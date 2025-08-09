26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tên

Bệnh viện quận 12 được đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây - Ảnh: XUÂN MAI

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa ký quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện tại TP.HCM mới. Theo đó, khu vực TP.HCM (cũ) có 17 bệnh viện, Bình Dương có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu 6 bệnh viện.

Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế TP có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện này theo nguyên tắc nguyên trạng.

Đồng thời ban hành quy định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bệnh viện theo quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.

17 bệnh viện tại khu vực TP.HCM cũ

Tên cũ Tên mới Bệnh viện quận 1 Bệnh viện đa khoa Tân Định Bệnh viện quận 4 Bệnh viện đa khoa Khánh Hội Bệnh viện quận 6 Bệnh viện đa khoa Bình Phú Bệnh viện quận 7 Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập Bệnh viện quận 8 Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng Bệnh viện quận 11 Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng Bệnh viện quận 12 Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây Bệnh viện TP.Thủ Đức Bệnh viện đa khoa Thủ Đức Bệnh viện quận Tân Phú Bệnh viện đa khoa Tân Phú Bệnh viện quận Tân Bình Bệnh viện đa khoa Tân Bình Bệnh viện quận Phú Nhuận Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận Bệnh viện quận Gò Vấp Bệnh viện đa khoa Gò Vấp Bệnh viện quận Bình Thạnh Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh Bệnh viện quận Bình Tân Bệnh viện đa khoa Bình Tân Bệnh viện huyện Nhà Bè Bệnh viện đa khoa Nhà Bè Bệnh viện huyện Củ Chi Bệnh viện đa khoa Củ Chi Bệnh viện huyện Bình Chánh Bệnh viện đa khoa Bình Chánh

3 bệnh viện tại khu vực Bình Dương

Tên cũ Tên mới Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương Bệnh việnY học cổ truyền Bình Dương Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Bệnh viện đa khoa Bình Dương

6 bệnh viện tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên cũ Tên mới Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Vũng Tàu Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Theo Sở Y tế TP.HCM, với hệ thống y tế mới đa dạng về loại hình và gia tăng về số lượng cùng với quy mô địa bàn mở rộng, đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý của ngành y tế thành phố.

Thời gian tới, sở sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị điều hành, đảm bảo phân bổ hợp lý nguồn lực, tăng cường kết nối giữa các tuyến và cơ sở y tế.

Đồng thời xây dựng đội ngũ nhân lực đủ năng lực thích ứng với mô hình tổ chức mới, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của người dân trong giai đoạn mới.