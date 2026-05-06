Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp
GĐXH - Số bạc của bà Mão bị mất đã bất ngờ được tìm thấy trong túi của Mai khiến nhiều người bất ngờ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 phim "Ngược đường ngược nắng", các hộ gia đình tham gia dự án du lịch làng nghề đã có cuộc họp bàn cụ thể. Tại đây, cán bộ xã đã phân công nhiệm vụ cho từng gia đình. Cán bộ văn hóa phụ trách trưng bày hiện vật.
Hội Phụ nữ do bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) đứng đầu sẽ hỗ trợ công tác tuyên truyền. Trung (Đình Tú) quản lý góc check-in phơi hương, Mai (Ngọc Huyền) sẽ lên kế hoạch cho khu vực hoạt động trải nghiệm. Việc Trung và Mai làm việc cùng nhau khiến cả bà Diện và Hồng đều tỏ ra khó chịu.
Một sự cố đã bất ngờ xảy ra trong buổi tập văn nghệ chào mừng hoạt động du lịch làng nghề. Bà Mão – một thành viên trong hội phụ nữ của xã phát hiện bị mất 5 cây bạc để trong túi. Người bị rơi vào diện tình nghi nhất lại là Mai. Bà Diện đã về nhà kể chuyện này cho chồng nghe.
Cuối cùng, trưởng thôn, bà Diện, Trung cùng với Hồng đã tới nhà gặp Mai để cùng nhau phân xử chuyện này. Mặc dù gia đình Mai kiên quyết khẳng định cô không bao giờ làm chuyện đó và sẵn sàng báo công an, nhưng áp lực từ sự nghi kỵ của xóm làng ngày càng lớn. Hồng đã đưa ra chủ ý khám xét túi xách của Mai để tìm đồ bị mất.
Để chứng minh bản thân "cây ngay không sợ chết đứng", Mai và gia đình đã đồng ý để mọi người trực tiếp kiểm tra túi xách cá nhân của cô ngay trước mặt tất cả những người có mặt. Tuy nhiên, số bạc bị mất lại bất ngờ tìm thấy trong chính chiếc túi xách của cô.
Trước sự việc này, Thắng (Trương Hoàng) đã tới tìm gặp Hồng. Anh không tin Mai lại ăn cắp. "Chẳng lẽ bạc có chân tự chạy vào túi Mai?. Mai vừa về làng, có gây thù chuốc oán với ai đâu, ngoài em?", Thắng nghi vấn. Có khả năng, Hồng đã bày mưu "gắp lửa bỏ tay người" nhắm thẳng vào Mai.
Tập 23 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng lúc 21h ngày 6/5 trên VTV1.
NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báoXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - 'Mật mã Đông Dương' là bộ phim về đề tài tình báo sẽ chính thức ra mắt vào 30/4/2027. Phim có sự tham gia diễn xuất của 2 gương mặt hot trong làng phim phía Bắc là NSND Trung Anh và diễn viên Doãn Quốc Đam
Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạnXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Thương tới bệnh viện để bồi thường cho Ly 300 triệu, giúp cho Trang thoát khỏi rắc rối đã gây ra.
Quang Hùng MasterD, RHYDER đứng chung sân khấu 25.000 khán giả cùng Soobin, HIEUTHUHAIXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh những nghệ sĩ được khán giả quan tâm như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE, chương trình tiếp tục xác nhận sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều, hoàn thiện dàn line-up “khủng” cho sự kiện diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM.
Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Mai thừa nhận có tình cảm với Trung nhưng vì hai gia đình bất hòa nên buộc phải lựa chọn tránh mặt nhau.
Lâm (Mạnh Trường) kịp thời giải cứu Thương (Quỳnh Kool) khỏi kẻ xấuXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tới gặp kẻ chuyên cho vay nặng lãi, Thương suýt bị hắn ta giở trò đồi bại.
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kết hợp Rap và hát Then trong MV mớiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - MV "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý khi kết hợp Rap và hát Then của người Tày, Nùng. MV là lời tri ân quá khứ, vừa là nhịp cầu nối liền văn hóa vùng cao với hơi thở đương đại.
Bà Diện cố tình gạt gia đình Mai khỏi danh sách tham gia gian hàng làng nghềXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bà Diện được giao làm đầu mối để các hộ tham đăng ký tham gia gian hàng làng nghề, tuy nhiên gia đình Mai lại bị gạt ra khỏi danh sách.
Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bà Dung đã thay đổi cách nhìn về Thương, chủ động hỏi han về chuyện tình cảm giữa Thương và Quân.
Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lê Xuân Tiền đều để lại ấn tượng đẹp với những câu chuyện tình đủ hài hước lẫn cảm động, qua màn hóa thân đôi lứa xứng đôi bên các người đẹp đình đám.
Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Vì muốn giúp em gái nên Thương đành tìm đến chỗ cho vay nặng lãi, tại đây cô gặp kẻ xấu khi hắn ta đòi cô đổi tình lấy tiền.
Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổiXem - nghe - đọc
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.