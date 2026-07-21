Hà Nội: Danh tính tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Trước đó, vào khoảng 8h20' ngày 20/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Territory mang biển kiểm soát 36B-548.xx vi phạm lỗi rẽ trái tại khu vực có biển cấm.

Ngay lập tức, tổ công tác đã phát hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ, tài xế điều khiển ô tô lại cố tình nhấn ga, lao thẳng về phía trước. Hành vi liều lĩnh này đã buộc một cán bộ CSGT phải khẩn trương lùi bước để tránh va chạm, sau đó tài xế nhanh chóng lách xe phóng đi, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Danh tính tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT trên đường Nguyễn Hoàng. Video: Cục CSGT

Hành vi coi thường kỷ cương pháp luật, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người thi hành công vụ ngay lập tức được Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ quyết liệt vào cuộc truy xét.

Bằng sự chủ động và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác triệt để hệ thống camera giám sát thông minh (Camera A.I) trên các tuyến phố Thủ đô, lực lượng chức năng đã nhanh chóng dựng lại toàn bộ lộ trình di chuyển, khoanh vùng và truy vết thành công phương tiện cùng danh tính người điều khiển.

Đến khoảng 22h40 tối cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định được tung tích và mời tài xế điều khiển phương tiện lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, danh tính tài xế được làm rõ là T.V.N. (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Trước những chứng cứ xác thực từ camera và tài liệu nghiệp vụ, tài xế T.V.N. đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống đối lực lượng CSGT của mình.

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng vụ việc đã được Phòng CSGT chuyển giao cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, răn đe những hành vi coi thường kỷ cương trật tự đô thị.

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