Vì sao có quan niệm kiêng cắt tóc ngày mùng 3 Tết?

Quan niệm kiêng cắt tóc ngày mùng 3 Tết

Quan niệm dân gian: Cắt tóc là cắt bỏ may mắn, tài lộc

Trong văn hóa Á Đông, tóc không chỉ đơn thuần là một phần của cơ thể mà còn được xem như "cái góc con người", gắn liền mật thiết với sinh mệnh, sức khỏe và vận mệnh của mỗi cá nhân. Tóc dài, suôn mượt thường tượng trưng cho sự sống, sự phát triển và sức sống dồi dào.

Phong thủy cho biết, việc cắt bỏ tóc vào thời điểm quan trọng như đầu năm mới, đặc biệt là ngày mùng 3 Tết, cho là hành động có thể "cắt đứt" đi những điều tốt đẹp, may mắn và tài lộc đã tích lũy trong năm cũ, đồng thời ngăn cản những vận khí tốt sẽ đến trong năm mới.

Quan niệm này còn được lý giải sâu xa hơn theo triết lý "sợ hao tổn". Mùng 3 Tết là ngày đầu tiên của năm mới mà nhiều gia đình tiến hành các hoạt động "khai trương" hoặc "hành động" sau những ngày nghỉ ngơi.

Phong thủy cho biết, việc cắt bỏ tóc vào thời điểm quan trọng như đầu năm mới, đặc biệt là ngày mùng 3 Tết, cho là hành động có thể "cắt đứt" đi những điều tốt đẹp, may mắn và tài lộc đã tích lũy trong năm cũ, đồng thời ngăn cản những vận khí tốt sẽ đến trong năm mới.

Việc cắt tóc, một hành động có thể xem là "tiêu hao" một phần cơ thể, được cho là không phù hợp với không khí khởi đầu và mong muốn tích lũy, sinh sôi nảy nở của năm mới. Chính vì lẽ đó, mùng 3 có nên cắt tóc không là câu hỏi mà nhiều người vẫn băn khoăn mỗi dịp Tết đến.

Góc nhìn khoa học và tâm lý hiện đại

Khoa học hiện đại chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ bằng chứng hay cơ sở nào để chứng minh rằng việc cắt tóc vào một ngày cụ thể trong năm, dù là mùng 3 Tết, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vận mệnh, tài lộc hay sức khỏe của một người.

Tóc chỉ là phần phụ của da, được cấu tạo chủ yếu từ protein keratin và liên tục phát triển mà không hề liên quan đến các yếu tố siêu nhiên hay may rủi.

Dưới góc độ tâm lý, việc kiêng kỵ cắt tóc ngày Tết có thể được xem như một dạng "tín ngưỡng kiêng kỵ" mang tính tâm lý. Nó giúp con người cảm thấy an tâm hơn, tạo dựng một ranh giới rõ ràng giữa năm cũ và năm mới, đồng thời mong muốn một sự khởi đầu "trọn vẹn", không có gì phải thay đổi hay "xáo trộn" ngay từ những ngày đầu tiên.

Tóc chỉ là phần phụ của da, được cấu tạo chủ yếu từ protein keratin và liên tục phát triển mà không hề liên quan đến các yếu tố siêu nhiên hay may rủi.

Việc giữ cho tinh thần thoải mái, vui vẻ và tự tin mới là yếu tố quan trọng nhất để bắt đầu một năm mới tràn đầy năng lượng tích cực, chứ không phải là việc có cắt tóc hay không.

Cách hóa giải

Góc nhìn thực tế

Thực tế cho thấy, việc cắt tóc vào ngày mùng 3 Tết hay bất kỳ ngày nào khác trong năm hoàn toàn không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến vận mệnh hay cuộc sống của bạn.

Những lo lắng này chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý và thói quen từ những quan niệm truyền thống. Có vô số người vẫn duy trì thói quen cắt tóc theo nhu cầu cá nhân, bất kể ngày Tết hay không, và họ vẫn có một cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp phát triển và sức khỏe tốt.

Điều quan trọng nhất không nằm ở việc bạn có tuân thủ tuyệt đối các quy tắc kiêng kỵ hay không, mà là ở tâm thế bạn đón nhận năm mới. "Tâm an thì mọi sự an", chỉ cần bạn giữ cho tinh thần lạc quan, vui vẻ và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp, thì mọi việc khác đều sẽ thuận theo ý bạn.

Mẹo tâm lý giúp bạn an tâm hơn

Nếu bạn vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn yên tâm sau khi lỡ cắt tóc vào ngày mùng 3 Tết, có một vài mẹo tâm lý đơn giản nhưng hiệu quả có thể giúp bạn lấy lại sự cân bằng và tinh thần hứng khởi:

Hãy tự thưởng cho mình một vài vật phẩm phong thủy nhỏ hoặc đồ dùng mang lại may mắn, tài lộc theo quan niệm cá nhân để tạo cảm giác tích cực

Mua sắm vật phẩm may mắn: Hãy tự thưởng cho mình một vài vật phẩm phong thủy nhỏ hoặc đồ dùng mang lại may mắn, tài lộc theo quan niệm cá nhân để tạo cảm giác tích cực.

Làm việc thiện, giúp đỡ người khác: Hành động tử tế và giúp đỡ những người xung quanh không chỉ mang lại niềm vui mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, giúp bạn cảm thấy thanh thản và an tâm hơn.

Mặc trang phục tươi sáng: Chọn những bộ trang phục có màu sắc tươi vui, rạng rỡ như đỏ, vàng, cam để tăng cường năng lượng tích cực và tạo tâm trạng phấn chấn cho bản thân.

Tập trung vào những điều tích cực: Hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tập trung vào những mục tiêu, kế hoạch và những điều tốt đẹp bạn muốn đạt được trong năm mới.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.