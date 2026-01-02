Nhiều chủ shop bị lừa tiền đặt cọc khi chạy quảng cáo trên mạng để bán hàng
GĐXH - Mới đây Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xác minh làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo nhiều chủ shop, cửa hàng dưới hình thức lừa đặt cọc chạy quảng cáo, qua đó chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng...
Theo đó, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức lừa đặt cọc của các khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành mời các đối tượng: Ngô Hoàng Anh (SN 2000), Ngô Hoàng Giang (SN 2001) và Ngô Hồng Quang (SN 2004 cùng trú tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình) đến trụ sở cơ quan để làm việc.
Quá trình điều tra ban đầu xác định: Do yêu cầu kinh doanh bán hàng online và nhận thấy nhu cầu chạy quảng cáo để quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội tăng cao nên từ tháng 9/2024 đến nay, Ngô Hoàng Anh cùng Nguyễn Hoàng Giang, Bạch Quốc Hiệu (SN 1995, trú tại thôn Lưu Xá, xã Phượng Dực, TP Hà Nội) đã lập nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo.
Nhóm của Hoàng Anh đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo đăng lên các hội nhóm, đồng thời lập Fanpage có tên "Giải pháp Marketing - Quảng cáo Fanpage, Tikok Cam Kết Hiệu Quả".
Sau đó, các đối tượng đăng tải các bài viết trên trang Fanpage với nội dung về việc chạy quảng cáo Facebook hiệu quả chi phí thấp (chỉ 50 nghìn đồng/1 ngày); chạy quảng cáo các bài viết để tiếp cận được nhiều khách hàng. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn tuyển cộng tác viên (Ngô Hồng Quang) để tìm kiếm và tư vấn cho các khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo. Đối với cộng tác viên sẽ được nhận lương cứng và hoa hồng từ số tiền của các khách hàng bị lừa (với số tiền thu nhập từ 7 - 8 triệu đồng/tháng).
Theo cơ quan Công an, khách hàng của nhóm đối tượng chủ yếu là các shop, cửa hàng bán các sản phẩm như: quần áo, mỹ phẩm, giày dép… Khi có khách hàng nhắn tin vào Fanpage, nhóm đối tượng sẽ tư vấn kết bạn với các tài khoản Zalo "ảo" của chúng và thêm tài khoản Zalo của khách vào một nhóm (khoảng 5-6 thành viên bao gồm các tài khoản ảo của nhóm đối tượng), mục đích để lấy lòng tin của khách hàng.
Các đối tượng thường tư vấn cho khách hàng gói chạy quảng cáo 1,5 triệu/30 ngày, tiền công là 500 nghìn đồng. Khi khách đồng ý, đối tượng yêu cầu chuyển khoản trước 500 nghìn đồng. Sau đó, sẽ tạo Fanpage Facebook theo yêu cầu rồi gửi cho khách hàng xem. Cùng với đó, thông báo sẽ tiến hành chạy quảng cáo và yêu cầu khách hàng chuyển nốt số tiền còn lại.
Tuy nhiên khi khách hàng chuyển tiền chạy quảng cáo thì các đối tượng không thực hiện như thỏa thuận và đưa ra nhiều lý do khác nhau (như tài khoản được bảo mật yếu), yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền để mua gói bảo mật cao. Đến khi khách hàng không chuyển thêm tiền nữa thì các đối tượng giải tán nhóm Zalo, hủy kết bạn và chặn liên lạc.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, nhóm đối tượng do Ngô Hoàng Anh cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên phạm vi toàn quốc với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều ra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
