Đình Tú tìm cách minh oan giúp Ngọc Huyền trong vụ mất 5 cây bạc
GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão khiến Mai rơi vào vòng nghi ngờ, bị cô lập và loại khỏi nhóm du lịch.
Trong tập 24 "Ngược đường ngược nắng" đã được phát sóng, câu chuyện mất 5 cây bạc của bà Mão trở thành tâm điểm khiến Mai (Ngọc Huyền) rơi vào tình cảnh đầy áp lực. Trước đó, bà Mão không ngần ngại khoe số bạc trước mặt mọi người. Tuy nhiên, ngay sau đó, 5 cây bạc bất ngờ biến mất. Việc Mai xin về sớm hôm xảy ra sự việc cùng những lời bóng gió, kích động từ Hồng khiến mọi nghi ngờ nhanh chóng đổ dồn về phía cô.
Sau sự cố, Thắng (Trương Hoàng) sang nhà để động viên Mai. Thấy cô buồn bã, anh khẳng định mình tin Mai không lấy bạc của bà Mão. Thắng còn ủng hộ việc Mai lên trình báo công an để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tuy nhiên, khi Thắng muốn đi cùng lên xã, Mai lại tỏ thái độ gay gắt, yêu cầu anh đừng đi theo mình nữa.
Trên đường lên xã, Mai gặp Trung (Đình Tú). Anh xin cô thêm thời gian vì cho rằng mình đã biết ai đứng sau vụ việc. Trung mong Mai chờ thêm hai ngày để anh điều tra rõ ràng rồi hãy trình báo công an. Sự xuất hiện của Trung phần nào cho thấy anh đang cố gắng bảo vệ Mai giữa lúc cô bị cả làng nghi ngờ.
Khi Mai trở về nhà, cụ Chính đứng chờ sẵn ở cửa. Lấy lý do mang chè ngon sang biếu bố Mai, nhưng thực chất bà muốn sang thăm hỏi vì lo lắng cho cô. Sau khi nhìn thấy thần sắc của Mai, cụ Chính có phần yên tâm hơn. Trong cuộc trò chuyện, bà nhắc lại chuyện năm xưa từng muốn mẹ Mai làm con dâu nhưng không có duyên. Cụ cũng bày tỏ mong muốn sau này có được cô cháu dâu như Mai.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Trung về nhà và phát hiện bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) đang nói chuyện điện thoại rồi vội vàng tắt máy khi thấy anh. Trung thẳng thắn nghi ngờ mẹ có liên quan đến vụ mất bạc cùng Hồng. Tuy nhiên, bà Diện lập tức nổi giận, cho rằng con trai vì một cô gái mà nghi ngờ chính mẹ mình. Dù Trung giải thích anh chỉ muốn làm rõ sự việc, bà Diện vẫn cho rằng cách hỏi của anh chẳng khác nào đang kết tội bà.
Cụ Chính sau đó cũng lên tiếng khuyên Trung không nên nghi ngờ mẹ. Theo bà, dù bà Diện vốn không thích Mai nhưng không phải người có tâm cơ đến mức làm chuyện như vậy. Dẫu thế, Trung vẫn cho rằng không thể loại trừ khả năng mẹ mình có liên quan.
Trong khi đó, Hồng gặp bà Diện và đề nghị tạo một cuộc bình chọn để loại Mai khỏi nhóm phát triển du lịch của xã. Hồng còn trực tiếp giúp bà Diện lập nhóm bình chọn. Việc bị cả nhóm quay lưng khiến Mai thực sự tổn thương. Cô nghẹn ngào tâm sự với chị gái rằng trước giờ luôn nghĩ chỉ cần sống ngay thẳng thì mọi người sẽ hiểu mình, nhưng thực tế lại không như cô nghĩ.
Hua Mạ - Vẻ đẹp kỳ vĩ miền Đông BắcXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Hua Mạ được mệnh danh là hang động kỳ quan quy mô nhất tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Bên trong là cả một "rừng" thạch nhũ và măng đá muôn hình vạn trạng.
Thiếu gia tập đoàn Hải Minh muốn đẩy nhanh đầu tư cho Hoa hậu Vi MinhXem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Thiếu gia Hải Đăng đã đến công ty và chất vấn Quỳnh Mai bày tỏ nóng lòng vì chưa thấy chiến lược xây dựng hình ảnh cho Hoa hậu Vi Minh.
Ngọc Huyền bị đổ tội trộm 5 cây bạc trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão đã đẩy Mai vào tình huống bị nghi ngờ ăn trộm, cô dự định báo công an để tự minh oan.
Bạn trai tin đồn của Ngọc Trinh rạng rỡ xuất hiện ủng hộ phim 'Thẩm mỹ viện âm phủ'Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Quốc Trường dù bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn đến dự buổi ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" để ủng hộ Ngọc Trinh.
Quang Sự làm bố đơn thân khó tính, chi li tiền nong trong phim mớiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phim mới "Dưới ô cửa sáng đèn", Quang Sự trở thành ông bố đơn thân khó tính, đối diện với nhiều biến cố của cuộc sống.
Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Số bạc của bà Mão bị mất đã bất ngờ được tìm thấy trong túi của Mai khiến nhiều người bất ngờ.
NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báoXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - 'Mật mã Đông Dương' là bộ phim về đề tài tình báo sẽ chính thức ra mắt vào 30/4/2027. Phim có sự tham gia diễn xuất của 2 gương mặt hot trong làng phim phía Bắc là NSND Trung Anh và diễn viên Doãn Quốc Đam
Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạnXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thương tới bệnh viện để bồi thường cho Ly 300 triệu, giúp cho Trang thoát khỏi rắc rối đã gây ra.
Quang Hùng MasterD, RHYDER đứng chung sân khấu 25.000 khán giả cùng Soobin, HIEUTHUHAIXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh những nghệ sĩ được khán giả quan tâm như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE, chương trình tiếp tục xác nhận sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều, hoàn thiện dàn line-up “khủng” cho sự kiện diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM.
Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Mai thừa nhận có tình cảm với Trung nhưng vì hai gia đình bất hòa nên buộc phải lựa chọn tránh mặt nhau.
Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Bà Dung đã thay đổi cách nhìn về Thương, chủ động hỏi han về chuyện tình cảm giữa Thương và Quân.