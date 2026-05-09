Nhạc sĩ Phạm Việt Tuân tôn vinh trọn vẹn sự hào hùng, rực rỡ của Hải Phòng bằng âm nhạc ở Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề "Hải Phòng: Hội tụ - Tỏa sáng", chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, vừa diễn ra tối 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan thực hiện. Chương trình do Vietnamshow sản xuất với ê-kíp sáng tạo gồm Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, Chủ nhiệm chương trình Vũ Hoa, Giám đốc Âm nhạc Phạm Việt Tuân và Tổng biên đạo Hải Trường. Sự đầu tư bài bản từ nội dung đến dàn dựng đã tạo nên một đêm nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử, công nghệ trình diễn hiện đại và cảm xúc sân khấu.

Sân khấu Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề "Hải Phòng: Hội tụ - Tỏa sáng" được đầu tư công phu và hoành tráng.

Với sự đầu tư cao về trí tuệ, sáng tạo và tâm huyết của đơn vị thực hiện Vietnamshow, chương trình nghệ thuật Lễ Khai mạc Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2026 trở thành một đêm nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ, giàu cảm xúc, đã để lại những dư âm mạnh mẽ trong công chúng. Chương trình tái hiện hành trình 71 năm phát triển của thành phố Cảng bằng âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Sự kết hợp giữa ca - múa - nhạc - kịch - phim tư liệu cùng công nghệ trình diễn đã khắc họa một Hải Phòng hôm nay vừa hào hùng trong chiều sâu lịch sử, vừa trẻ trung, năng động trong khát vọng hội nhập và tỏa sáng.

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, chương trình được kiến tạo như một "show thực cảnh đô thị" giàu tính điện ảnh, nơi ca - múa - nhạc, kịch, phim tài liệu và công nghệ sân khấu cùng hòa quyện. Các lớp không gian liên tục biến đổi nhờ LED, AR (công nghệ sân khấu ảo), sàn chuyển động, hệ thống nâng hạ và ánh sáng đa tầng, tạo nên những chuyển cảnh bất ngờ: khi là dòng Bạch Đằng lịch sử, khi là đô thị cảng biển hiện đại rực sáng.

Điểm nổi bật của chương trình nằm ở cấu trúc kể chuyện liền mạch, nơi quá khứ - hiện tại - tương lai của Hải Phòng được đặt trong cùng một dòng chảy nghệ thuật. Từ những đại cảnh sử thi đến nhịp sống thành phố Cảng, rồi bùng nổ trong không gian "live concert" ánh sáng và âm nhạc, toàn bộ chương trình liên tục đẩy cảm xúc người xem từ xúc động, tự hào, đến trầm trồ.

Giám đốc Âm nhạc Phạm Việt Tuân chỉ đạo chương trình.

Bằng ngôn ngữ sân khấu mới mẻ, giàu hình ảnh, mỗi tiết mục trong chương trình trở thành một lát cắt ký ức và khát vọng, được dàn dựng như những khung hình điện ảnh sống động. Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 giống một bản giao hưởng thị giác, nơi người dân không chỉ thưởng thức mà còn được "đứng trong" câu chuyện của chính thành phố mình. Từ ký ức hào hùng đến khát vọng vươn xa, Hải Phòng hiện lên vừa gần gũi vừa choáng ngợp, khơi dậy niềm tự hào mạnh mẽ và cảm xúc cộng hưởng sâu sắc trong mỗi người xem.

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc ba chương gồm "Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng", "Mạch nguồn hội tụ" và "Khát vọng tỏa sáng", dẫn dắt khán giả đi qua hành trình từ lịch sử hào hùng đến diện mạo hiện đại và khát vọng tương lai của thành phố Cảng. Nội dung được triển khai liền mạch bằng âm nhạc, hình ảnh, đại cảnh sân khấu và các lớp trình diễn đa dạng, giúp chương trình giữ được cảm xúc xuyên suốt.

Mãn nhãn hình ảnh bắn pháo hoa trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Ghi dấu ấn đặc biệt là chương I được xây dựng như một màn đại hợp xướng mang màu sắc bán nhạc kịch đầy tính sử thi đã chạm tới cảm xúc của nhiều khán giả, khiến khán giả không ngớt trầm trồ và đầy tự hào về một lịch sử hào hùng, bất khuất của Hải Phòng. Trong đó, sự kết hợp, hòa quyện của các tiết mục nghệ thuật với hình ảnh sân khấu công nghệ cao mang đã đem đến những hiệu ứng "tuyệt đối điện ảnh", mãn nhãn.

Chương 2 mở rộng không gian từ chiều sâu lịch sử sang bức tranh phát triển toàn diện của thành phố trong thời kỳ mới. Hải Phòng được khắc họa là nơi kết tinh linh khí và lịch sử, nơi giao thoa giữa xứ Đông văn hiến và truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng". Đây cũng là không gian hội tụ những di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, như: Quần đảo Cát Bà; Quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - Thanh Mai - Kính Chủ - Nhẫm Dương.

Chương 3 khép lại chương trình bằng một tầm nhìn mở về tương lai, gắn với chủ đề hành động năm 2026 của thành phố: "Chủ động thực thi, phát huy nội lực, tăng trưởng bứt phá". Hải Phòng hiện lên như một đô thị đang chuyển động mạnh mẽ, chủ động nắm bắt cơ hội để tạo nên những bước đột phá về kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong chương này, với phần âm nhạc sôi động, hấp dẫn do Đạo diễn Âm nhạc Phạm Việt Tuân thực hiện đã cho khán giả thấy về hình ảnh, sự quyến rũ của một "thành phố âm nhạc", nơi các giá trị nghệ thuật truyền thống và hiện đại hòa quyện, góp phần lan tỏa bản sắc địa phương ra thế giới.

Ca sĩ Trọng Tấn hát trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Bắc sông Cấm, như lời khẳng định về một Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, hội tụ để vươn xa, tỏa sáng để dẫn lối, mang theo khát vọng chinh phục đại dương tri thức và tương lai.

Đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 hoành tráng, mãn nhãn cho thấy nỗ lực của Hải Phòng trong việc kể câu chuyện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hòa vào nhau để tạo nên một đêm hội nhiều cảm xúc đáng nhớ. Xem chương trình, khán giả không chỉ choáng ngợp trước quy mô dàn dựng, mà còn trào dâng niềm tự hào về hành trình lịch sử, bản lĩnh và sức sống mới của thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Ca sĩ Mỹ Tâm tỏa sáng trong chương trình.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, như: NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, cùng các ca sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Nguyễn Ngọc Anh, Dương Hoàng Yến, Nhóm Oplus, Thảo Hiền, Rapper Ram C và nghệ sĩ saxophone Hoàng Tùng.



