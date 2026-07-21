Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được thay đổi đăng ký tạm trú

Quy định mới về đăng ký tạm trú

Tại Điều 12 Thông tư 116/2026/TT-BCA quy định mới về đăng ký tạm trú như sau:

- Công dân thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú mới. Trường hợp chỗ ở đó trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này.

- Học sinh, sinh viên, học viên đến ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động đến ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động, khu lán trại công trường xây dựng, nông trường, nông trại, đồn điền; người hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội có thể thực hiện đăng ký tạm trú thông qua cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp chỗ ở đó.

Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp có trách nhiệm lập danh sách người tạm trú, kèm Tờ khai thay đổi thông tin cư trú của từng người, văn bản đề nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp và được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn tạm trú.

- Trường hợp người thuê, mượn, ở nhờ chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký cư trú để thực hiện xóa đăng ký tạm trú.

Thông tư 116/2026/TT-BCA có nhiều điểm mới về đăng ký tạm trú. Ảnh minh họa: TL

Đăng ký tạm trú online

Hiện nay, đăng ký tạm trú online có thể thực hiện tại nhà thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng VNeID. Quá trình này được cập nhật theo Luật Cư trú và các Thông tư mới nhất của Bộ Công an.

- Điều kiện đăng ký tạm trú.

+ Theo quy định khi đến sinh sống, lao động hoặc học tập tại chỗ ở mới từ 30 ngày trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục này.

+ Có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

- Hồ sơ đăng ký tạm trú (file PDF hoặc chụp ảnh .JPG)

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01) (trên cổng DVC/VNeID có mẫu điện tử để điền trực tiếp).

+ Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp: Hợp đồng thuê nhà/cho ở nhờ, hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/sở hữu nhà ở (Sổ đỏ/Sổ hồng).

+ Trường hợp người chưa thành niên: Cần có ý kiến xác nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ trên Tờ khai CT01.

Các bước đăng ký tạm trú trên VNeID

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc mở ứng dụng VNeID. Chọn đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Tại thanh tìm kiếm thủ tục hành chính, gõ từ khóa "Đăng ký tạm trú" và chọn mục Đăng ký tạm trú (cấp xã/phường).

Bước 2: Điền chính xác các thông tin:

Cơ quan thực hiện: Chọn Công an xã/phường nơi dự định tạm trú.

Thông tin người khai báo và người đăng ký tạm trú.

Nội dung đề nghị: Đăng ký tạm trú (lựa chọn nhân khẩu đi kèm nếu có).

Bước 3: Tải lên các file ảnh chụp/scan của hợp đồng thuê nhà và các tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp khác. Sau đó bấm Tiếp tục để nộp hồ sơ.

Bước 4: Thanh toán lệ phí trực tuyến: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận.

Lệ phí đăng ký tạm trú trực tuyến là 7.000 VNĐ/lần. Nhận tin nhắn thông báo yêu cầu thanh toán trên VNeID/Cổng DVC và thanh toán qua ví điện tử hoặc ngân hàng.

Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký tạm trú

Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, Cảnh sát khu vực (Công an xã/phường) có thể liên hệ hoặc kiểm tra thực tế cư trú trước khi phê duyệt.

Thời hạn tạm trú

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thời hạn tạm trú cho mỗi lần đăng ký tối đa là 02 năm. Sau khi hết hạn, nếu vẫn tiếp tục sinh sống, làm việc hoặc học tập tại đó, hoàn toàn có thể làm thủ tục gia hạn nhiều lần.

Hủy bỏ đăng ký tạm trú được quy định thế nào?

Tại Điều 13, Thông tư 116/2026/TT-BCA quy định hủy bỏ đăng ký tạm trú như sau:

- Trường hợp cơ quan đăng ký cư trú giải quyết thủ tục đăng ký tạm trú hoặc các thủ tục khác về cư trú làm thay đổi kết quả đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và không đúng đối tượng theo quy định của Luật Cư trú thì phải hủy kết quả đã giải quyết. Trường hợp phức tạp thì báo cáo Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng ký tạm trú xem xét ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký tạm trú hoặc các thủ tục khác về cư trú.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định hoặc nhận được quyết định của cơ quan cấp trên trực tiếp về việc hủy bỏ đăng ký tạm trú hoặc các thủ tục khác về cư trú, cơ quan đã thực hiện có trách nhiệm cập nhật việc hủy bỏ kết quả trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, phục hồi lại trạng thái, thông tin cư trú trước đây; thông báo bằng văn bản dưới hình thức bản giấy hoặc văn bản điện tử cho công dân, nêu rõ lý do và chuyển lưu tàng thư hồ sơ căn cước, cư trú.

Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt GĐXH - Theo quy định thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.