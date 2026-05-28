Dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026

4 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026 GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp gặp nhiều may mắn, đón nhận tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026

1. Con giáp Tý

Từ nay đến 31/5, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý sẽ chịu ảnh hưởng của Tiểu Hao nên có những biến động về tài chính, chi tiêu. Bản mệnh giai đoạn này cũng cần lưu ý phải giữ bình tĩnh để đối mặt với những tình huống ngoài ý muốn.

Về công danh, đây không phải những ngày lý tưởng để cho con giáp Tý bứt phá hay thay đổi môi trường làm việc. Bạn cứ tập trung công việc, đầu tư mối quan hệ ở công sở sẽ thúc đẩy sự nghiệp trong thời gian tới.

Càng cuối tháng, Tý càng khởi sắc, có vài cơ hội thu lời nhỏ giúp bù đắp phần nào các chi tiêu trước đó.

Trong chuyện tình cảm lại là điều rực rỡ với con giáp Tý. Người đã có đôi có cặp nên học cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn để tháo gỡ những vướng mắc trong tâm lý. Sự lạnh nhạt đôi khi xuất phát từ áp lực công việc nên có cuộc hẹn cuối tuần sẽ giúp cho mối quan hệ tốt hơn.

2. Con giáp Sửu

Con giáp Sửu từ nay tới cuối tháng 5/2026 được dự báo, công việc có nhiều trở lực, dễ bị tiểu nhân quấy phá. Do những biến động từ ngoại cảnh, bạn có thể cảm thấy tinh thần uể oải, thiếu tập trung vào các mục tiêu dài hạn. Để giảm thiểu rủi ro, tuổi Sửu cần kiểm soát tốt lời nói, tránh tham gia vào những chuyện bao đồng nơi công sở.

Tài lộc của con giáp Sửu ảm đạm, chưa có sự khởi sắc. Sửu cần tránh đầu tư vào những thương vụ mang tính rủi ro cao. Bạn nên ưu tiên việc tiết kiệm và cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết để bảo toàn vốn.

Trong mối quan hệ tình cảm, các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn do sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Những hiểu lầm nhỏ có thể bị xé ra to nếu cả hai bên đều giữ cái tôi quá lớn và thiếu sự bao dung. Người độc thân có thể gặp được đối tượng làm quen nhưng khó đi đến kết quả lâu dài do sự ngăn trở của gia đình hoặc khác biệt quan điểm.

3. Con giáp Mão

Tuần này, Mão dự báo có sự xê dịch và thay đổi chóng mặt. Bản mệnh có thể phải đi công tác xa hoặc chuyển đổi vị trí công việc, đòi hỏi sự thích nghi cực kỳ linh hoạt. Dù bận rộn nhưng đây lại là cơ hội để cho con giáp Mão mở rộng tầm nhìn và thiết lập những mối quan hệ mới.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão khá hanh thông, công việc gặp nhiều thuận lợi nhờ sự năng động và nhiệt huyết. Bạn dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung với đối tác và đạt được những thỏa thuận có lợi cho tập thể. Tuy nhiên, cảnh báo bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng các chi tiết trước khi ký kết.

Tài chính của Mão chỉ ở mức trung bình, dòng tiền luân chuyển khá nhanh nhưng tích lũy không nhiều. Con giáp Mão cũng phải chi một khoản kha khá cho việc đi lại, giao tế hoặc mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc. Để cải thiện thu nhập, tuổi Mão nên chủ động tìm kiếm các cơ hội làm thêm hoặc đầu tư nhỏ thông qua các mối liên kết cũ.

Trong chuyện tình cảm của con giáp Mão lại không được như ý. Sự bận rộn và những chuyến đi xa vô tình tạo ra khoảng cách, khiến đối phương cảm thấy bị bỏ rơi và nảy sinh nghi ngờ. Mão cần tinh tế hơn, cân bằng công việc và đời sống.

4. Con giáp Tỵ

Những ngày cuối tháng 5 dương lịch, người tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, mang lại nhiều biến động và thách thức trong mọi khía cạnh cuộc sống. Vận trình có xu hướng đi xuống, đòi hỏi con giáp Tỵ cần thận trọng, giữ thái độ khiêm tốn trong giao tiếp.

Sự nghiệp trong tuần gặp không ít trở ngại, các kế hoạch đề ra dễ bị trì trệ do những yếu tố khách quan tác động. Trong thời điểm này cần tránh thay đổi công việc, khởi động dự án mới vì khả năng thành công không cao.

Tài chính của tuổi Tỵ khá yếu, thu nhập chủ yếu dựa vào lương cố định và không có nhiều đột biến. Bạn cần tuyệt đối tránh xa các hoạt động đầu tư mang tính đầu cơ hay chạy theo xu hướng đám đông để tránh mất trắng. Việc đứng ra bảo lãnh cho người khác hoặc cho vay tiền trong lúc này cũng không nên vì dễ dẫn tới tiền mất tật mang, sứt mẻ tình cảm.

Về quan hệ tình cảm, cần con giáp Tỵ kiên nhẫn hơn. Bạn dễ cảm thấy thất vọng về đối phương vì những kỳ vọng quá cao không được đáp ứng, gây ra không khí căng thẳng trong gia đình. Người độc thân cần tỉnh táo hơn trước những lời đường mật, quan hệ mập mờ.

5. Con giáp Mùi

Dự báo con giáp Mùi cuối tháng 5 này dễ có nhiều áp lực và những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Bản mệnh dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, tinh thần căng thẳng do tự tạo ra quá nhiều kỳ vọng cho bản thân. Bạn không nên ép buộc mình phải hoàn thành mọi thứ trong thời gian ngắn mà hãy học cách nghỉ ngơi.

Trong công việc, Mùi cũng cần tránh nóng vội trước những khó khăn, thay vào đó hãy giải quyết từng bước một để tránh mắc thêm những sai lầm không đáng có.

Tài lộc của con giáp Mùi có phần trì trệ, các nguồn thu nhập có dấu hiệu chậm lại so với dự tính. Bạn có thể phải chi trả cho những khoản phí phát. Để tránh rơi vào cảnh thiếu hụt, hãy chủ động thắt chặt chi tiêu và từ chối những cuộc vui chơi không quá cần thiết.

Phương diện tình cảm không mấy êm ả. Mùi cần học cách bao dung và thấu hiểu đối phương nhiều hơn để tránh nảy sinh những cuộc tranh cãi vô nghĩa và gây sứt mẻ tình cảm. Người độc thân không nên quá vội vàng trong việc tìm kiếm người yêu, hãy tận hưởng thời gian riêng tư để chữa lành tâm hồn.

6. Con giáp Thân

Người tuổi Thân bước vào tuần cuối của tháng 5 có nhiều nhân duyên tốt đẹp, vận quý nhân cực vượng. Thân dễ thăng tiến và mở rộng sự nghiệp khi có sự trợ giúp. Sự nghiệp có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể nhờ khả năng tận dụng tốt các mối quan hệ cá nhân vào công việc chuyên môn.

Tài lộc của Thân ở mức trung bình ổn, không quá bùng nổ nhưng cũng không gặp khó khăn. Tiền bạc vẫn đủ để bạn trang trải cuộc sống và dành một phần nhỏ cho các kế hoạch cá nhân hoặc các buổi gặp gỡ xã giao quan trọng. Những khoản đầu tư vào quan hệ xã hội lúc này sẽ mang lại giá trị tài chính to lớn trong thời gian tới.

Điểm sáng lớn nhất của tuổi Thân chính là vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa, đặc biệt là với những người độc thân. Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ những đối tượng tiềm năng, sức cuốn hút tự nhiên giúp bạn dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ mới tốt đẹp. Đối với các cặp đôi, sự thấu hiểu và sẻ chia giúp tình cảm thêm nồng cháy.

7. Con giáp Dậu

Con giáp Dậu trong tuần cuối tháng 5/2026 cần chú ý không nên gắng sức quá mức hay cố gắng đạt được mục tiêu bằng mọi giá vì dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Việc giảm tốc độ sống, điều chỉnh nhịp độ làm việc và chú trọng vào việc nghỉ ngơi sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Trong công việc, những kế hoạch đã định sẵn của bạn có thể trải qua một vài thay đổi nhỏ nằm ngoài dự kiến ban đầu. Bạn cần bình tĩnh điều chỉnh dần và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những đồng nghiệp thân thiết.

Tài chính của tuổi Dậu có phần eo hẹp do xuất hiện các khoản chi phí cố định phát sinh bất ngờ. Việc dành dụm và có kế hoạch tài chính dự phòng từ trước sẽ giúp bạn tránh được sự lúng túng khi những khoản chi này ập đến. Hiện tại không phải là lúc thích hợp để thực hiện những thay đổi lớn trong danh mục đầu tư của bạn.

Trong tình cảm, Dậu đang có xu hướng thích thu mình lại và tìm kiếm sự riêng tư. Người độc thân không nên ép buộc mình phải tham gia các sự kiện xã hội nếu cảm thấy không thoải mái, hãy dành thời gian đó để chăm sóc bản thân. Các cặp đôi nên tránh thảo luận về những chủ đề nhạy cảm dễ gây bất đồng quan điểm trong lúc này.

8. Con giáp Hợi

Với sự ảnh hưởng của sao Đại Hao, con giáp Hợi có dấu hiệu đi xuống, đặc biệt là khó khăn trong việc tích lũy tài sản và giữ vững sự ổn định trong sự nghiệp. Trong môi trường công sở, Hợi nên cố gắng giữ thái độ hòa nhã, tránh xa các cuộc tranh luận về quyền lợi để không gây thù chuốc oán.

Tài lộc của Hợi khá bấp bênh do ảnh hưởng tiêu cực từ sao Đại Hao. Các khoản chi tiêu không kiểm soát có thể khiến túi tiền của bạn vơi đi nhanh chóng, gây áp lực lên ngân sách gia đình.

Trong chuyện tình cảm, mâu thuẫn giữa các cặp đôi có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ. Những bất đồng quan điểm nhỏ nhặt có thể bị đẩy lên cao trào, khiến cả hai dễ dàng đưa ra ý định chia tay trong lúc nóng giận. Con giáp Hợi cần học cách kiềm chế cảm xúc, đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét mọi việc một cách khách quan hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.