Lý do kiêng kỵ xuất hành vào ngày mùng 5 Tết âm lịch mà bạn cần biết
GĐXH - Kiêng kỵ xuất hành vào ngày mùng 5 Tết không chỉ là tín ngưỡng mà còn vì lý do tâm linh. Bài viết giải thích nguyên nhân và những điều nên tránh vào ngày này, giúp bạn hiểu rõ hơn về phong tục truyền thống.
Nguyên nhân kiêng kỵ xuất hành vào ngày mùng 5 Tết âm lịch
Ngày mùng 5 Tết được xem là ngày Nguyệt Kỵ không chỉ vì lý do tín ngưỡng mà còn vì các yếu tố tâm linh, lịch sử. Trong lịch sử phong kiến, những ngày Nguyệt Kỵ thường được chọn để nhà vua đi thăm các vùng ngoại ô.
Vì vậy nhân dân tránh đi vào ngày này để không gây rủi ro hoặc gặp phải tai họa. Điều này đã ăn sâu vào tâm lý của người dân, khiến họ kiêng kỵ xuất hành vào ngày mùng 5 Tết.
Bên cạnh đó, ngày mùng 5 Tết còn được gọi là "ngày con nước", khi sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ mặt trăng tạo ra dòng hải lưu nguy hiểm, đặc biệt đối với những người đi lại trên sông hoặc biển.
Chính vì thế, dân gian kiêng ra ngoài vào ngày này để tránh gặp phải những tình huống nguy hiểm liên quan đến tai nạn hoặc sự cố không may.
Ngoài ra, theo quan niệm dân gian có câu: "Mồng năm, mười bốn, hăm ba. Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn". Vì lẽ đó, ngày mùng 5 thường được xem là một ngày không được lựa chọn để bắt đầu một cuộc hành trình.
Trong thực tế hiện nay, với nhiều người phải tuân thủ lịch trình làm việc vào ngày mùng 6, việc di chuyển vào ngày mùng 5 là điều không thể tránh khỏi.
Mặc dù vậy, nếu có thể, nên xem xét khả năng di chuyển trước đó để tránh ngày mùng 5 và cũng tránh tình trạng đông đúc, ồn ào, nhưng cũng giảm thiểu rủi ro và xui xẻo trong quá trình di chuyển.
Lựa chọn hướng xuất hành vào mùng 5 Tết âm lịch 2025?
Mặc dù ngày mùng 5 Tết không được coi là ngày đẹp để xuất hành, nhưng nếu trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài, bạn vẫn có thể áp dụng các mẹo phong thủy để giảm thiểu rủi ro và vận xui.
Hướng tốt để xuất hành
Hướng Bắc: Theo phong thủy, hướng Bắc là hướng thuận lợi với Tài Thần, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong công việc, tài chính. Đây là hướng tốt nhất để xuất hành vào mùng 5 Tết, đặc biệt đối với những người làm ăn, kinh doanh, hoặc cần tài lộc.
Hướng Đông Nam: Hướng này mang lại may mắn, thịnh vượng, và giúp gia chủ gặp Hỷ Thần, tức là thần mang lại niềm vui, sự hòa thuận và may mắn trong cuộc sống. Nếu phải xuất hành vào ngày mùng 5 Tết, hướng Đông Nam cũng là lựa chọn tốt.
Hướng cần tránh
Hướng Tại Thiên: Đây là hướng không tốt, có thể gây ra những điều không may mắn. Nếu xuất hành theo hướng này, bạn có thể gặp phải những rủi ro không mong muốn trong công việc, cuộc sống.
Hướng trùng với Ngũ Hành Bát Quái: Theo phong thủy, những hướng trùng với các yếu tố tiêu cực trong Ngũ Hành Bát Quái sẽ mang lại xui xẻo. Vì vậy, bạn cần tránh chọn các hướng này để tránh gặp phải những điều không thuận lợi.
Một số điều nên tránh vào ngày mùng 5 tết
Tránh để rác ở nhà: Ngày mùng 5 của năm mới âm lịch, quan trọng là phải đón đối với sự giàu có và tiễn biệt với nghèo đói. Rác thường biểu tượng cho sự nghèo đói, nên việc vứt rác có ý nghĩa là tiễn biệt với thần nghèo, mở cửa đón Thần tài tự nhiên.
Tránh dọn dẹp nhà cửa: Vào ngày mùng 5 Tết, nên quét dọn và lau chùi nhà cửa, đẩy thần nghèo ra khỏi nhà.
Tránh đến thăm nhà người khác: Không nên ghé thăm nhà người khác vào ngày mùng 5 Tết vì điều này có thể mang lại xui xẻo cho họ. Có một câu tục ngữ nói rằng vào ngày này, ai cũng đang tiễn thần nghèo, có thể dẫn đến một năm mới không may mắn.
Tránh mắng mỏ người khác bằng những lời lẽ khó nghe: Ngày mùng 5 của năm mới âm lịch là ngày sinh của Thần tài, nên tránh mắng mỏ người khác bằng những lời lẽ không hay, vì theo phong thủy, nếu nặng lời trong ngày này, Thần tài nghe thấy, có thể mang lại điều không may mắn.
Không nên treo câu đối Tết quá ngày mùng 5: Trong lễ hội xuân, mọi người thường loại bỏ những thứ cũ và trang trí những điều mới, treo đối Tết mới lên cửa. Việc này tạo cảm giác vui vẻ, thu hút Thần tài. Những đối Tết cũ hoặc hỏng nên được thay thế nhanh chóng, nếu không có thể khiến các thần ít lui đến cửa.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Chọn ngày giờ đẹp xuất hành, mở hàng, khai trương từ mùng 5 đến mùng 9 Tết Bính Ngọ 2026 để phát tài, phát lộcỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Xem ngày giờ đẹp mở hàng, khai trương sau Tết Bính Ngọ 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có gợi ý dưới đây cùng với văn khấn khai xuân, văn khấn mở hàng đầu năm. Mọi người có thể tham khảo.
Năm 2026 tuổi nào nên làm nhà, tuổi nào kiêng kỵ làm nhàỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Với năm 2026 (Bính Ngọ), bên cạnh những tuổi đẹp xây nhà, cũng tồn tại không ít tuổi kỵ xây nhà năm 2026 khiến nhiều gia đình băn khoăn.
Tết tràn vào biệt thự 1.000m2 của Hoa hậu '34 năm không có người kế vị'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Giáng My khoe không gian đón Tết Bính Ngọ 2026.
Ngày, giờ xuất hành đại cát ngày 4 Tết đón đầu hỷ tín, tiền bạc dồi dàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn đang tìm kiếm hướng xuất hành ngày 4 Tết để cầu tài lộc, hay khung giờ tốt để mọi sự hanh thông? Bài viết này giúp bạn ngày giờ xuất hành đại cát, giúp bạn đón đầu hỷ tín, tiền bạc dồi dào và may mắn.
Bài văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 chuẩn nhất, giúp buôn may bán đắt, thu hút tài lộc, làm ăn hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn đang chuẩn bị mở cửa hàng đầu năm mới, nhưng chưa biết cúng khai trương buôn bán cần những gì để mọi việc hanh thông, thuận lợi? Dưới đây là những thông tin hữu ích độc giả có thể tham khảo.
Khám phá vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp rước may mắn năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Tìm hiểu về các vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp thu hút vận may trong năm 2026. Chọn lựa phù hợp để gia tăng thành công trong cuộc sống.
Những việc nên làm và kiêng kỵ vào mùng 3 Tết để có một năm mới suôn sẻ, tràn đầy may mắn và hạnh phúcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi ngày trong dịp Tết đều mang một ý nghĩa riêng, và ngày mùng 3 Tết cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những hoạt động vui chơi, chúc tụng, cũng có những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày này để cầu mong một năm mới an lành, may mắn.
Vì sao có quan niệm kiêng cắt tóc ngày mùng 3 Tết?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Đầu năm mới thường gắn liền với nhiều phong tục và tập quán mang ý nghĩa mong cầu về một năm mới an lành, sung túc. Trong số đó, việc kiêng kỵ cắt tóc vào những ngày đầu tháng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán được phổ biến ở nhiều nơi.
Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượngỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Mùng 4 Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 20/02/2026 dương lịch. Nếu quay trở lại công việc sớm, mọi người có thể tham khảo giờ đẹp và hướng xuất hành dưới đây để mọi việc hanh thông.
Vì sao lời chúc 'An hòa' có giá trị hơn mọi lời chúc tài lộc năm mới?Ở - 2 ngày trước
GĐXH – Năm mới, giữa rất nhiều điều để cầu chúc thì có lẽ lời cầu chúc an hòa trong nhà vẫn là điều đáng giữ nhất. Một lời nói có sự ghi nhận, thấu hiểu nhiều khi có giá trị hơn mọi lời chúc tài lộc.
Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?Ở
GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.