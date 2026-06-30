3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 đơn giản, chính xác

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Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố khi nào?

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 08 giờ 00 ngày 1/7/2026.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT 2026 được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7/2026.

Trên cơ sở đó, các địa phương cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ GD&ĐT hoàn thành chậm nhất ngày 4/7/2026.

Điểm chuẩn đại học và kết quả đỗ - trượt được công bố sau 17h ngày 9/8.

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Cách 1: Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT công bố điểm thi trên hệ thống quản lý kỳ thi tại địa chỉ chính thức http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Thí sinh và phụ huynh thực hiện theo hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trước kỳ thi để đăng nhập.

Bước 2: Nhập số CCCD/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận và Nhấn vào phần "TRA CỨU" để xem điểm các bài thi, môn thi của mình.

Cách 2: Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên website của Sở GD&ĐT

Cùng thời điểm công bố điểm của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT 34 tỉnh, thành phố cũng cập nhật kết quả trên cổng thông tin điện tử của địa phương.

Thí sinh truy cập website của Sở GD&ĐT nơi đăng ký dự thi, nhập số báo danh theo hướng dẫn để xem điểm thi.

Chẳng hạn, địa chỉ tra cứu điểm thi trên cổng tra cứu của Sở GD&ĐT Hà Nội tại https://tracuu.hanoi.edu.vn

Cách 3: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT qua các trang thông tin, trang báo

Bước 1: Truy cập vào Website của các trang thông tin, báo chí về việc xem điểm thi THPT Quốc gia 2026 của mình và tiến hành làm theo hướng dẫn bên dưới để xem điển thi tốt nghiệp 2026.

Bước 2: Tiến hành Nhập thông tin Số báo danh, Mã xác nhận và bấm tra cứu để tiến hành tra cứu điểm thi của mình bạn nhé.

Dưới đây là những website báo chí thí sinh có thể tham khảo lựa chọn để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT:

Báo Vnexpress: https://diemthi.vnexpress.net

Báo điện tử VTC News: http://vtcnews.vn/tra-cuu-diem-thi.html.

Báo Thanh Niên: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.



