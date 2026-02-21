Năm 2026 tuổi nào nên làm nhà, tuổi nào kiêng kỵ làm nhà
GĐXH - Với năm 2026 (Bính Ngọ), bên cạnh những tuổi đẹp xây nhà, cũng tồn tại không ít tuổi kỵ xây nhà năm 2026 khiến nhiều gia đình băn khoăn.
Tuổi đại kỵ xây nhà năm 2026
Khi xem tuổi làm nhà năm 2026, bên cạnh những tuổi đẹp thì cũng có nhiều tuổi đại kỵ xây nhà năm 2026 cần tránh.
Việc xác định nhóm tuổi không phù hợp dựa trên ba yếu tố phong thủy quan trọng nhất: Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc.
Chỉ cần phạm một trong ba hạn này, gia chủ nên cân nhắc không xây nhà trong năm Bính Ngọ hoặc mượn tuổi người hợp tuổi để hóa giải. Danh sách các tuổi đại kỵ làm nhà năm 2026 bao gồm: 1976 (Bính Thìn) – Phạm Tam Tai + Kim Lâu + Hoang Ốc. 1987 (Đinh Mão) – Phạm Kim Lâu + Hoang Ốc. 2000 (Canh Thìn) – Phạm Tam Tai + Hoang Ốc. 1960 (Canh Tý) – Phạm Tam Tai + Hoang Ốc.
Tuổi tốt xây nhà năm 2026
Dựa trên phong thủy Phương Đông và các quy tắc tính tuổi xây dựng như Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc, dưới đây là những tuổi tốt và phù hợp nhất để xây nhà năm 2026 (Bính Ngọ).
Những tuổi này hoặc hoàn toàn không phạm hạn, hoặc rơi vào cung Hoang Ốc tốt (Nhất Cát), rất thuận lợi để động thổ. Chi tiết ở bảng dưới:
|
Năm sinh
|
Tuổi (âm lịch năm 2026)
|
Ghi chú
|
1966
|
61 tuổi – Bính Ngọ
|
Tốt
|
1968
|
59 tuổi – Mậu Thân
|
Rất tốt
|
1969
|
58 tuổi – Kỷ Dậu
|
Rất tốt
|
1978
|
49 tuổi – Mậu Ngọ
|
Rất tốt
|
1984
|
43 tuổi – Giáp Tý
|
Rất tốt
|
1993
|
34 tuổi – Quý Dậu
|
Tốt
|
1996
|
31 tuổi – Bính Tý
|
Tốt
|
2002
|
25 tuổi – Nhâm Ngọ
|
Nếu không phạm Hoang Ốc
|
2005
|
22 tuổi – Ất Dậu
|
Nếu không phạm Hoang Ốc
Giải pháp khi muốn xây nhà nhưng phạm tuổi đại kỵ xây nhà năm 2026
Nếu gia chủ thuộc các tuổi đại kỵ xây nhà năm 2026 nhưng vẫn muốn xây nhà trong năm này, giải pháp an toàn là mượn tuổi của người hợp tuổi – hợp mệnh để thực hiện các nghi lễ động thổ, đổ móng và cất nóc.
Đây là cách hóa giải phổ biến, giúp quá trình xây dựng diễn ra thuận lợi và tránh những rủi ro phong thủy không mong muốn.
Điều kiện của người được mượn tuổi
Ưu tiên nam giới: Vì đây là quan niệm phổ biến. Tuy nhiên, một số địa phương có phong tục khác có thể cho phép mượn tuổi nữ. Vì vậy, gia chủ nên tham khảo ý kiến thầy phong thủy tại nơi mình sinh sống trước khi quyết định.
Người được mượn tuổi nên có cuộc sống ổn định, con cháu hòa thuận và làm ăn phát đạt để mang lại sinh khí tốt cho công trình. Người không phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc trong năm 2026.
Là người đáng tin cậy: Bạn có thể mượn người thân, bạn bè, hàng xóm… miễn sao gia chủ có thể hoàn toàn tin tưởng.
Không mượn tuổi người đang có tang mặc dù người đó có tuổi đẹp đến đâu cũng không được mượn, vì điều này không phù hợp về mặt tâm linh và phong thủy.
Chỉ mượn một người duy nhất: Bạn nên nhớ xuyên suốt các nghi lễ từ đặt đá, động thổ đến nhập trạch, tuyệt đối không thay đổi người được mượn tuổi giữa chừng. Người được mượn tuổi phải đứng ra tiến hành các thủ tục phong thủy thay gia chủ theo đúng quy định.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
