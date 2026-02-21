Chọn ngày giờ đẹp xuất hành, mở hàng, khai trương từ mùng 5 đến mùng 9 Tết Bính Ngọ 2026 để phát tài, phát lộc

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày, giờ xuất hành đại cát ngày 4 Tết đón đầu hỷ tín, tiền bạc dồi dào GĐXH - Bạn đang tìm kiếm hướng xuất hành ngày 4 Tết để cầu tài lộc, hay khung giờ tốt để mọi sự hanh thông? Bài viết này giúp bạn ngày giờ xuất hành đại cát, giúp bạn đón đầu hỷ tín, tiền bạc dồi dào và may mắn.

Ngày giờ đẹp khai trương, mở hàng sau Tết Bính Ngọ

Mùng 5 Tết

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mùng 5 Tết là ngày Bính Dần (tức 21/2/2026 dương lịch).

Các giờ đẹp trong ngày mùng 5 Tết là: Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Hướng tốt: Đi về hướng Tây Nam gặp Hỷ Thần ban phước chuyện hỷ tín, cát khánh, gia đạo, con cái tử tức trong nhà. Đi về hướng Đông gặp Tài Thần ban ơn cho tiền bạc dồi dào, công danh sự nghiệp thăng tiến. Đại kỵ hướng Nam.

Khung giờ xuất hành đầu năm 2026 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

+ 23h00 -1h00 và 11h00 – 13h00: Tiểu cát nở rộ, tươi sáng như bức tranh may mắn, làn sóng lạc quan tràn ngập không gian. Các phụ nữ tràn ngập niềm vui, còn những người đi xa, nếu có ý định quay về, hứa hẹn một hành trình thuận buồm xuôi gió.

+ 3h00 – 5h00 và 15h00 – 17h00: Đại An trải đường mở cửa hạnh phúc, nơi mọi sự tốt đẹp diễn ra như một bức tranh tĩnh lặng. Người xuất hành không chỉ bình yên mà còn đón nhận nhiều điều tốt lành từ vận may.

+ 5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00: Tốc hỷ bừng nở, mang theo hương vị may mắn. Đối với những ai muốn cầu tài, hướng Nam là hướng đi lý tưởng, nơi có cơ hội gặp gỡ lãnh đạo và quan chức cấp cao, tạo nên bước khởi đầu thịnh vượng.

Theo chuyên gia, ngày này tốt mọi việc, thuận lợi cho cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Đi lễ chùa cầu bình an, thăm hỏi chúc tết họ hàng làng xóm, khai bút đầu năm lấy may.

Lưu ý: Các tuổi xung với ngày như Bính Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Bính Dần, Canh Dần, Nhâm Dần cần hạn chế xuất hành xa, tránh bị lỡ dở hành trình.

Mùng 6 Tết

Mùng 6 Tết là ngày Đinh Mão (tức 23/2/2026 dương lịch). Các giờ đẹp trong ngày mùng 6 Tết: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp thì đi về hướng Đông gặp Thần Tài. Còn muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đi về hướng Nam gặp Hỷ Thần.

Khung giờ xuất hành đầu năm 2026 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

+ 1h00 -3h00 và 13h00 – 15h00: Đại An len lỏi khắp mọi nơi, làm cho mọi sự trở nên thuận lợi và an lành.

+ 3h00 – 5h00 và 15h00 – 17h00: Tốc hỷ tràn ngập, đưa đến niềm vui và cơ hội đổi đời. Hành trình xuất hành hướng Nam là cơ hội để gặp gỡ may mắn.

+ 9h00 – 11h00 và 21h00 – 23h00: Tiểu cát đưa đến những cơ hội buôn bán lẫn niềm vui. Mọi sự đều hòa hợp, trôi chảy nhưng không kém phần may mắn.

Theo cách xem ngày xuất hành theo Khổng Minh (đối với chuyến đi xa hoặc dài ngày), đây là ngày tốt, thuận lợi xuất hành, làm việc đều thuận theo ý muốn. Ngày được đánh giá rất tốt, thích hợp tiến hành những việc quan trọng như khai trương, mở hàng, xuất hành, khai bút đầu năm, đi lễ chùa, du xuân,

Lưu ý: Các tuổi Đinh Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Đinh Mão, Tân Mão, Quý Mão xung với ngày, theo đó, vận khí giảm sút, thận trọng khi xuất hành xa kẻo gặp chuyện không may.

Ngày mùng 7 Tết

Mùng 7 Tết ngày Mậu Thìn (tức 24/2/2026 dương lịch). Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ đẹp trong ngày:

Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Khung giờ xuất hành thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

+ 23h00 -1h00 và 11h00 – 13h00: Đại An trải lối đi, mọi sự thuận lợi và bình an. Hành trình hướng Tây Nam là chìa khóa cho niềm an lành.

+ 1h00 – 3h00 và 13h00 – 15h00: Tốc hỷ khám phá con đường niềm vui và may mắn. Hành trình xuất hành hướng Nam mang đến những trải nghiệm tốt lành.

+ 7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Tiểu cát mở cánh cửa cho những cơ hội buôn bán và niềm vui. Mọi sự đều hòa hợp, trôi chảy, nhưng đặc biệt là niềm vui lũ lượt đến.

Ngày xuất hành theo Khổng Minh (ngày đi xa và trong khoảng thời gian dài) được đánh giá rất tốt, xuất hành thuận cầu tài được như ý, được quý nhân phù trợ.

Tuy nhiên, dân gian gọi đây là ngày Tam Nương sát, kỵ tiến hành việc quan trọng như khai trương, cưới hỏi. Mọi người nên đi lễ chùa cầu bình an và làm việc thiện, thăm hỏi người thân, họ hàng, bạn bè.

Lưu ý: Các tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất xung với ngày, thận trọng khi xuất hành xa, dễ bị trục trặc giữa đường.

Về hướng xuất hành tốt trong ngày, muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp thì đi về hướng Bắc gặp Thần Tài. Còn muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đi về hướng Đông Nam gặp Hỷ Thần. Đại kỵ hướng Nam.

Mùng 8 Tết

Mùng 8 Tết ngày Kỷ Tị (tức 25/2/2026 dương lịch). Các giờ đẹp trong ngày mùng 8 Tết: Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Hướng xuất hành tốt trong ngày đem đến tài lộc là hướng Nam. Nếu muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đều cùng đi về hướng Đông Bắc.

Khung giờ xuất hành thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

+ 23h00 -1h00 và 11h00 – 13h00: Tốc hỷ mở ra mọi sự khởi tác đều trôi chảy và niềm vui.

+ 5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00: Tiểu cát nở rộ, hứa hẹn sự trở về của những người đi xa. Mọi sự hòa hợp và trôi chảy nhịp nhàng.

+ 9h00 – 11h00 và 21h00 – 23h00: Đại An mở ra những cánh cửa tốt đẹp, tạo nên những bước khởi đầu tốt lành. Hướng Tây Nam là lựa chọn tốt nhất để cầu tài.

Chuyên gia cho biết, ngày này là ngày cát lành để tiến hành những việc quan trọng như khai trương, mở hàng, khai bút, đi lễ chùa, du xuân, hội họp.

Lưu ý: Dù được đánh giá là ngày tốt, nhưng các tuổi Kỷ Tị, Quý Tị, Ất Tị, Kỷ Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi kỵ với ngày, nên hạn chế đi xa, tránh gặp phải những điều không may.

Mùng 9 Tết

Mùng 9 Tết là ngày Canh Ngọ (tức 26/2/2026 dương lịch). Các giờ đẹp trong ngày là: Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Hướng tốt xuất hành trong ngày mùng 9 Tết đem lại tài lộc là hướng Tây. Còn muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đi về hướng Tây Bắc gặp Hỷ Thần.

Khung giờ xuất hành thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

+ 3h00 -5h00 và 15h00 – 17h00: Tiểu cát mở cánh cửa cho những trải nghiệm buôn bán may mắn và phát đạt.

+ 7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Đại An mang theo niềm an lành và may mắn, đưa đến những khoảnh khắc tốt đẹp.

+ 9h00 – 11h00 và 21h00 – 23h00: Tốc hỷ tạo điều kiện cho vận may tìm đến. Hãy mở rộng tầm nhìn và hưởng thụ mọi khoảnh khắc.

Ngày xuất hành theo Khổng Minh (ngày đi xa và trong khoảng thời gian dài) được đánh giá là tốt, có có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt. Ngày này tốt cho khai trương, mở kho, nhập kho; xuất hành, di chuyển; giao dịch, mua bán, ký kết.

Lưu ý: Các tuổi Canh Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Canh Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ xung với ngày nên thận trọng khi đi đứng, đề phòng tai nạn bất ngờ.

Văn khấn khai xuân, văn khấn mở hàng đầu năm

Nam mô a di Đà Phật! ( 3 lần 3 lạy)

Kính lạy:

- Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần

- Con kính lạy Đại Vương Tần Vương Hành khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.

Con Kính lạy Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương,

Con Kính lạy Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,

Con Kính lạy Ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần,

Con Kính lạy Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ long mạch linh thần:

Con kính lạy Trung ương linh thần, Chu tước linh thần, Huyền Vũ linh thần, Thanh Long linh thần, Bạch Hổ linh thần.

Con kính lạy Ngũ Phúc Gia Thần Phúc đức chính thần: Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ thần, Khang Thần, Ninh thần.

Con Kính lạy Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày... tháng giêng năm...

Tín chủ con là...

Hiện ngụ tại…

Con xin thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, các thứ cúng dâng bày ra trước án. Tín chủ con là giám đốc công ty.... (chủ cửa hàng....) nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, mại mãi tài vật giúp cho sinh hoạt.

Do đó, chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sanh lễ vật, cáo yết Tôn Thần, dâng cúng Bách Linh, cúi mong soi xét. Chúng con kính mời Quan Đương Niên, Quan Đương Cảnh, Quan Thần Linh Thổ Địa, Định Phúc Táo Quân, cùng các Ngài Địa Chúa Long Mạch và tất cả Thần Linh cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, nhân sự bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết có điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ, cùng chư Hương Linh y thảo phụ mộc phảng phất ở trong khu vực này, xin hãy tới đây chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ vận đáo hanh xương, tài lộc như gió mây tập hội.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

Nam mô a di Đà Phật! ( 3 lần 3 lạy)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

