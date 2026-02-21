Lý do kiêng kỵ xuất hành vào ngày mùng 5 Tết âm lịch mà bạn cần biết

Nguyên nhân kiêng kỵ xuất hành vào ngày mùng 5 Tết âm lịch

Ngày mùng 5 Tết được xem là ngày Nguyệt Kỵ không chỉ vì lý do tín ngưỡng mà còn vì các yếu tố tâm linh, lịch sử. Trong lịch sử phong kiến, những ngày Nguyệt Kỵ thường được chọn để nhà vua đi thăm các vùng ngoại ô.

Vì vậy nhân dân tránh đi vào ngày này để không gây rủi ro hoặc gặp phải tai họa. Điều này đã ăn sâu vào tâm lý của người dân, khiến họ kiêng kỵ xuất hành vào ngày mùng 5 Tết.

Bên cạnh đó, ngày mùng 5 Tết còn được gọi là "ngày con nước", khi sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ mặt trăng tạo ra dòng hải lưu nguy hiểm, đặc biệt đối với những người đi lại trên sông hoặc biển.

Chính vì thế, dân gian kiêng ra ngoài vào ngày này để tránh gặp phải những tình huống nguy hiểm liên quan đến tai nạn hoặc sự cố không may.

Ngoài ra, theo quan niệm dân gian có câu: "Mồng năm, mười bốn, hăm ba. Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn". Vì lẽ đó, ngày mùng 5 thường được xem là một ngày không được lựa chọn để bắt đầu một cuộc hành trình.

Trong thực tế hiện nay, với nhiều người phải tuân thủ lịch trình làm việc vào ngày mùng 6, việc di chuyển vào ngày mùng 5 là điều không thể tránh khỏi.

Mặc dù vậy, nếu có thể, nên xem xét khả năng di chuyển trước đó để tránh ngày mùng 5 và cũng tránh tình trạng đông đúc, ồn ào, nhưng cũng giảm thiểu rủi ro và xui xẻo trong quá trình di chuyển.

Lựa chọn hướng xuất hành vào mùng 5 Tết âm lịch 2025?

Mặc dù ngày mùng 5 Tết không được coi là ngày đẹp để xuất hành, nhưng nếu trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài, bạn vẫn có thể áp dụng các mẹo phong thủy để giảm thiểu rủi ro và vận xui.

Hướng tốt để xuất hành

Hướng Bắc: Theo phong thủy, hướng Bắc là hướng thuận lợi với Tài Thần, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong công việc, tài chính. Đây là hướng tốt nhất để xuất hành vào mùng 5 Tết, đặc biệt đối với những người làm ăn, kinh doanh, hoặc cần tài lộc.

Hướng Đông Nam: Hướng này mang lại may mắn, thịnh vượng, và giúp gia chủ gặp Hỷ Thần, tức là thần mang lại niềm vui, sự hòa thuận và may mắn trong cuộc sống. Nếu phải xuất hành vào ngày mùng 5 Tết, hướng Đông Nam cũng là lựa chọn tốt.

Hướng cần tránh

Hướng Tại Thiên: Đây là hướng không tốt, có thể gây ra những điều không may mắn. Nếu xuất hành theo hướng này, bạn có thể gặp phải những rủi ro không mong muốn trong công việc, cuộc sống.

Hướng trùng với Ngũ Hành Bát Quái: Theo phong thủy, những hướng trùng với các yếu tố tiêu cực trong Ngũ Hành Bát Quái sẽ mang lại xui xẻo. Vì vậy, bạn cần tránh chọn các hướng này để tránh gặp phải những điều không thuận lợi.

Một số điều nên tránh vào ngày mùng 5 tết

Tránh để rác ở nhà: Ngày mùng 5 của năm mới âm lịch, quan trọng là phải đón đối với sự giàu có và tiễn biệt với nghèo đói. Rác thường biểu tượng cho sự nghèo đói, nên việc vứt rác có ý nghĩa là tiễn biệt với thần nghèo, mở cửa đón Thần tài tự nhiên.

Tránh dọn dẹp nhà cửa: Vào ngày mùng 5 Tết, nên quét dọn và lau chùi nhà cửa, đẩy thần nghèo ra khỏi nhà.

Ngày mùng 5 của năm mới âm lịch là ngày sinh của Thần tài, nên tránh mắng mỏ người khác bằng những lời lẽ không hay, vì theo phong thủy, nếu nặng lời trong ngày này, Thần tài nghe thấy và có thể mang lại điều không may mắn.

Tránh đến thăm nhà người khác: Không nên ghé thăm nhà người khác vào ngày mùng 5 Tết vì điều này có thể mang lại xui xẻo cho họ. Có một câu tục ngữ nói rằng vào ngày này, ai cũng đang tiễn thần nghèo, có thể dẫn đến một năm mới không may mắn.

Không nên treo câu đối Tết quá ngày mùng 5: Trong lễ hội xuân, mọi người thường loại bỏ những thứ cũ và trang trí những điều mới, treo đối Tết mới lên cửa. Việc này tạo cảm giác vui vẻ, thu hút Thần tài. Những đối Tết cũ hoặc hỏng nên được thay thế nhanh chóng, nếu không có thể khiến các thần ít lui đến cửa.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.