm không gian trang trí, chụp ảnh và mua sắm mà không phải chen chúc giữa lượng khách đông đúc cũng như có thể tận hưởng không khí lễ hội một cách thoải mái hơn.

Khu vực chụp ảnh khác trong quán cà phê với chủ đề xưởng đồ chơi của Santa

Dù còn gần hai tháng nữa mới đến ngày lễ chính thức, không khí Giáng sinh đã bắt đầu xuất hiện trên nhiều tuyến phố và địa điểm tại Hà Nội. Việc các cửa hàng, quán cà phê chủ động trang trí và giới thiệu những sản phẩm theo chủ đề Noel không chỉ góp phần làm mới diện mạo phố phường mà còn mang đến cho người dân thêm nhiều lựa chọn vui chơi, mua sắm và trải nghiệm trong dịp cuối năm.

Ngô Thanh Thuỷ

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh GĐXH - Bé Luca - con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh mới đây đã đón Giáng sinh cùng bố mẹ ở Anh. Cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần nhỏ.