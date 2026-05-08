Đình Tú tìm cách minh oan giúp Ngọc Huyền trong vụ mất 5 cây bạc

Trong tập 24 "Ngược đường ngược nắng" đã được phát sóng, câu chuyện mất 5 cây bạc của bà Mão trở thành tâm điểm khiến Mai (Ngọc Huyền) rơi vào tình cảnh đầy áp lực. Trước đó, bà Mão không ngần ngại khoe số bạc trước mặt mọi người. Tuy nhiên, ngay sau đó, 5 cây bạc bất ngờ biến mất. Việc Mai xin về sớm hôm xảy ra sự việc cùng những lời bóng gió, kích động từ Hồng khiến mọi nghi ngờ nhanh chóng đổ dồn về phía cô.

Sau sự cố, Thắng (Trương Hoàng) sang nhà để động viên Mai. Thấy cô buồn bã, anh khẳng định mình tin Mai không lấy bạc của bà Mão. Thắng còn ủng hộ việc Mai lên trình báo công an để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tuy nhiên, khi Thắng muốn đi cùng lên xã, Mai lại tỏ thái độ gay gắt, yêu cầu anh đừng đi theo mình nữa.

Trên đường lên xã, Mai gặp Trung (Đình Tú). Anh xin cô thêm thời gian vì cho rằng mình đã biết ai đứng sau vụ việc. Trung mong Mai chờ thêm hai ngày để anh điều tra rõ ràng rồi hãy trình báo công an. Sự xuất hiện của Trung phần nào cho thấy anh đang cố gắng bảo vệ Mai giữa lúc cô bị cả làng nghi ngờ.

Trung muốn giúp Mai bằng cách âm thầm làm rõ sự việc.

Khi Mai trở về nhà, cụ Chính đứng chờ sẵn ở cửa. Lấy lý do mang chè ngon sang biếu bố Mai, nhưng thực chất bà muốn sang thăm hỏi vì lo lắng cho cô. Sau khi nhìn thấy thần sắc của Mai, cụ Chính có phần yên tâm hơn. Trong cuộc trò chuyện, bà nhắc lại chuyện năm xưa từng muốn mẹ Mai làm con dâu nhưng không có duyên. Cụ cũng bày tỏ mong muốn sau này có được cô cháu dâu như Mai.

Cụ Chính sang tận nhà để động viên Mai.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trung về nhà và phát hiện bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) đang nói chuyện điện thoại rồi vội vàng tắt máy khi thấy anh. Trung thẳng thắn nghi ngờ mẹ có liên quan đến vụ mất bạc cùng Hồng. Tuy nhiên, bà Diện lập tức nổi giận, cho rằng con trai vì một cô gái mà nghi ngờ chính mẹ mình. Dù Trung giải thích anh chỉ muốn làm rõ sự việc, bà Diện vẫn cho rằng cách hỏi của anh chẳng khác nào đang kết tội bà.

Cụ Chính sau đó cũng lên tiếng khuyên Trung không nên nghi ngờ mẹ. Theo bà, dù bà Diện vốn không thích Mai nhưng không phải người có tâm cơ đến mức làm chuyện như vậy. Dẫu thế, Trung vẫn cho rằng không thể loại trừ khả năng mẹ mình có liên quan.

Trung nghi ngờ mẹ có liên quan tới vụ Mai bị nghi lấy 5 cây bạc từ bà Mão.

Trong khi đó, Hồng gặp bà Diện và đề nghị tạo một cuộc bình chọn để loại Mai khỏi nhóm phát triển du lịch của xã. Hồng còn trực tiếp giúp bà Diện lập nhóm bình chọn. Việc bị cả nhóm quay lưng khiến Mai thực sự tổn thương. Cô nghẹn ngào tâm sự với chị gái rằng trước giờ luôn nghĩ chỉ cần sống ngay thẳng thì mọi người sẽ hiểu mình, nhưng thực tế lại không như cô nghĩ.



