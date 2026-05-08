Hoa hậu Vi Minh gây bất ngờ lớn

Trong tập 7 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, trong thời gian trở về bản, Hoa hậu Vi Minh đã biết đến hoàn cảnh của bà Ngọ - người phụ nữ già bị bệnh tim và đang phải nuôi cháu gái là bé Dín. Bà Ngọ là một trường hợp mà quỹ thiện nguyện của ông Tài đã cho vào danh sách giúp đỡ, tuy nhiên vì bà cần phẫu thuật tim mà số tiền của quỹ chưa đủ để giúp.

Đúng lúc này, Hoa hậu Vi Minh đang khát khao tìm kiếm một nhân vật để cô có thể hoàn thành quá trình xây dựng hình ảnh Hoa hậu vì cộng đồng của mình. Biết hoàn cảnh của bà Ngọ, cô lập tức chớp ngay cơ hội, lập tức làm giấy tờ, chi tiền để bà Ngọ đi mổ tim.

Ban đầu Hoa hậu Vi Minh giúp đỡ và tiếp cận bà cháu của bà Ngọ hoàn toàn là vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, quá trình giao tiếp gần gũi đã khiến cô thương cảm cho hoàn cảnh của hai bà cháu. Khi bà Ngọ đi chữa bệnh, Hoa hậu Vi Minh đã đưa bé Dín về trang trại Ánh Dương sống cùng mình. Cũng trong khoảng thời gian này, cô đã được nghe câu chuyện và nỗi lòng, sự tổn thương của Dín.

Hoa hậu Vi Minh quyết tâm để giúp đỡ hai bà cháu bé Dín. Ảnh VTV

Dín nói cô bé không muốn đi học vì bị bạn bè gọi là "quạ đen", chuyên mang điềm xấu và sự xui xẻo. Dín cho rằng vì mình mà mẹ qua đời và bố thì bỏ bé đi. Dín còn nghĩ rằng vì mình mà bà Ngọ mới mang bệnh nặng. Cô bé sống trong sự tự ti và tủi thân lớn. Vi Minh tất nhiên gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô bé, nói rằng Dín không phải điềm xui xẻo mà chính là món quà. Nghe Vi Minh nói vậy Dín đã hỏi lại một câu mà Vi Minh không biết trả lời cô bé như thế nào: "Nếu em là món quà thì tại sao bố không muốn nhận?".

Vi Minh đã hứa sẽ tìm bố về cho Dín. Cô đã hứa một điều mà sau đó cô mới biết rằng nó là bất khả thi. Theo lời của Sơn, bố Dín không chỉ bỏ đi mà còn làm giấy từ con.

Sơn đã kể lại hoàn cảnh và những trở ngại giữa bé Dín và bố. Ảnh VTV

Nghe Sơn kể, Vi Minh nói tại sao lại có thể có ông bố tuyệt tình như vậy? Sơn đáp lại: "Vì người ta yêu bản thân mình hơn. Đâu phải ai cũng như chú Tài chịu cảnh gà trống nuôi con đâu?". Câu nói này của Sơn không chỉ nói về bố Dín mà còn hàm ý nhắc nhở Vi Minh về sự hy sinh của bố cô dành cho cô.

Với ý tưởng đầy sự mơ mộng và lãng mạn, Vi Minh vẫn muốn giúp hai bố con Dín gặp nhau. Tuy nhiên, việc kết nối giữa hai bố con bé Dín cũng đã khiến Vi Minh gặp nhiều khó khăn khi thiếu thông tin về bố mẹ, không nhận được sự hỗ trợ từ người khác trong đó có ông Tài - bố của cô.

Việc hàn gắn giữa bố con bé Dín không nhận được sự đồng tình của ông Tài. Ảnh VTV

Vi Minh đã quyết định thực hiện một buổi ghi hình cùng Dín, chia sẻ hoàn cảnh của cô bé. Chính sự nghĩ lại ấy đã giúp Vi Minh có được những thước phim chạm đến cảm xúc của người xem.



Video của Hoa hậu Vi Minh với bé Dín nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Ảnh VTV

Và video này lập tức trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi đạt hơn 1 triệu lượt xem, nhận được nhiều sự yêu thích và ca ngợi của mọi người. Quỹ thiện nguyện của Vi Minh, nhờ video với Dín đã nhận được rất nhiều tiền của các mạnh thường quân.

