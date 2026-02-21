3 lưu ý quan trọng khi đi lễ chùa đầu Xuân Bính Ngọ 2026 để đón phúc lộc, gặp vạn điều may
GĐXH – Đầu Xuân, người Việt vẫn có tục lệ đi lễ chùa. Theo chuyên gia phong thủy, để việc lễ chùa thực sự mang lại giá trị tinh thần và phúc khí, người đi lễ cần hiểu đúng ý nghĩa và tuân thủ những nguyên tắc cơ bản.
Đi chùa cầu phúc, không cầu danh lợi
Đi chùa đầu năm không phải hoạt động tham quan hay giải trí, mà là nét đẹp văn hóa truyền thống, giúp mỗi người hướng thiện, điều chỉnh tâm thế cho năm mới. Việc thực hành đúng nghi lễ, giữ tâm trong sáng và hiểu rõ giá trị tinh thần của việc lễ Phật sẽ giúp mọi người đón Xuân Bính Ngọ 2026 với sự an yên và nguồn năng lượng tích cực.
Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, phong tục lễ chùa đầu năm sẽ có đôi chút khác biệt so với đi chùa vào ngày Rằm, mùng 1 hàng tháng. Đi chùa đầu năm là để cầu bình an, hướng thiện và nuôi dưỡng tâm an. Những ngày được xem là thuận lợi để cầu phúc ngoài 3 ngày Tết đầu năm còn có các ngày mùng 6, mùng 8, mùng 10 và Rằm tháng Giêng.
Theo quan điểm của nhà Phật, Phật chỉ phù hộ bình an chứ không thể phù hộ về tài lộc, công danh như ý muốn. Vì vậy, khi đi lễ nên cầu bình an cho bản thân và gia đình, cầu xin cần tránh Tam độc (tức Tham – Sân – Si) vì nếu tâm không tịnh thì đi chùa cũng thành vô nghĩa.
Chuẩn bị lễ vật chu toàn khi đi lễ
Khi đi lễ chùa đầu năm, lễ vật cần tuân thủ nguyên tắc thanh tịnh. Lễ vật nên chuẩn bị là các lễ chay như xôi, chè, oản, hoa quả,…; không mang những lễ vật mặn như thịt, giò, chả…
Lễ mặn chỉ được đặt tại ban thờ Thánh, Mẫu (nếu có) và không được dâng lên khu vực thờ Phật. Ngoài ra, không nên đốt quá nhiều vàng mã. Nếu có thì chỉ nên đặt một ít ở bàn thờ Thánh Mẫu hoặc Đức Ông. Nếu phát tâm công đức, hãy bỏ tiền vào hòm công đức.
Chú ý đến trang phục khi đi lễ chùa đầu Xuân
Đền chùa là chốn linh thiêng, vì vậy trang phục cần tránh các trang phục hở hang, gợi cảm, sặc sỡ, không phù hợp. Thay vào đó, hãy chọn cho mình một bộ trang phục gọn gàng thanh lịch, có sắc màu nhã nhặn, phù hợp với sự trang nghiêm nơi cửa chùa.
Bên cạnh đó, quan niệm cho rằng khi vào chùa cũng cần chú ý đến nguyên tắc ra vào. Vào chùa nên vào ở bên tay phải, tức cửa Không quan. Ra khỏi chùa nên đi qua cửa bên tay trái là cửa Giả quan, mang ý nghĩa là sự vật đều biến hóa, vô thường, thể hiện quan điểm có sinh có diệt. Mọi người cần tránh đi cửa chính được xem là lối đi chỉ dành cho các bậc cao tăng để tỏ lòng kính trọng.
Khi vào chùa, nên dùng Phật danh "A di đà Phật" thay tên gọi để mở lời chào trụ trì và tăng ni trong chùa.
Quan trọng hơn hết, người đi lễ cần giữ tâm thanh tịnh, thành kính khi khấn nguyện. Chính sự chân thành mới là nền tảng tạo nên bình an trong những ngày đầu năm.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
