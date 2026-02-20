Tết tràn vào biệt thự 1.000m2 của Hoa hậu '34 năm không có người kế vị'
GĐXH - Hoa hậu Giáng My khoe không gian đón Tết Bính Ngọ 2026.
Tết là phải có mai có đào, Hoa hậu Đền Hùng đã nhanh chóng sắm ngay một cành đào để decor cho phòng khách của mình. Người đẹp không quên nhấn nhá thêm đèn lồng đỏ treo trên cành, chỉ một góc nhỏ như thế này cũng đủ thấy Tết đã ghé nhà.
Người đẹp không quên khoe thành quả thu hoạch chanh vàng trong vườn. Đúng là mùa xuân đến, cây trái, hoa cỏ cứ gọi là mơn mởn khiến ai nhìn vào cũng thấy yêu đời hơn hẳn.
Ở một góc khác là cành lê vào độ ra quả của nàng hậu. Vẫn còn những bông hoa trắng muốt đang trổ bông như vấn vương chút không khí mùa đông còn sót lại. Cây này cũng được decor thêm phụ kiện để tăng không khí Tết trong nhà.
Phải nói là nhà Giáng My góc nào cũng điệu. Bên cạnh nội thất đắt đỏ với thiết kế và màu sắc ấn tượng, không gian ăn uống được bố trí cũng ngập tràn hoa tuyết mai, đồng tiền được đặt từ trên bàn, trên ghế, tủ ti vi đến góc nhà. Gia chủ còn trang trí rất nhiều tranh nghệ thuật quanh nhà, đa số là tranh vẽ hoa sen - một sở thích đầy tính nữ của người đẹp.
Ngày, giờ xuất hành đại cát ngày 4 Tết đón đầu hỷ tín, tiền bạc dồi dàoỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Bạn đang tìm kiếm hướng xuất hành ngày 4 Tết để cầu tài lộc, hay khung giờ tốt để mọi sự hanh thông? Bài viết này giúp bạn ngày giờ xuất hành đại cát, giúp bạn đón đầu hỷ tín, tiền bạc dồi dào và may mắn.
Bài văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 chuẩn nhất, giúp buôn may bán đắt, thu hút tài lộc, làm ăn hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn đang chuẩn bị mở cửa hàng đầu năm mới, nhưng chưa biết cúng khai trương buôn bán cần những gì để mọi việc hanh thông, thuận lợi? Dưới đây là những thông tin hữu ích độc giả có thể tham khảo.
Khám phá vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp rước may mắn năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Tìm hiểu về các vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp thu hút vận may trong năm 2026. Chọn lựa phù hợp để gia tăng thành công trong cuộc sống.
Những việc nên làm và kiêng kỵ vào mùng 3 Tết để có một năm mới suôn sẻ, tràn đầy may mắn và hạnh phúcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi ngày trong dịp Tết đều mang một ý nghĩa riêng, và ngày mùng 3 Tết cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những hoạt động vui chơi, chúc tụng, cũng có những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày này để cầu mong một năm mới an lành, may mắn.
Vì sao có quan niệm kiêng cắt tóc ngày mùng 3 Tết?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Đầu năm mới thường gắn liền với nhiều phong tục và tập quán mang ý nghĩa mong cầu về một năm mới an lành, sung túc. Trong số đó, việc kiêng kỵ cắt tóc vào những ngày đầu tháng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán được phổ biến ở nhiều nơi.
Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Mùng 4 Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 20/02/2026 dương lịch. Nếu quay trở lại công việc sớm, mọi người có thể tham khảo giờ đẹp và hướng xuất hành dưới đây để mọi việc hanh thông.
Vì sao lời chúc 'An hòa' có giá trị hơn mọi lời chúc tài lộc năm mới?Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Năm mới, giữa rất nhiều điều để cầu chúc thì có lẽ lời cầu chúc an hòa trong nhà vẫn là điều đáng giữ nhất. Một lời nói có sự ghi nhận, thấu hiểu nhiều khi có giá trị hơn mọi lời chúc tài lộc.
Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?Ở - 2 ngày trước
GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.
Đầu năm có nên mua vàng không?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Đầu năm mới chúng ta luôn có những điều cấm kỵ như không được quét nhà, đổ rác vào mùng một. Hoặc những điều tăng thêm may mắn như việc đi mua muối. Vậy có nên mua vàng đầu năm hay không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.
Kiêng kỵ đầu năm mới để gia tăng vận khí và tài lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm xưa, vào đầu năm mới cần kiêng kỵ một số điều để tránh xui xẻo, đem lại những điều tốt đẹp cho cả năm. Theo dõi ngay những điều kiêng kỵ đầu năm mới dưới đây để có một năm mới hanh thông, nhiều tài lộc, may mắn, an lành.
Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?Ở
GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.