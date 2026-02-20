Tết tràn vào biệt thự 1.000m2 của Hoa hậu '34 năm không có người kế vị'

Đăng quang năm 1992, Giáng My không chỉ nổi tiếng với danh hiệu Hoa hậu Đền Hùng mà còn hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò và cũng là một nữ doanh nhân thành đạt. Sở hữu cuộc sống vương giả, sang chảnh trong căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 bề thế ở TP.HCM, nàng hậu cũng dành nhiều thời gian để chăm chút từng góc nhỏ, mỗi dịp lễ lại "thay áo" cho không gian sống luôn có không khí sum vầy, ấm áp.