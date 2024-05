3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

Tuổi Hợi

Tử vi tình yêu của người tuổi Hợi, năm 2024 sẽ là một năm đầy tận hưởng của bạn và người ấy. Ảnh minh họa

Theo quan niệm tử vi học, những người tuổi Hợi là những người có tính cách rất thú vị. Con giáp này vừa chăm chỉ làm việc nhưng lại cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Chính vì thế, cuộc sống của họ thường là tràn đầy niềm vui và tiếng cười.

Năm Quý Mão 2023, do được thế cục tam hợp nâng đỡ, tuổi Hợi đã có một năm rất suôn sẻ, may mắn và dự đoán trong năm Giáp Thìn 2024 sắp tới, do Thìn và Hợi có mối quan hệ tương hợp nên tuổi Hợi vẫn sẽ tiếp tục có một năm đầy thành công, thịnh vượng về mặt tài chính.

Đặc biệt, năm Giáp Thìn, tuổi Hợi còn có sự trợ giúp của nhiều cát tinh như Long Đức, Tử Vi, Học Đường và Hồng Loan nên con đường sự nghiệp và tình cảm của họ như được trải hoa hồng, nhiều chuyện sẽ được như ý. Tóm lại, theo tử vi tình yêu của người tuổi Hợi, năm 2024 sẽ là một năm không có mây mù cho mối quan hệ của bạn mà các bạn sẽ cùng nhau tận hưởng!

Sao Long Đức trong tử vi đại diện cho sự nhân hậu, cao thượng, đoan chính, có thể hóa giải tai nạn hoặc đau ốm, cho thấy năm 2024 người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, dù làm gì cũng được trợ giúp.

Trong khi đó, sao Tử Vi chủ về quyền lực, danh tiếng, là những điều mà tuổi Hợi sẽ có được sau quá trình phấn đấu của mình. Sao Học Đường sẽ mang đến may mắn và sự thăng tiến cho những người đang học hành, công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng cần cẩn thận với sự xuất hiện của 1 hung tinh mang tên Quan Phù. Đây là một sao xấu, chủ về những rắc rối, kiện tụng, thị phi nên người tuổi Hợi, đặc biệt là những người làm về kinh doanh cần hết sức lưu ý.

Tuổi Tuất

Điều may mắn tình cảm của người tuổi Tuất trong năm 2024 sẽ tiến triển một cách hài hòa. Ảnh minh họa

Tử vi cho thấy năm Giáp Thìn 2024 sẽ là một năm có nhiều biến đổi lớn trong cuộc đời của những người tuổi Tuất. Năng lượng của năm Thìn sẽ mang lại nhiều động lực và sự nhiệt tình cho họ, những người tuổi Tuất dám chấp nhận sự thay đổi sẽ có một năm hết sức tươi sáng.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay được 2 sao tốt là Nguyệt Không và Quốc Ấn soi rọi, tuổi Tuất có cơ làm nên nghiệp lớn, đường tài lộc sẽ phất lên rực rỡ.

Đặc biệt, sao Quốc Ấn là ngôi sao thuộc bộ Tứ: Phục binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ân, biểu trưng cho sự thuận lợi về con đường đường công danh sự nghiệp. Người sở hữu ngôi sao này trong lá số tử vi sẽ dễ gặp được quý nhân giúp sức, che chở nên làm việc gì cũng thuận và thu được kết quả tốt.

Ngay từ tháng 2 âm, chuyện tài vận của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến mới, quý nhân sẽ xuất hiện giúp tuổi Tuất hiện thực hóa những giấc mơ của đời mình.

Điều may mắn tình cảm của người tuổi Tuất trong năm 2024 sẽ tiến triển một cách hài hòa. Đặc biệt, bạn luôn được nhận sự quan tâm và sự thấu hiểu từ người thân yêu. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm động lực và sức mạnh để đối mặt với mọi khó khăn và nỗ lực hướng về phía trước. Cuộc hôn nhân của họ hạnh phúc và một cuộc sống hòa thuận, đáng mơ ước.



Tuổi Tý

Năm mới 2024 mở ra một chương mới cho những người tuổi Tý, với sự chiếu rọi của ngôi sao may mắn giúp họ thăng hoa chuyện tình cảm. Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, nếu như năm Quý Mão 2023, bước vào năm thứ 2 của hạn Tam tai, người tuổi Tý gặp không ít khó khăn và thách thức, dù có nỗ lực nhưng kết quả không được bao nhiêu thì sang năm 2024, tuổi Tý được cho là sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Bước vào năm cuối cùng, cũng chính là năm nhẹ nhất của hạn Tam tai, lại được thế cục tam hợp nâng đỡ, với sự trợ giúp của nhiều cát tinh như Kim Quỹ, Lục Tốn, Thiên Tướng, tuổi Tý được cho là sẽ có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp.

Đặc biệt, sao Kim Quỹ chủ về những may mắn về của cải, vật chất, cho thấy năm Giáp Thìn 2024, với sự chăm chỉ và thông minh vốn có của mình, tuổi Tý sẽ từng bước đạt được những thành công tài chính, tiền bạc tích được ngày một nhiều. Dù công tác trong ngành nghề gì, dù làm công ăn lương hay kinh doanh, đầu tư thì họ cũng sẽ dễ gặp may mắn và thăng tiến trong suốt năm 2024, cuộc sống vật chất ngày càng ổn định và dư dả.

Ngay từ tháng 3 âm đầu năm, thế cục Tam hợp sẽ giúp tuổi Tý gặp may mắn trong công việc, tiền bạc bắt đầu tìm đến với họ. Vận đỏ này tiếp tục được củng cổ vào tháng 6 âm. Đến tháng 12 âm, thế cục Lục hợp lại mang đến những thành tựu rực rỡ trong chuyện công việc, làm ăm cho họ. Có thể nói là vận may trải đều cả năm cho tuổi Tý, nên biết tận dụng để làm giàu.

Năm mới 2024 mở ra một chương mới cho những người tuổi Tý, với sự chiếu rọi của ngôi sao may mắn giúp họ phơi bày và giải quyết nhanh chóng những mối quan hệ tình cảm rối ren.

Sắp tới sẽ là những tháng của sự biến động lớn trong mối quan hệ lâu dài, hãy chú ý đến những quyết định kết hôn, lời cầu hôn lãng mạn nghiêm túc và sự tái khẳng định các thỏa thuận sở hữu chung.

Năm Thìn 2024 hứa hẹn sẽ là một năm đầy ý nghĩa đối với người tuổi Tý. Hãy tập trung vào những mục tiêu lâu dài và đặt niềm tin vào những người thân yêu của bạn - họ sẽ mang lại sự hoài niệm, nhiệt huyết và tràn đầy cảm xúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.