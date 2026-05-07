Thiếu gia tập đoàn Hải Minh muốn đẩy nhanh đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Lời hứa đầu tiên", thiếu gia Hải Đăng đã từng tới công ty gặp Quỳnh Mai và yêu cầu cô tập trung truyền thông cho Hoa hậu Vi Minh. Thiếu gia của Tập đoàn Hải Minh cũng đưa ra "miếng bơ" ngon lành cho thấy Quỳnh Mai và công ty sẽ được lợi gì khi đưa Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế. Chiếc vé đi thi quốc tế này ban đầu được Quỳnh Mai dành cho Á hậu Thanh Hương.

Tất nhiên, với món hời Hải Đăng đưa ra, Quỳnh Mai đã quyết định thay đổi chiến lược, giảm bớt rất nhiều sự ủng hộ cho Thanh Hương. Tuy nhiên, có vẻ như động thái Quỳnh Mai làm chưa đủ liều lượng như Hải Đăng mong đợi nên anh một lần nữa đến công ty gặp Quỳnh Mai.

Thiếu gia Hải Đăng sốt ruột vì chưa thấy công ty chủ quản có động thái với Hoa hậu Vi Minh. Ảnh VTV

"Vai trò của chị thì sao? Tôi chưa thấy động thái nào từ công ty của chị", Hải Đăng hỏi.

Đáp lại câu hỏi của Hải Đăng, Quỳnh Mai cho rằng thiếu gia này đang quá nóng vội và động thái của công ty cô chính là cô đã hãm lại chiến dịch truyền thông cho Thanh Hương. Điều đáng nói là cuộc nói chuyện giữa cả hai đã bị Thanh Hương lén nghe được.

Quỳnh Mai giải thích việc chưa đưa ra động thái đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh. Ảnh VTV

Quỳnh Mai ban đầu rất ưu ái Thanh Hương dù cô ta chỉ là Á hậu của cuộc thi Hoa hậu vì cộng đồng. Quỳnh Mai đã chuẩn bị cả một chiến lược ủng hộ, đầu tư truyền thông cho Thanh Hương. Cô coi Á hậu này mới là át chủ bài. Sự ủng hộ của Quỳnh Mai thể hiện rất rõ ràng khiến Thanh Hương tự mãn, coi mình là con cưng của công ty và công khai sự coi thường với Hoa hậu Vi Minh.

Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi, khi thiếu gia Hải Đăng xuất hiện và can thiệp vào chiến lược của Quỳnh Mai. Thanh Hương không còn là con cưng nữa và cô ta dễ dàng nhận ra mình đang bị thất sủng. Thanh Hương không chấp nhận chuyện này nên đã gặp trực tiếp Quỳnh Mai để đòi hỏi quyền lợi.

Á hậu Thanh Hương đã tìm gặp Quỳnh Mai để hỏi rõ mọi chuyện. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hoa hậu Vi Minh tiếp tục cho thấy hình ảnh giàu lòng trắc ẩn khi quan tâm tới bé Dín - cậu bé có hoàn cảnh đáng thương. Khi Dín từ chối đến trường vì bị bạn bè gọi là “quạ đen”, Vi Minh nhẹ nhàng động viên và khẳng định cậu bé không phải là điều xui rủi mà là “một món quà” của bố mẹ và bà ngoại. Khoảnh khắc Dín nghẹn ngào nói chỉ mong được gặp bố một lần khiến cô xúc động và hứa sẽ giúp cậu thực hiện điều đó.

Trong khi đó, việc Hoa hậu Vi Minh quyên góp tiền hỗ trợ mổ tim cho bà Ngọ cũng khiến bố cô nghi ngại khi biết số tiền này đến từ các dự án và hoạt động do công ty của tập đoàn Hải Minh tài trợ. Ông cho rằng “ở đời không ai cho không ai cái gì mà không đòi quyền lợi”.

Tập 7 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 7/5 trên VTV3.

