'Tận hiến' - Tập 3: Bích 'chột' sẵn sàng vì Thành Lai bất chấp nguy hiểm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 phim "Tận hiến" hé lộ hành trình của Thành Lai (Nguyễn Thành) cùng vợ con gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm khi luôn bị theo dõi sát sao từng đường đi nước bước. Những đàn em trung thành đã quyết tâm phối hợp để đưa bằng được 4 mẹ con Bunny hội ngộ với Nguyễn Thành và cùng anh tới Lào an toàn. Nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt.

Hành trình hội ngộ giữa Thành Lai và vợ con gặp nhiều gian nan. Ảnh VTV

Đỗ Chiến cũng có hành tung khó hiểu khi bỏ trốn, tạo dựng hiện trường giả. Tư tưởng của nhân vật này được xem là có sự dao động. Lực lượng công an lên kế hoạch truy bắt Đỗ Chiến vì trong tay anh ta có thể có danh sách công an mật ở thành Vinh.

Bích "chột" - đàn em thân tín của Thành Lai đã nhận nhiệm vụ bảo vệ cho 4 mẹ con Bunny. Trước đó, Bích "chột" cho thấy cô là người nặng ân tình với Thành Lai, sẵn sàng vì đại ca mà không ngại bất cứ nhiệm vụ nào dù nguy hiểm. Khoảng hồi tưởng cho thấy trong quá khứ Bích "chột" từng tự nộp mình cho kẻ thù để giải vây cho Thành Lai. Quyết định này đã dẫn Bích tới những nỗi đau hằn sâu cả về thể xác và tinh thần.

Bích "chột" không ngại bất cứ việc nguy hiểm vì Thành Lai. Ảnh VTV

"Vậy là anh nợ em một kiếp" - Thành Lai nghẹn ngào trước sự ra đi của một người thân thiết, đã vì mình mà phải trả bằng cả mạng sống. Anh thề: "Đời Thành Lai có vay có trả, nếu phản bội những ân nợ này, Thành Lai thề không dám nhìn mặt người nào dưới chín suối mai sau".

Tập 3 phim "Tận hiến" phát sóng lúc 21h, ngày 10/5 trên VTV3.

