Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 2 - 8/11/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị cúp điện cả chục tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 2 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 2 - 8/11/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Bình Tạo, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/11/2026 đến 14:00:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 12:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Công Bình, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 4, xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Trị Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Đinh, Vàm Kinh, Giồng Lãnh xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ 3 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước 6 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu phố Sơn Qui A và Khu Phố Ông Cai, Phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 13:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Mầm Non Hướng Dương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 13:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Ông Lê Minh Minh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 13:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Công ty Cổ phần muối Iot
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 13:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5 và Khu Phố 7, Phường Bình Xuân.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5, phường Gò Công và khu phố Long Mỹ, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia, phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Giồng Cát, phường Gò Công
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:30:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: Một phần khu phố Sơn Qui A và Khu Phố Ông Cai, Phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 13:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Mầm Non Hướng Dương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 13:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Ông Lê Minh Minh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 13:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Công ty Cổ phần muối Iot
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 13:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5 và Khu Phố 7, Phường Bình Xuân.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5, phường Gò Công và khu phố Long Mỹ, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia, phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Giồng Cát, phường Gò Công
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:30:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Long xã Long Tiên khu vực Đường vô Trụ Sở Ấp 9
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 14:00:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đức xã Ngũ Hiệp khu vực đường Xẻo Lá
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/11/2026 đến 14:00:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn xã Long Tiên khu vực Đường Tỉnh 864
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn, Hưng Nghĩa, Hưng Hòa xã Long Tiên khu vực đường Lộ Làng và Tây Rạch Trà Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 14:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nghĩa, Hưng Hòa xã Long Tiên khu vực đường Tây Rạch Trà Tân
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/11/2026 đến 14:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nghĩa, Hưng Hòa xã Long Tiên khu vực đường Tây Rạch Trà Tân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Bình 2 phường Thanh Hòa khu vực từ Công An Phường Thanh Hòa đến Ngã Tư Lò Rèn, đường Kênh Cả Chuối, Kênh Cà Dâm, Kênh Tắc, Kênh Tổng Lớn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thới xã Bình Phú khu vực đường Kênh Tổng Lớn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Đa xã Thạnh Phú khu vực Đường Tỉnh 865
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Rạch Trắc phường Mỹ Phước Tây khu vực đường Kênh Kháng Chiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Mất điện 2 khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/11/2026 đến 11:30:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Phạm Thanh Dũng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp kênh 2B xã Tân Phước 3
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/11/2026 đến 12:00:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, cã Tân Thuận Bình, một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/11/2026 đến 11:30:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đăng Hưng Phước, Bình Ninh, Xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hưng, Bình Phú, Xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, An Khương, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh, xã Chợ Gạo, Bình Phú Quới, Xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Phú xã Vĩnh Kim
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 12:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Quí xã Vĩnh Kim
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Trung Thạnh, Trung Chánh xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trường xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bà Thiên, xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Mỹ Tân, xã Mỹ Thiện
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Kinh Phèn, xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/11/2026.
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Cẩm Sơn, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 12, xã Mỹ Thành.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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