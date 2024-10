3 con giáp số đỏ như son, dễ giàu khủng

7 giờ trước

GĐXH - Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, tuyến đường dài khoảng 160m của dự án D20 Cầu Giấy chưa hoàn thiện, không có biển cấm dừng, đỗ nên cơ quan chức năng không thể xử phạt, giải quyết. Như vậy, nếu chẳng may gặp tai nạn giao thông do tình trạng dừng đỗ xe lộn xộn trên tuyến đường này thì người dân không biết phải kêu ai!