236 triệu đồng mua được hatchback hạng B của Hyundai: So kè Mazda2, rẻ hơn Morning, Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

SUV hạng B giá 465 triệu đồng đẹp long lanh, cạnh tranh Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Hyundai đang ‘gây sốt’ bởi thiết kế cực đẹp, trang bị xịn xò cùng giá bán hấp dẫn chỉ 465 triệu đồng, rẻ lấn át Kia Seltos và Honda HR-V.

Xe hatchback hạng B của Hyundai xịn ngang Mazda 2

Hyundai i20 Knight

Hyundai India vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm Knight của mình tại thị trường Trung Quốc bằng việc ra mắt phiên bản đen tuyền của mẫu hatchback i20 và i20 N Line.

Theo như thông tin mà hãng đã công bố, Hyundai i20 Knight được phát triển dựa trên biến thể hộp số sàn Sportz (O) cao cấp hoặc biến thể Asta (O) CVT cao cấp nhất. So với 2 biến thể gốc, các biến thể i20 Knight đều có giá cao hơn 10.000 Rupee (khoảng 2,587 triệu đồng). Hyundai cũng đã bổ sung cánh gió sau cho cả 2 bản cao cấp nhất gồm i20 Asta và Asta (O), trong khi biến thể Asta (O) CVT được trang bị thêm camera hành trình, cũng như hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Điều thú vị là giá của i20 Asta MT và Asta (O) CVT đã tăng lần lượt 4.000 Rupee và 15.000 Rupee (khoảng 1,035 triệu đồng và 3,88 triệu đồng), trong khi giá của bản Asta (O) MT vẫn giữ nguyên.

Mẫu xe i20 Knight mới được trang bị động cơ xăng 1,2 lít có thể tạo ra công suất tối đa 83 mã lực, đi kèm tùy chọn hộp số CVT và hộp số sàn 5 cấp.

Hyundai i20 N Line Knight được phát triển dựa trên phiên bản N8 cao cấp nhất, có giá cao hơn 12.000 Rupee (khoảng 3,1 triệu đồng), mặc dù các biến thể mới này có giá thấp hơn 3.000 Rupee (khoảng 776.000 đồng) so với phiên bản N8 2 tông màu. Các tính năng bổ sung trên phiên bản N Line cao cấp nhất bao gồm camera hành trình, kết nối Android Auto cùng Apple CarPlay không dây.

Phiên bản N Line Knight có cùng tùy chọn hệ truyền động như i20 N Line tiêu chuẩn là động cơ xăng tăng áp 1.0L, tạo ra công suất tối đa 120 mã lực. Các tùy chọn hộp số bao gồm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hộp số sàn 6 cấp.

Về ngoại thất, phiên bản Knight của mẫu hatchback cỡ B Hyundai i20 sở hữu bộ mâm xe hợp kim màu đen, kẹp phanh đỏ, tấm bảo vệ gầm trước và sau màu đen, ốp viền bậc cửa và gương chiếu hậu màu đen, logo Hyundai và logo Knight màu đen mờ. Hyundai i20 N Line Knight cũng được trang bị thêm thanh ray màu đen trên nóc xe.

Nội thất của các phiên bản i20 Knight và i20 N Line Knight đều mang tông màu đen tuyền với những chi tiết trang trí màu đồng thau, cũng như bọc ghế màu đen và đồng thau. Các phiên bản đen tuyền này cũng sở hữu bàn đạp kim loại cho chân ga, chân phanh và chân côn (chỉ dành cho bản MT).

Giá xe hatchback hạng B i20 Knight và i20 N Line Knight

Cả Hyundai i20 Knight và i20 N Line Knight mới đều được phát triển dựa trên các biến thể cao cấp của phiên bản tiêu chuẩn, sẽ được phân phối với mức giá khởi điểm chỉ từ 9,15 lakh Rupee (khoảng 236 triệu đồng tiền Việt). Tuy giá rẻ hơn cả những mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning, nhưng i20 Knight và i20 N Line Knight mới đều đã nhận được những thay đổi về ngoại thất cũng như bổ sung một số tính năng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', rẻ nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.