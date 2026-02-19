Mới nhất
Khám phá vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp rước may mắn năm 2026

Thứ năm, 20:00 19/02/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Tìm hiểu về các vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp thu hút vận may trong năm 2026. Chọn lựa phù hợp để gia tăng thành công trong cuộc sống.

Vòng tay có hình Tỳ hưu

Theo truyền thuyết, Tỳ hưu là đứa con thứ 9 của rồng. Tỳ hưu vốn được miêu tả có miệng rộng, thân lớn nên nuốt được nhiều tiền tài vào bụng. Bên cạnh đó, Tỳ hưu được ngọc đế ưu ái chọn làm linh thú trấn giữ sự thịnh vượng.

Nhẫn phong thủy hình Thiềm thừ

Theo phong thủy, cóc là biểu tượng cho điềm lành. Nếu có cóc ở dưới giếng, ao hồ thì gia đình sẽ tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra.

Vật phẩm phong thủy đeo trên người hóa sát, rước may mắn cho 12 con giáp năm 2026 - Ảnh 1.

Vì vậy, hình ảnh cóc ngậm đồng tiền cổ trong miệng thể hiện cóc mang tài lộc vào nhà, một hình ảnh của sự may mắn, sung túc.

Nhẫn phong thủy mặt hồ ly

Hồ ly lấy từ hình tượng cáo tu luyện đắc đạo thành tiên. Loại linh thú này còn có tên gọi khác là Hồ Tiên, được truyền rằng sở hữu pháp lực mạnh mẽ. Hồ ly mang vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, là biểu tượng cho sự thu hút của chủ nhân.

Mặt dây chuyền hình Phật bản mệnh

Mỗi con giáp sẽ có một đức Phật bảo hộ số mệnh. Khi mang dây chuyền phong thủy có khắc hình Phật bản mệnh, người chủ tránh được tai ương, hưởng bình an trong năm. Đức Phật che chở cho sức khỏe chủ nhân và cả cho cả người thân trong gia đình.

Vật phẩm phong thủy đeo trên người cho 12 con giáp

Người tuổi Tý nên đặt những bể cá trong nhà và chọn mua những vật phẩm mang hình dáng Phật Di Lặc.

Vật phẩm phong thủy đeo trên người hóa sát, rước may mắn cho 12 con giáp năm 2026 - Ảnh 2.

Việc sở hữu những vật phẩm phong thủy trên sẽ giúp chủ nhân hóa giải nhiều điềm gở, đồng thời mang lại nhiều tiền tài và may mắn.

Người cầm tinh con Trâu nên sử dụng những vật phẩm phong thủy như bình gốm hoặc bình phong thủy. Khi đặt chúng ở nơi làm việc hay phòng ngủ, con giáp này sẽ liên tục gặp được nhiều may mắn.

Theo phong thủy, người tuổi Hổ mang trong mình mối liên hệ với Quan Âm, nên có thể dùng Ngọc Quan Âm để giúp nâng cao vận khí, cũng như giúp kiềm chế được bản tính nóng nảy vốn có của nó.

Người tuổi Mão là một trong những con giáp hợp tuổi với trang sức bạc nhất. Sử dụng vật phẩm phong thủy đeo trên người bằng bạc hay chính là trang sức bạc giúp người cầm tinh Mão không chỉ xua tan đi tà khí, thu hút luồng sinh khí mới mà còn giúp kinh doanh thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát tài.

Vật phẩm phong thủy đeo trên người hóa sát, rước may mắn cho 12 con giáp năm 2026 - Ảnh 3.

Người tuổi Mão là một trong những con giáp hợp tuổi với trang sức bạc nhất.

Người tuổi Thìn nên chọn lựa những vật phẩm phong thủy như trồng đầm sen/súng nhỏ hay chậu nước có hòn non bộ trong sân nhà giúp mang lại nguồn sinh khí cho bản thân.

Hơn nữa, nếu đặt vào hướng Tây Bắc thì con giáp này sẽ nhanh chóng nhận được nhiều điều may mắn, phước lành và bình an.

Đối với người tuổi Rắn, vàng bạc không chỉ là những trang sức mà còn là vật phẩm giúp xua tan tà khí, hóa giải điềm xấu, xua đuổi tiểu nhân, đồng thời mang tới sự hanh thông may mắn cho đường đời.

Người tuổi Ngọ nếu đặt tượng Cóc bằng đồng ngay hướng Tây Bắc trong phòng ngủ của gia đình có thể giúp chủ nhân phát triển sự nghiệp, thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng.

Hơn thế nữa, khi đặt tượng linh vật Cóc bằng đồng trong nhà còn giúp cho gia chủ thuận lợi về mặt tình duyên, rất có thể sẽ đi đến hôn nhân và có tin vui sớm.

Người tuổi Mùi thích hợp những chiếc vòng bằng ngọc hay bằng vàng. Đây là một trong những vật phẩm phong thủy giúp bảo hộ bản thân, đồng thời giúp hóa giải những vận hạn, đẩy lùi các rủi ro không đáng có xảy đến với con giáp này.

Người mang cầm tinh con Khỉ thường có tính cách lương thiện. Là con giáp có duyên với Phật giáo nên trong nhà nên bài trí tượng Phật giúp lưu thông sinh khí, mang tài lộc cùng nhiều may mắn đến với gia chủ.

Vật phẩm phong thủy đeo trên người hóa sát, rước may mắn cho 12 con giáp năm 2026 - Ảnh 4.

Người tuổi Thân là con giáp có duyên với Phật giáo nên trong nhà nên bài trí tượng Phật giúp lưu thông sinh khí

Người tuổi Dậu có thể sử dụng vật hộ thân là những vật phẩm phong thủy có tạo hình như con Rắn, con Rồng, Trâu. Vì đây là những con đem lại may mắn, cơ hội thăng tiến trong công việc cho người tuổi Dậu.

Người tuổi Tuất phù hợp với những chiếc nhẫn vàng. Nhẫn vàng sẽ giúp con giáp này loại bỏ được những vận xui đeo bám bấy lâu.

Cuộc sống đưa cho tuổi Tuất nhiều trở ngại, nhưng rồi con giáp vẫn mạnh mẽ và vững chãi để vượt qua một cách tốt đẹp.

Người tuổi Hợi thường thích hợp với những vật phẩm phong thủy giúp bảo hộ bản mệnh, như vòng mã não.

Việc mang trong mình đá mã não sẽ giúp chủ nhân hấp thu được nhiều sinh khí giúp trấn áp những năng lượng xấu ở gần gia chủ. Bên cạnh đó, đeo mã não cải thiện vận mệnh, giúp con giáp mạnh mẽ hơn trước những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vật phẩm phong thủy đeo trên người hóa sát, rước may mắn cho 12 con giáp năm 2026 - Ảnh 5.Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

GĐXH - Lựa chọn một món quà biết tặng để tri ân những người đã hỗ trợ sự nghiệp cho bạn thật không đơn giản. Làm sao để quà vừa đẹp, xứng tầm với người nhận, vừa thể hiện được lòng thành? Hãy đọc bài viết sau.

