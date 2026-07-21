Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống tại xã Quang Hưng (tỉnh Ninh Bình) liên tục phản ánh về tình trạng một trang trại chăn nuôi gia súc tại thôn Trực Thuận gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo phản ánh, nước thải đen, bốc mùi hôi nồng nặc từ khu vực chăn nuôi rò rỉ, chảy thẳng ra hệ thống kênh mương tưới tiêu và đồng ruộng xung quanh.

Ngày 8/7, có mặt tại thôn Trực Thuận để xác minh phản ánh, phóng viên ghi nhận khu trang trại được xây dựng ngay sát khu vực sản xuất nông nghiệp và đồng ruộng của người dân.

Trang trại có quy mô khá lớn, được lợp mái tôn và chia thành hai khu vực chăn nuôi riêng biệt. Tuy nhiên, bao quanh cơ sở là nhiều khu vực nước thải đọng lại. Tại khu chăn nuôi nằm sát cánh đồng, nước trong các hố, đầm chứa ngả màu đen, bốc mùi hôi rất khó chịu.

Toàn cảnh nhìn ra khu trang trại chăn nuôi ở thôn Trực Thuận, xã Quang Hưng.

Trang trại được xây dựng đan xen giữa khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận cho thấy, các ao chứa và mương nước xung quanh đều có dấu hiệu đổi màu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ tưới tiêu.

Tiếp tục bám sát vụ việc, ngày 15/7, phóng viên quay trở lại khu vực trên để ghi nhận thực tế. Tại hiện trường, dấu hiệu ô nhiễm tiếp tục hiện hữu.

Ngay sát chân tường rào và tường bao của trang trại xuất hiện nhiều vị trí nứt vỡ, thủng lỗ. Từ những điểm này, dòng nước thải màu xám đục, nổi bọt trắng liên tục rò rỉ ra bên ngoài. Mùi hôi bốc lên nồng nặc, gây cảm giác khó chịu.

Đáng chú ý, lượng nước thải này không được thu gom hay xử lý triệt để mà chảy trực tiếp xuống tuyến mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho diện tích lúa và hoa màu của người dân.

Nước ở ruộng cạnh trang trại chuyển màu.

Quan sát kỹ hơn, ngay cạnh trang trại có một khu vực được phủ bạt nhựa màu đen, nghi là hầm biogas hoặc khu chứa chất thải. Từ đây, một đường ống nhựa cỡ lớn dẫn ra bên ngoài. Xung quanh chân ống và rãnh mương xuất hiện nước đục ngầu rò rỉ, bốc mùi hôi nồng nặc.

Không chỉ tại khu vực trên, ở điểm chăn nuôi thứ hai thuộc cùng hệ thống trang trại, tình trạng ô nhiễm cũng diễn ra tương tự.

Một ao nước có diện tích lớn phủ kín bèo tây. Tuy nhiên, quan sát dưới lớp bèo, tại nhiều vị trí ven bờ xuất hiện lớp chất thải gia súc màu đen xám, đặc quánh, tích tụ thành từng mảng lớn, nổi trên mặt nước và phát tán mùi hôi thối.

Dưới lớp bèo có nhiều chất thải màu đen.

Theo thông tin từ UBND xã Quang Hưng, ngày 16/7/2026, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ và các trang trại chăn nuôi quy mô vừa, quy mô nhỏ trên địa bàn. Trong danh sách kiểm tra có trang trại của ông Nguyễn Văn S, cơ sở được phản ánh trong bài viết.

Liên quan đến vụ việc, ngày 20/7, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Quang Hưng cho biết, UBND xã đã giao bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh.

Theo ông Phương: "Nguồn gốc khu đất trước đây được quy hoạch làm khu sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện chủ cơ sở đang làm thủ tục xin chuyển đổi sang hoạt động sản xuất giày da nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ".

Hình ảnh ghi nhận xung quanh trang trại.

Sáng 21/7, phóng viên tiếp tục cung cấp thông tin về tình trạng nhiều vị trí quanh trang trại rò rỉ nước thải màu xám, bốc mùi hôi cùng những dấu hiệu bất thường dưới lớp bèo tại khu ao chứa đến Chủ tịch UBND xã Quang Hưng. Ông Phương cho biết đã tiếp nhận thêm thông tin và sẽ chỉ đạo kiểm tra.

Việc một trang trại chăn nuôi quy mô lớn nằm xen kẽ giữa khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp để xảy ra tình trạng nước thải có dấu hiệu chưa được xử lý triệt để rò rỉ ra môi trường đang khiến nhiều người dân thôn Trực Thuận lo lắng. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu, tình trạng mùi hôi kéo dài còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt và đời sống của các hộ dân sống xung quanh.

Video rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình: