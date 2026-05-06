Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp

Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 phim "Ngược đường ngược nắng", các hộ gia đình tham gia dự án du lịch làng nghề đã có cuộc họp bàn cụ thể. Tại đây, cán bộ xã đã phân công nhiệm vụ cho từng gia đình. Cán bộ văn hóa phụ trách trưng bày hiện vật.

Hội Phụ nữ do bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) đứng đầu sẽ hỗ trợ công tác tuyên truyền. Trung (Đình Tú) quản lý góc check-in phơi hương, Mai (Ngọc Huyền) sẽ lên kế hoạch cho khu vực hoạt động trải nghiệm. Việc Trung và Mai làm việc cùng nhau khiến cả bà Diện và Hồng đều tỏ ra khó chịu.

Mai được giao nhiệm vụ làm chung công việc với Trung. Ảnh VTV

Một sự cố đã bất ngờ xảy ra trong buổi tập văn nghệ chào mừng hoạt động du lịch làng nghề. Bà Mão – một thành viên trong hội phụ nữ của xã phát hiện bị mất 5 cây bạc để trong túi. Người bị rơi vào diện tình nghi nhất lại là Mai. Bà Diện đã về nhà kể chuyện này cho chồng nghe.

Bà Mão bị mất 5 cây bạc và nghi ngờ cho Mai lấy cắp. Ảnh VTV

Cuối cùng, trưởng thôn, bà Diện, Trung cùng với Hồng đã tới nhà gặp Mai để cùng nhau phân xử chuyện này. Mặc dù gia đình Mai kiên quyết khẳng định cô không bao giờ làm chuyện đó và sẵn sàng báo công an, nhưng áp lực từ sự nghi kỵ của xóm làng ngày càng lớn. Hồng đã đưa ra chủ ý khám xét túi xách của Mai để tìm đồ bị mất.

Hồng kiểm tra túi xách của Mai và phát hiện ra số bạc nằm trong đó. Ảnh VTV

Để chứng minh bản thân "cây ngay không sợ chết đứng", Mai và gia đình đã đồng ý để mọi người trực tiếp kiểm tra túi xách cá nhân của cô ngay trước mặt tất cả những người có mặt. Tuy nhiên, số bạc bị mất lại bất ngờ tìm thấy trong chính chiếc túi xách của cô.

Mai và gia đình bất ngờ khi trong túi xách của Mai lại có số bạc bị mất cắp. Ảnh VTV

Trước sự việc này, Thắng (Trương Hoàng) đã tới tìm gặp Hồng. Anh không tin Mai lại ăn cắp. "Chẳng lẽ bạc có chân tự chạy vào túi Mai?. Mai vừa về làng, có gây thù chuốc oán với ai đâu, ngoài em?", Thắng nghi vấn. Có khả năng, Hồng đã bày mưu "gắp lửa bỏ tay người" nhắm thẳng vào Mai.

Thắng tới gặp Hồng để bày tỏ không tin rằng Mai lại đi lấy cắp bạc của người khác. Ảnh VTV

Tập 23 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng lúc 21h ngày 6/5 trên VTV1.



