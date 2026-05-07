Thiếu gia tập đoàn Hải Minh muốn đẩy nhanh đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh

Thứ năm, 15:57 07/05/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Thiếu gia Hải Đăng đã đến công ty và chất vấn Quỳnh Mai bày tỏ nóng lòng vì chưa thấy chiến lược xây dựng hình ảnh cho Hoa hậu Vi Minh.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Lời hứa đầu tiên", thiếu gia Hải Đăng đã từng tới công ty gặp Quỳnh Mai và yêu cầu cô tập trung truyền thông cho Hoa hậu Vi Minh. Thiếu gia của Tập đoàn Hải Minh cũng đưa ra "miếng bơ" ngon lành cho thấy Quỳnh Mai và công ty sẽ được lợi gì khi đưa Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế. Chiếc vé đi thi quốc tế này ban đầu được Quỳnh Mai dành cho Á hậu Thanh Hương.

Tất nhiên, với món hời Hải Đăng đưa ra, Quỳnh Mai đã quyết định thay đổi chiến lược, giảm bớt rất nhiều sự ủng hộ cho Thanh Hương. Tuy nhiên, có vẻ như động thái Quỳnh Mai làm chưa đủ liều lượng như Hải Đăng mong đợi nên anh một lần nữa đến công ty gặp Quỳnh Mai.

Lời hứa đầu tiên Tập 7: Á hậu Thanh Hương nghe lén về Hoa hậu Vi Minh - Ảnh 1.

Thiếu gia Hải Đăng sốt ruột vì chưa thấy công ty chủ quản có động thái với Hoa hậu Vi Minh. Ảnh VTV

"Vai trò của chị thì sao? Tôi chưa thấy động thái nào từ công ty của chị", Hải Đăng hỏi.

Đáp lại câu hỏi của Hải Đăng, Quỳnh Mai cho rằng thiếu gia này đang quá nóng vội và động thái của công ty cô chính là cô đã hãm lại chiến dịch truyền thông cho Thanh Hương. Điều đáng nói là cuộc nói chuyện giữa cả hai đã bị Thanh Hương lén nghe được.

Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Á hậu Thanh Hương nghe lén được cuộc nói chuyện của thiếu gia Hải Đăng - Ảnh 2.

Quỳnh Mai giải thích việc chưa đưa ra động thái đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh. Ảnh VTV

Quỳnh Mai ban đầu rất ưu ái Thanh Hương dù cô ta chỉ là Á hậu của cuộc thi Hoa hậu vì cộng đồng. Quỳnh Mai đã chuẩn bị cả một chiến lược ủng hộ, đầu tư truyền thông cho Thanh Hương. Cô coi Á hậu này mới là át chủ bài. Sự ủng hộ của Quỳnh Mai thể hiện rất rõ ràng khiến Thanh Hương tự mãn, coi mình là con cưng của công ty và công khai sự coi thường với Hoa hậu Vi Minh.

Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi, khi thiếu gia Hải Đăng xuất hiện và can thiệp vào chiến lược của Quỳnh Mai. Thanh Hương không còn là con cưng nữa và cô ta dễ dàng nhận ra mình đang bị thất sủng. Thanh Hương không chấp nhận chuyện này nên đã gặp trực tiếp Quỳnh Mai để đòi hỏi quyền lợi.

Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Á hậu Thanh Hương nghe lén được cuộc nói chuyện của thiếu gia Hải Đăng - Ảnh 3.

Á hậu Thanh Hương đã tìm gặp Quỳnh Mai để hỏi rõ mọi chuyện. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hoa hậu Vi Minh tiếp tục cho thấy hình ảnh giàu lòng trắc ẩn khi quan tâm tới bé Dín - cậu bé có hoàn cảnh đáng thương. Khi Dín từ chối đến trường vì bị bạn bè gọi là “quạ đen”, Vi Minh nhẹ nhàng động viên và khẳng định cậu bé không phải là điều xui rủi mà là “một món quà” của bố mẹ và bà ngoại. Khoảnh khắc Dín nghẹn ngào nói chỉ mong được gặp bố một lần khiến cô xúc động và hứa sẽ giúp cậu thực hiện điều đó.

Trong khi đó, việc Hoa hậu Vi Minh quyên góp tiền hỗ trợ mổ tim cho bà Ngọ cũng khiến bố cô nghi ngại khi biết số tiền này đến từ các dự án và hoạt động do công ty của tập đoàn Hải Minh tài trợ. Ông cho rằng “ở đời không ai cho không ai cái gì mà không đòi quyền lợi”.

Tập 7 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 7/5 trên VTV3.

Lương Thế Thành hé lộ cái kết 'trả nghiệp' trong 'Bóng ma hạnh phúc'

GĐXH - Lương Thế Thành bất ngờ hé lộ cái kết của nhân vật Hoàng Dũng trong "Bóng ma hạnh phúc" khiến khán giả càng thêm tò mò.

NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung và Quỳnh Châu góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV

GĐXH - Bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" với nội dung gần gũi cùng dàn diễn viên chất lượng sẽ mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình.

NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung và Quỳnh Châu góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV

Lương Thế Thành hé lộ cái kết 'trả nghiệp' trong 'Bóng ma hạnh phúc'

Phim có diễn viên 'Sex Education' được phát trên Netflix sau khi chiếu rạp 49 ngày

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?

Hua Mạ - Vẻ đẹp kỳ vĩ miền Đông Bắc

GĐXH - Hua Mạ được mệnh danh là hang động kỳ quan quy mô nhất tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Bên trong là cả một "rừng" thạch nhũ và măng đá muôn hình vạn trạng.

GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão đã đẩy Mai vào tình huống bị nghi ngờ ăn trộm, cô dự định báo công an để tự minh oan.

GĐXH - Quốc Trường dù bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn đến dự buổi ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" để ủng hộ Ngọc Trinh.

GĐXH - Trong phim mới "Dưới ô cửa sáng đèn", Quang Sự trở thành ông bố đơn thân khó tính, đối diện với nhiều biến cố của cuộc sống.

GĐXH - Số bạc của bà Mão bị mất đã bất ngờ được tìm thấy trong túi của Mai khiến nhiều người bất ngờ.

GĐXH - 'Mật mã Đông Dương' là bộ phim về đề tài tình báo sẽ chính thức ra mắt vào 30/4/2027. Phim có sự tham gia diễn xuất của 2 gương mặt hot trong làng phim phía Bắc là NSND Trung Anh và diễn viên Doãn Quốc Đam

GĐXH - Thương tới bệnh viện để bồi thường cho Ly 300 triệu, giúp cho Trang thoát khỏi rắc rối đã gây ra.

GĐXH - Bên cạnh những nghệ sĩ được khán giả quan tâm như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE, chương trình tiếp tục xác nhận sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều, hoàn thiện dàn line-up “khủng” cho sự kiện diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM.

GĐXH - Mai thừa nhận có tình cảm với Trung nhưng vì hai gia đình bất hòa nên buộc phải lựa chọn tránh mặt nhau.

GĐXH - Tới gặp kẻ chuyên cho vay nặng lãi, Thương suýt bị hắn ta giở trò đồi bại.

GĐXH - Nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lê Xuân Tiền đều để lại ấn tượng đẹp với những câu chuyện tình đủ hài hước lẫn cảm động, qua màn hóa thân đôi lứa xứng đôi bên các người đẹp đình đám.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
