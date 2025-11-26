Hà Anh Tuấn bất ngờ nhận tin vui từ Liên hoan phim Việt Nam 2025

Diễn viên vừa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam là ai? GĐXH - Vai Mai trong phim của Trấn Thành giúp Phương Anh Đào trở thành Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2025. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã vắng mặt tại lễ trao giải tối 25/11.

Không rầm rộ như phim truyện, phim dự thi các hạng mục Phim tài liệu tại Liên hoan phim Việt Nam vẫn có sức hút riêng. Được biết, số lượng phim tài liệu tham gia rất lớn (120 phim), gấp rưỡi so với những năm trước (khoảng 80 - 83 phim), từ đó chọn ra 36 phim dự thi.

Theo nhà quay phim/đạo diễn Nguyễn Thước - Chủ tịch BGK hạng mục Phim tài liệu, ngoài những "cánh chim đầu đàn" như Điện ảnh Quân đội nhân dân, Hãng phim Tài liệu khoa học trung ương, còn có Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị địa phương, những công ty/đơn vị tư nhân cũng như các nhà làm phim độc lập. Rất phong phú và đa dạng, trong đó nhiều phim có chất lượng tốt.

Bông sen vàng hạng mục phim tài liệu được trao cho phim "Tỉnh thức và hóa giải" của Điện ảnh Quân đội nhân dân do Bùi Thanh Hải đạo diễn.

"Chân trời rực rỡ" lấy cảm hứng từ Live concert "Chân trời rực rỡ" (2023) tại quê nhà Ninh Bình của Hà Anh Tuấn do Lan Nguyên đạo diễn. Phim đã trở thành phim tài liệu độc lập duy nhất đã được trao Giải thưởng của Ban giám khảo ở hạng mục phim tài liệu tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.

Bộ phim lấy cảm hứng từ Live concert "Chân trời rực rỡ" (2023) tại quê nhà Ninh Bình của ca sĩ Hà Anh Tuấn, được thực hiện bởi đạo diễn Lan Nguyên cùng ekip sáng tạo STORII Original Documentary. Trước khi đến với LHP Việt Nam, "Chân trời rực rỡ" đã có buổi ra mắt ấn tượng tại LHP Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ XV vào tháng 9/2025 tại Hà Nội, nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả yêu điện ảnh.

"Chân trời rực rỡ" nhận giải Ban giám khảo hạng mục Phim tài liệu, đạo diễn Lan Nguyên bày tỏ phim đến liên hoan phim với một tiếng nói rất nhỏ, nhưng tình cảm, rằng: quê hương không phải một địa danh, mà là cảm giác được thuộc về. Ảnh: PBNV

Sau khi vinh dự nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025, đạo diễn Lan Nguyên xúc động: "Sau liên hoan phim, ê-kíp đang có những kế hoạch rất cụ thể cho bộ phim và sự ghi nhận của ban giám khảo ở một LHP uy tín và lâu đời tại Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp thêm năng lượng và động lực cho hành trình tiếp theo".

Lan Nguyên sinh năm 1990, tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trước khi đến với phim tài liệu, chị từng làm việc trong lĩnh vực truyền hình. Theo đạo diễn Lan Nguyên, điều khiến "Chân trời rực rỡ nổi" bật là ý chí làm phim độc lập mà đạo diễn Lan Nguyên theo đuổi. Dù xuất phát từ một dự án ghi lại dấu ấn nghệ thuật của Hà Anh Tuấn, bộ phim thoát khỏi khuôn khổ của một tác phẩm chân dung và trở thành một câu chuyện tự chủ về hành trình truy vấn nguồn cội. Hà Anh Tuấn hiện diện trong phim như một người dẫn chuyện chứ không phải là trung tâm biểu tượng. Cách tiếp cận ấy cho phép bộ phim mở ra nhiều tầng suy nghiệm hơn: dùng nghệ sĩ như một cánh cửa để đi vào những câu hỏi rộng lớn hơn về quê hương và con người.

Với Lan Nguyên, bộ phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" diễn đạt một khái niệm "quê hương" phức tạp, đa tầng. Khi quê hương không được định nghĩa gắn chặt với tọa độ địa lý mà trở thành nơi "thuộc về" mà mỗi con người phải tự kiếm tìm. Hành trình ấy được gửi gắm qua câu chuyện một người phụ nữ Pháp về Việt Nam tìm căn tính của mình trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, kết hợp cùng lời kể, tiếng hát của Hà Anh Tuấn.