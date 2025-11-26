Hà Anh Tuấn bất ngờ nhận tin vui từ Liên hoan phim Việt Nam 2025
GĐXH - Phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" do Lan Nguyên đạo diễn được lấy cảm hứng từ live concert của Hà Anh Tuấn vừa nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.
Không rầm rộ như phim truyện, phim dự thi các hạng mục Phim tài liệu tại Liên hoan phim Việt Nam vẫn có sức hút riêng. Được biết, số lượng phim tài liệu tham gia rất lớn (120 phim), gấp rưỡi so với những năm trước (khoảng 80 - 83 phim), từ đó chọn ra 36 phim dự thi.
Theo nhà quay phim/đạo diễn Nguyễn Thước - Chủ tịch BGK hạng mục Phim tài liệu, ngoài những "cánh chim đầu đàn" như Điện ảnh Quân đội nhân dân, Hãng phim Tài liệu khoa học trung ương, còn có Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị địa phương, những công ty/đơn vị tư nhân cũng như các nhà làm phim độc lập. Rất phong phú và đa dạng, trong đó nhiều phim có chất lượng tốt.
Bông sen vàng hạng mục phim tài liệu được trao cho phim "Tỉnh thức và hóa giải" của Điện ảnh Quân đội nhân dân do Bùi Thanh Hải đạo diễn.
Đáng chú ý, "Chân trời rực rỡ" là phim tài liệu độc lập duy nhất đã được trao Giải thưởng của Ban giám khảo ở hạng mục phim tài liệu. Ngoài ra, tác phẩm còn nằm trong danh sách đề cử Bông Sen cho Phim Tài liệu Xuất sắc nhất và Thiết kế Âm thanh Xuất sắc nhất, ghi nhận nỗ lực sáng tạo và chất lượng nghệ thuật của ê-kíp thực hiện.
Bộ phim lấy cảm hứng từ Live concert "Chân trời rực rỡ" (2023) tại quê nhà Ninh Bình của ca sĩ Hà Anh Tuấn, được thực hiện bởi đạo diễn Lan Nguyên cùng ekip sáng tạo STORII Original Documentary. Trước khi đến với LHP Việt Nam, "Chân trời rực rỡ" đã có buổi ra mắt ấn tượng tại LHP Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ XV vào tháng 9/2025 tại Hà Nội, nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả yêu điện ảnh.
Sau khi vinh dự nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025, đạo diễn Lan Nguyên xúc động: "Sau liên hoan phim, ê-kíp đang có những kế hoạch rất cụ thể cho bộ phim và sự ghi nhận của ban giám khảo ở một LHP uy tín và lâu đời tại Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp thêm năng lượng và động lực cho hành trình tiếp theo".
Lan Nguyên sinh năm 1990, tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trước khi đến với phim tài liệu, chị từng làm việc trong lĩnh vực truyền hình. Theo đạo diễn Lan Nguyên, điều khiến "Chân trời rực rỡ nổi" bật là ý chí làm phim độc lập mà đạo diễn Lan Nguyên theo đuổi. Dù xuất phát từ một dự án ghi lại dấu ấn nghệ thuật của Hà Anh Tuấn, bộ phim thoát khỏi khuôn khổ của một tác phẩm chân dung và trở thành một câu chuyện tự chủ về hành trình truy vấn nguồn cội. Hà Anh Tuấn hiện diện trong phim như một người dẫn chuyện chứ không phải là trung tâm biểu tượng. Cách tiếp cận ấy cho phép bộ phim mở ra nhiều tầng suy nghiệm hơn: dùng nghệ sĩ như một cánh cửa để đi vào những câu hỏi rộng lớn hơn về quê hương và con người.
Với Lan Nguyên, bộ phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" diễn đạt một khái niệm "quê hương" phức tạp, đa tầng. Khi quê hương không được định nghĩa gắn chặt với tọa độ địa lý mà trở thành nơi "thuộc về" mà mỗi con người phải tự kiếm tìm. Hành trình ấy được gửi gắm qua câu chuyện một người phụ nữ Pháp về Việt Nam tìm căn tính của mình trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, kết hợp cùng lời kể, tiếng hát của Hà Anh Tuấn.
Hồng Đào tuổi 64 giành giải thưởng lớn ở LHP Việt Nam, tận hưởng cuộc sống 'không phụ thuộc ai'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Mới đây tại LHP Việt Nam 2025, Hồng Đào giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với phim "Mai". Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống riêng tư của Hồng Đào cũng bình yên sau 6 năm ly hôn.
Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thânXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 phim “Lằn ranh”, Viên (Doãn Quốc Đam) trong quá trình lẩn trốn đã bất ngờ liên hệ Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để thương lượng tìm đường thoát thân.
Sinh nhật tuổi mới không nhận quà và hoa, Hồ Ngọc Hà làm một việc ấm áp cho đồng bào vùng lũGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã không nhận hoa, quà trong ngày sinh nhật mừng tuổi mới mà cô muốn bạn bè, fan ủng hộ đồng bào đang hứng chịu thiên tai lũ lụt.
Đạt doanh thu 'khủng' và giành giải ở LHP Việt Nam, Victor Vũ công bố phim tiếp tục có phần 2Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Phim "Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu" của Victor Vũ ngoài doanh thu "khủng" với 249 tỷ đồng, phim còn giành giải thưởng của BGK trong LHP Việt Nam 2025. Đạo diễn Victor Vũ tiết lộ, phim sẽ có phần 2 với tựa đề "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim".
Vẻ đẹp mặn mà của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Diện set đồ màu đen kín đáo, NSƯT Kiều Anh gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút dù đã ở tuổi U50.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều tình huống bất ngờ và một cái kết có hậu cho các nhân vật.
Diễn viên vừa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam là ai?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Vai Mai trong phim của Trấn Thành giúp Phương Anh Đào trở thành Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2025. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã vắng mặt tại lễ trao giải tối 25/11.
Nam chính 'Mưa đỏ' xúc động nâng cup vàng danh giáGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã khép lại với giải Bông sen vàng phim điện ảnh được trao cho "Mưa đỏ"; giải Bông sen bạc trao cho 3 phim: Địa đạo, Tử chiến trên không và Chị dâu.
Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổiCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Diễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.
Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai?Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSƯT Vũ Thắng Lợi mới đây đã được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, anh có tài năng và thành tích trong công việc ra sao?
NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc
GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.