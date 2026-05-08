Cảm xúc của NSND Lê Khanh khi làm việc với dàn diễn viên trẻ
GĐXH - Trong phim điện ảnh "Một thời ta đã yêu", NSND Lê Khanh đã hợp tác với nhiều diễn viên thế hệ Gen Z. Qua quá trình làm việc nữ nghệ sĩ gạo cội nhìn nhận và có đánh giá tích cực về lớp nghệ sĩ trẻ kế cận.
Phim điện ảnh "Một thời ta đã yêu" tiếp tục giới thiệu phim hậu trường mới mang tên "Mùa hè năm ấy", hé lộ câu chuyện phía sau quá trình tuyển chọn và hóa thân của ba diễn viên trẻ vào các nhân vật thời niên thiếu: Bảo (Phát Đạt), Đại (Quốc Anh) và Phong (Thành An).
Nhà sản xuất, diễn viên Quỳnh Thy cho biết, việc lựa chọn dàn diễn viên trẻ là một quyết định nhiều rủi ro: "Khi công bố dự án này, rất nhiều người đã cản tôi. Bản thân tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về việc chọn diễn viên. Liệu các diễn viên ngoài 20 tuổi có thể vào vai một thiếu niên mới lớn còn nhiều sự ngây ngô không? Tôi đã mất hơn một năm để chọn ra 3 gương mặt này, trong đó vai Bảo là khó tìm nhất".
NSND Lê Khanh cũng nhận định: "Đây là một bộ phim có đề tài rất thú vị, phần nào nói về tâm sinh lý trẻ vị thành niên. Vì thế lựa chọn diễn viên phù hợp là rất quan trọng. Phải làm cách nào đó để các bạn không còn là diễn viên, mà phải là những thanh thiếu niên của đời sống thực sự".
Đáng chú ý, Phát Đạt và Thành An đều là những gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh, trong khi Quốc Anh cũng lần đầu tham gia diễn xuất. Chính vì vậy, đây được xem là một "canh bạc" lớn của Quỳnh Thy trong quá trình sản xuất.
Một điểm đặc biệt được hé lộ trong đoạn phim hậu trường là sự gắn kết tự nhiên giữa ba diễn viên trẻ. Không chỉ là bạn thân trên màn ảnh, họ còn xây dựng mối quan hệ gần gũi ngoài đời thông qua quá trình tập luyện và sinh hoạt cùng nhau. Thành An chia sẻ: "Ekip yêu cầu chúng em phải tạo cảm giác như một nhóm bạn thân thật sự. Vì vậy trong quá trình training, tụi em thường xuyên gặp gỡ, đi chơi cùng nhau, thậm chí mang cả thoại của nhân vật vào những buổi đi chơi đó để quen dần".
NSND Lê Khanh bày tỏ sự hài lòng: "Phải làm sao để đây là một nhóm bạn thú vị, nhiều màu sắc của tuổi trẻ: nghịch ngợm, hồn nhiên, lãng mạn. Tôi gần như đã chứng kiến "các con" lớn lên cùng vai diễn. "Các con" gây gổ, đi chơi cùng nhau, mâu thuẫn với nhau như thể đã thân nhau từ lâu. Gần như không thể nhận ra các bạn của ngày đầu nữa".
Trong ba diễn viên, Quốc Anh là người nhỏ tuổi nhất ngoài đời nhưng lại đảm nhận vai Đại - một nhân vật mang màu sắc "đại ca" nhất trong nhóm bạn. NSND Lê Khanh cho biết đã ưng ý Quốc Anh ngay từ buổi thử vai đầu tiên: "Một cậu bé có vẻ ngoài chân chất, đi đứng khuỳnh khoàng, ăn to nói lớn, rất phù hợp với nhân vật Đại mà phim đang tìm kiếm".
Trong khi đó, nhân vật Phong - người dung hòa tính cách giữa các thành viên lại được giao cho Thành An, người lớn tuổi và chín chắn nhất nhóm. NSND Lê Khanh nhận xét: "Trong phim, Phong là đứa "thấp cổ bé họng" nhất nhưng lại có bản năng sinh tồn mạnh nhất. Ngoài đời, Thành An lại là người trưởng thành nhất, có nhiều vốn sống. Điều đó phần nào giúp bạn xây dựng được tính cách "dĩ hòa vi quý" ấy cho nhân vật". Thành An thừa nhận sự đắn đo của mình dành cho vai diễn lúc đầu: "Vai Phong chỉ 18 tuổi, trong khi em đã 25 nên từng rất phân vân không biết mình có thể thể hiện được sự ngây ngô, nhiều năng lượng của nhân vật hay không".
Trong ba nhân vật, Bảo được xem là vai diễn khó tìm nhất. Quỳnh Thy tiết lộ: "Phát Đạt đã phải vượt qua khoảng 700 hồ sơ để được chọn." Bản thân nam diễn viên trẻ cũng chia sẻ về hành trình không dễ dàng: "Quá trình casting của mình kéo dài gần một tháng, qua rất nhiều vòng thử vai thì mới chính thức được nhận". Sự thay đổi của Phát Đạt trong suốt quá trình chuẩn bị cũng được bạn diễn ghi nhận. Thành An cho biết: "Vì quá thân nên em nhận ra bạn thay đổi rất nhiều. Bạn ngày càng gần với nhân vật Bảo hơn và điều đó rất thuyết phục".
Qua đoạn phim hậu trường "Mùa hè năm ấy", khán giả không chỉ được nhìn thấy hành trình hóa thân của ba diễn viên trẻ, mà còn cảm nhận rõ tinh thần của bộ phim: một tuổi trẻ nhiều màu sắc, vừa hồn nhiên, nghịch ngợm, vừa ẩn chứa những rung động đầu đời và những biến chuyển tâm lý quan trọng với nhân vật sau này.
Với sự đầu tư kỹ lưỡng trong khâu casting và đào tạo diễn viên, "Một thời ta đã yêu" hứa hẹn mang đến những thước phim chân thực, nơi các nhân vật không chỉ được "diễn", mà thực sự được "sống" trên màn ảnh.
NSND Lê Khanh (tên thật Trần Mai Khanh, sinh năm 1963) là một nữ diễn viên điện ảnh và kịch nói nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Bà là biểu tượng nhan sắc và tài năng, nổi tiếng với nét đẹp thanh lịch "chuẩn Hà Nội", từng là nữ nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND. Bà được biết qua các phim: Săn bắt cướp, Dòng sông phẳng lặng, Người Hà Nội....
