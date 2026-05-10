20.000 khán giả xúc động khi Hà Anh Tuấn hát 'Nhà tôi có treo một lá cờ'

Tin vui tháng 5 cho fan Hà Anh Tuấn tại Hà Nội GĐXH - "Sao nhập ngũ concert 2026" đã ấn định ngày diễn ra tại Thủ đô Hà Nội cùng dàn line-up "khủng" như Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh...

Tối 09/05, Concert Sao nhập ngũ 2026 đã chính thức diễn ra tại Khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình, thu hút gần 20.000 khán giả với sự tham gia của hơn 20 ca sĩ, nghệ sĩ: Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Hương Giang Idol, Chi Pu, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Nguyễn Hùng, Double 2T, Hậu Hoàng, Lyly, Pháo, Captain Boy, Vũ Thảo My, Muội…

Hà Anh Tuấn trình diễn ở chương thứ 3.

Trong chương đầu tiên, Sao Nhập ngũ Concert đưa khán giả trở về với một mùa hè rực lửa, về những ngày tháng hừng hực khí thế của những chàng trai, cô gái thanh niên đã tạm gấp lại những trang sách học đường, gác lại những rung động đầu đời để khoác lên mình màu xanh áo lính, cùng lời thề quyết chiến vì độc lập tự do. Họ lên đường, mang theo tiếng hát làm vơi bớt tiếng bom, và lý tưởng rực cháy làm ấm những đêm rừng lạnh giá

Phương Mỹ Chi trình diễn Biết ơn chị Võ Thị Sáu.

Xe tăng T-54B được mang lên sân khấu Sao Nhập Ngũ Concert.

Mở đầu concert, 11 nghệ sĩ từng tham gia trải nghiệm tại Sao nhập ngũ xuất hiện trong tiếng hò reo từ khán giả. Tiết mục mở màn với bài hát chủ đề của chương trình thêm hào hùng khi có sự tham gia của hơn 50 chiến sĩ đặc công xuất hiện cùng các trang thiết bị quân sự khác như xe UAZ, mặt nạ chống độc, pháo khói,… khiến khán giả choáng ngợp.

Âm nhạc trong phần 1 đa số là những bản mashup những ca khúc quen thuộc của chương trình như, Đoàn vệ quốc quân- Lá xanh - Lên đàng, hay Cô gái mở đường - Bài ca may áo - Cô gái Sài Gòn đi tải đạn….

"Xung phong" còn gây choáng ngợp với dàn khí tài từ xe kéo pháo đến xe tăng thiết giáp cùng 100 cây đuốc lửa thật làm đạo cụ bổ trợ cho màn phối khí "Hò kéo pháo" - "Dậy mà đi".

Đặc biệt, tiết mục còn có sự xuất hiện của NSND Quang Thọ - người được mệnh danh là "tượng đài âm nhạc Việt Nam" với ca khúc quốc dân "Hà Nội niềm tin và hy vọng".

Việc đưa cả tên tuổi gạo cội như NSND Quang Thọ và gương mặt trẻ nhất - Captain Boy (sinh năm 2003) lên cùng một sân khấu chính là một trong những ý tưởng nhằm tạo nên "cuộc đối thoại" giữa hai thế hệ - điều hiếm thấy ở những concert đại chúng hiện nay.

Ở chương 2 "Nhật Ký" khắc họa những rung động chân thực nhất của những người anh hùng bên ánh đèn dầu leo lắt, nơi họ trở về làm một người con, một người tình, một người bạn qua những dòng thư tay viết vội.

Anh Tú – Ly Ly tình bể bình trên sân khấu.

Hòa Minzy hát Nỗi đau giữa hòa bình.

Điểm nhấn của Chương 2 chính là sự giao thoa độc đáo giữa ca từ mộc mạc của những thập kỷ trước và giai điệu thịnh hành thời nay, tạo nên một tổng thể không gian âm nhạc đa chiều để truyền tải trọn vẹn những lát cắt cảm xúc.

Nhiều bài hát Vbiz mà khán giả Việt đã nằm lòng như "Không thể cùng nhau suốt kiếp" (Hoà Minzy), "Anh ơi ở lại" (Chi Pu), "Không sao mà, em đây rồi" -"Đừng lo em đợi mà" (Lyly)... được khéo léo đan xen với những bản tình ca thời chiến nồng nàn, cũng được thổi vào hơi thở mới của thời đại.

Chương 3 - "Đối thoại với tuổi đôi mươi" nhắc nhớ mỗi người con Việt Nam về bản lĩnh, khát vọng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng trước những khó khăn, thử thách, và cả về tâm hồn biết yêu thương, dù là ở thời đại nào.

Phần trình diễn đặc biệt khiến khán giả xúc động, hát theo nhiều nhất Chương 3 là tiết mục "Nhà tôi có treo một lá cờ", thể hiện qua giọng ca hào sảng của Hà Anh Tuấn và màn múa súng của Lực lượng Tiêu binh, Đoàn nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đây cũng là ca khúc kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và DTAP - Giám đốc âm nhạc của chương trình - nằm trong album "Made in Vietnam" đã đem lại nhiều giải thưởng lớn và bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho nhóm produce trẻ vào năm 2025".

Hình ảnh mãn nhãn của concert Sao nhập ngũ 2026.

Đến với Sao nhập ngũ 2026, khán giả được trải nghiệm một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với. Sân khấu khổng lồ với kích thước 100m x 50m được thiết kế với màn LED tổng gần 700m2, có tâm điểm hình ngôi sao năm cánh lớn 24m2 ở chính giữa trung tâm, với dàn ánh sáng lan tỏa ra hai bên. Cộng hưởng cùng nhiều hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt, biểu tượng này trở thành một trong những tâm điểm của sự kiện, góp phần tạo nên một đêm diễn không thể nào quên.

20.000 khán giả xúc động khi tham dự chương trình concert được đầu tư chỉn chu và hoành tráng.