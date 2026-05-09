Hoa hậu Vi Minh bị bóc mẽ dùng hình ảnh đau khổ của người khác để nổi tiếng
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh đang cố gắng để giúp đỡ bà Ngọ và Dín nhưng trong mắt của ông Tài đó là lợi dụng sự khó khăn cho mục đích làm tăng độ nổi tiếng.
Trong tập 8 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, bà Ngọ cũng đã đi mổ tim về, ngay khi về đến bản, bà đã đón bé Dín từ trang trại Ánh Dương về nhà. Hoa hậu Vi Minh tận tình đưa đón bà. Trong suốt khoảng thời gian này, Quang Lee liên tục quay lại những hình ảnh của dân bản. Sự thành công từ video với Dín càng kích thích mong muốn làm nhiều video khác của Hoa hậu Vi Minh.
Hoa hậu Vi Minh muốn tiếp tục quay về cuộc sống của bà Ngọ và Dín. Cô cho rằng ghi lại những khó khăn của hai bà cháu sẽ khiến nhiều mạnh thường quân quyên góp cho quỹ của cô hơn, từ đó giúp cuộc sống của bà Ngọ và Dín tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, ông Tài - bố của Vi Minh không thích việc cô suốt ngày đi làm content khắp bản, mang chuyện khổ sở của người dân bản đăng lên mạng. Đặc biệt là ông Tài không thích Vi Minh mang bà Ngọ và Dín ra "câu view". Khi ông quay lại nhà bà Ngọ, ông chứng kiến được cảnh Vi Minh đang chỉ đạo Quang Lee gỡ hết số ngói trên mái nhà mà Sơn vừa làm. Mục đích của Vi Minh là trông cho gia đình bà Ngọ có vẻ hoàn cảnh và đáng thương. Cô cũng bắt Quang Lee mang hết đồ ăn bố cô mang đến cất đi.
"Bây giờ mình phải làm cho cái nhà này khó khăn hơn về điều kiện vật chất. Chứ nhà cửa được sửa sang, đồ ăn thì đầy đủ như thế, còn cái gì khó khăn nữa mà quay, mà đưa lên clip?" - Vi Minh chỉ đạo Quang Lee. Tất cả những gì cô nói ông Tài đều nghe thấy hết. Ông Tài sau đó tỏ rõ sự thất vọng của ông với Vi Minh. Ông cho rằng cô bóp méo sự thật chỉ với mục đích làm video câu view trên mạng.
"Con nói không ảnh hưởng đến ai, con có biết mỗi lần con mang nỗi khổ của người khác ra để diễn là thêm một lần con làm tổn thương đến họ không?" - ông Tài chất vấn con gái. Vi Minh phản ứng: "Con không diễn, con chỉ muốn cho mọi người thấy để người ta giúp đỡ thôi". Ông Tài phản đối con gái: "Con muốn giúp đỡ họ thật à? Giúp bằng cách chĩa máy quay vào mặt họ? Giúp bằng cách bóp méo sự thật để lôi kéo lòng thương hại à?".
"Nhưng đấy mới là điều mọi người muốn xem, bố hiểu không? Bây giờ không còn ai thích xem những điều bình thường đẹp đẽ cả. Nếu mà con không làm gì thì bà Ngọ với Dín sẽ mãi sống trong cảnh lay lắt" - Vi Minh cố gắng giải thích.
Nhưng ông Tài cho rằng Vi Minh đang làm quá lên hoàn cảnh của hai bà cháu và "đó là sự giả dối". "Con không khác gì những người hay buôn chuyện ở trên mạng xã hội cả. Bố không dặn con như thế. Mẹ con từng căn dặn bố dù khó đến đâu cũng đừng để con đánh mất lòng tự trọng. Vậy mà con cầm máy đi quay cảnh khổ và nói rằng đó là vì giúp người à?", ông Tài lớn tiếng với Vi Minh.
Vi Minh ứa nước mắt, cảm thấy oan ức, cô nói rằng ông Tài không hiểu sự khó khăn ở con đường mà cô chọn, rằng con đường cô đang bước đi không dễ dàng như con đường của ông Tài.
"Cái giá của sự nổi tiếng mà con đang đeo đuổi, nếu mà phải đánh đổi bằng nhân phẩm thì chẳng có gì đáng để tự hào hết. Nếu còn một chút lòng tự trọng, con dừng lại đi! Bố thất vọng về con, thực sự thất vọng về con", ông Tài khuyên con gái.
Ông Tài vẫn cho rằng Vi Minh chỉ đang lợi dụng điểm yếu của hai bà cháu để đạt được mục đích của mình để đạt được sự nổi tiếng, để được tung hô. Và việc cô nói dối về sức khoẻ của ông ngoại "là hết thuốc chữa".
Sau hồi tranh cãi, Vi Minh nhìn ông Tài rồi quay người bỏ đi. Ông Tài đứng lặng người. Vi Minh luôn cho rằng ông là người đã đẩy mẹ cô đến cái chết. Cuộc cãi vã với ông Tài khiến Hoa hậu Vi Minh không còn niềm tin vào bản thân và cô quyết định trở về Hà Nội.
