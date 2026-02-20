Mới nhất
Tết tràn vào biệt thự 1.000m2 của Hoa hậu '34 năm không có người kế vị'

Thứ sáu, 11:37 20/02/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Hoa hậu Giáng My khoe không gian đón Tết Bính Ngọ 2026.

Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 1.

Đăng quang năm 1992, Giáng My không chỉ nổi tiếng với danh hiệu Hoa hậu Đền Hùng mà còn hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò và cũng là một nữ doanh nhân thành đạt. Sở hữu cuộc sống vương giả, sang chảnh trong căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 bề thế ở TP.HCM, nàng hậu cũng dành nhiều thời gian để chăm chút từng góc nhỏ, mỗi dịp lễ lại "thay áo" cho không gian sống luôn có không khí sum vầy, ấm áp.

Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 2.

Giáng My cứ mỗi dịp cuối năm lại tổ chức tiệc tất niên tại gia với không khí đón xuân rộn ràng. Ngoài ca hát, cô còn chuẩn bị những món ăn Tết cổ truyền của 3 miền. Trong buổi tiệc không thể thiếu xin chữ ngày xuân.

Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 3.

Hoa hậu Giáng My có rất nhiều bạn bè và vì vậy khi Tết đến xuân về, người đẹp thường tổ chức tiệc cuối năm tại chính cơ ngơi của mình để có cơ hội hàn huyên chia sẻ về năm cũ và chuẩn bị đón năm mới.

Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 4.
Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 5.

Tết là phải có mai có đào, Hoa hậu Đền Hùng đã nhanh chóng sắm ngay một cành đào để decor cho phòng khách của mình. Người đẹp không quên nhấn nhá thêm đèn lồng đỏ treo trên cành, chỉ một góc nhỏ như thế này cũng đủ thấy Tết đã ghé nhà.

Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 6.

Có bàn ghế tinh xảo, có đèn chùm cao cấp, có tranh, có đàn, phòng khách của người đẹp cứ phải gọi là xa hoa như cung điện. Giáng My cũng không nằm ngoài trend hoa mộc lan năm nay. Một bình to đã để sẵn trên bàn, chỉ chờ ngày ngắm thành quả.

Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 7.
Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 8.

Người đẹp không quên khoe thành quả thu hoạch chanh vàng trong vườn. Đúng là mùa xuân đến, cây trái, hoa cỏ cứ gọi là mơn mởn khiến ai nhìn vào cũng thấy yêu đời hơn hẳn.

Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 9.
Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 10.

Ở một góc khác là cành lê vào độ ra quả của nàng hậu. Vẫn còn những bông hoa trắng muốt đang trổ bông như vấn vương chút không khí mùa đông còn sót lại. Cây này cũng được decor thêm phụ kiện để tăng không khí Tết trong nhà.

Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 11.
Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 12.

Phải nói là nhà Giáng My góc nào cũng điệu. Bên cạnh nội thất đắt đỏ với thiết kế và màu sắc ấn tượng, không gian ăn uống được bố trí cũng ngập tràn hoa tuyết mai, đồng tiền được đặt từ trên bàn, trên ghế, tủ ti vi đến góc nhà. Gia chủ còn trang trí rất nhiều tranh nghệ thuật quanh nhà, đa số là tranh vẽ hoa sen - một sở thích đầy tính nữ của người đẹp.

Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 13.Penthouse triệu đô nhưng không có tivi của "phú bà" Hannah Olala ngập tràn sắc Xuân

GĐXH - CEO Hannah Olala đã hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Tết Bính Ngọ 2026 tại biệt thự 1 . 000 M2 của Hoa hậu Giáng My - Ảnh 14.Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của Tuấn Hưng sau một năm có biến cố

GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết tưng bừng. Trong căn biệt thự hạng sang, anh đã trang hoàng rực rỡ để nghênh xuân.


Top