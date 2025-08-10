Cô gái từ chối phụng dưỡng vì cha mẹ thiên vị con trai, tòa yêu cầu cưỡng chế

Việc cha mẹ thiên vị, ưu ái con trai hơn con gái có thể gây ra tâm lý oán trách vì cảm thấy bị đối xử bất công cho con cái.

Điều này xảy ra với một gia đình ở Trung Quốc trong câu chuyện đang khiến cư dân mạng nước này xôn xao bàn luận.

Theo Modern Express, ông Trương và bà Trần đều đã ngoài 80 tuổi. Họ có hai con, một trai, một gái.

Trong những năm gần đây, hai người bị chứng tăng huyết áp nặng và mất khả năng lao động.

Họ đang rất cần sự chăm sóc của con cái nhưng do mâu thuẫn gia đình nên người con gái từ chối thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Cô cho rằng trước đây cha mẹ chỉ ưu ái anh trai mình và theo phong tục ở nông thôn, lẽ ra anh trai phải nuôi họ.

Cặp vợ chồng già kiện ra tòa, yêu cầu cả hai đứa con đều trả tiền cấp dưỡng và chi phí y tế. Kết quả hòa giải tại tòa là mỗi đứa con phải trả khoản cấp dưỡng hàng tháng 850 nhân dân tệ (hơn 3 triệu đồng) và chia sẻ chi phí y tế. Tuy nhiên, cô con gái đã từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình.

Cô gái từ chối thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng vì cho rằng bố mẹ thiên vị con trai, đối xử bất công với con gái. (Ảnh minh họa: PhotoAC)

Tòa án đã liên hệ với cô Trương và thông qua các lực lượng chức năng để cưỡng chế thi hành án. Các nhân viên thi hành án cùng với cán bộ thôn đến nhà cô Trương, nhưng cô kiên quyết chống cự, nhiều lần ngã lăn ra đất và la hét.

Phải sau một thời gian dài được trao đổi, thuyết phục, cuối cùng cô mới miễn cưỡng lấy ra gần 8.000 nhân dân tệ tiền mặt (gần 29 triệu đồng) từ két sắt và thực hiện nghĩa vụ của mình.

Câu chuyện này gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc với những luồng ý kiến trái ngược nhau.

Nhiều người chỉ trích ông bà lão đã thiên vị con trai nhưng khi cần cấp dưỡng lại muốn công bằng: “Có lẽ nào ích lợi nên giao hết cho con trai, nhưng về già cần phụng dưỡng thì nhớ đến con gái?”; “Thật vô lý khi dồn hết sự ưu ái cho con trai nhưng lại đòi con gái chăm sóc lâu dài khi về già. Cô gái nên đóng tiền tùy theo con số được thừa kế”…

Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng tòa án hoàn toàn đúng khi yêu cầu cô gái đóng một nửa số tiền nuôi bố mẹ già, vì dù thế nào đó chính là nghĩa vụ của con cái: “Cha mẹ sinh ra và nuôi lớn bạn, bạn phải biết ơn và đền ơn, về số tiền phụng dưỡng thì có thể thương lượng”; “Cấp dưỡng và thừa kế là hai vấn đề khác nhau, không nên lẫn lộn; không thể vì lý do bố mẹ dồn hết sự quan tâm cho anh trai để từ chối nuôi bố mẹ khi họ mất khả năng lao động”…