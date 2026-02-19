Bài văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 chuẩn nhất, giúp buôn may bán đắt, thu hút tài lộc, làm ăn hanh thông
GĐXH - Bạn đang chuẩn bị mở cửa hàng đầu năm mới, nhưng chưa biết cúng khai trương buôn bán cần những gì để mọi việc hanh thông, thuận lợi? Dưới đây là những thông tin hữu ích độc giả có thể tham khảo.
Ý nghĩa của lễ cúng mở hàng đầu năm mới
Khai trương mở hàng là ngày đầu tiên mở cửa buôn bán, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình kinh doanh của mỗi người. Theo văn hóa Á Đông trong đó có người dân Việt Nam, việc cúng mở hàng đầu năm mới được xem là nghi thức quan trọng nhằm xin phép Thổ Công, Thần Tài và các vị thần linh phù hộ cho công việc làm ăn suôn sẻ, đông khách, thu hút tài lộc.
Lễ cúng mở hàng đầu năm mới không chỉ là một nghi lễ mang tính truyền thống mà nó còn thể hiện lòng thành kính và sự tôn trọng đối với không gian kinh doanh mới. Về mặt phong thủy, việc chuẩn bị đầy đủ lễ vật, chọn đúng ngày giờ đẹp sẽ giúp tăng vượng khí, xua tan vận xui và mang lại may mắn trong suốt quá trình làm ăn.
Ngày đẹp mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026?
Theo quan niệm dân gian lâu đời, ngày đầu tiên mở cửa buôn bán có thể tác động đến tâm lý, niềm tin và kỳ vọng về sự hanh thông, tài lộc trong suốt 12 tháng tiếp theo. Nhiều gia đình kinh doanh, từ cửa hàng nhỏ lẻ đến doanh nghiệp, công ty quy mô lớn, đều chú trọng lựa chọn ngày đẹp, giờ đẹp, phù hợp với tuổi và bản mệnh của gia chủ để thực hiện mở hàng đầu năm.
Dưới đây là những ngày đẹp có thể chọn lựa mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026:
- Mùng 2 Tết năm Bính Ngọ rơi vào thứ Tư, ngày 18/02/2026 dương lịch. Theo lịch âm, đây là ngày Quý Hợi, thời điểm rất thích hợp để các chủ cửa hàng thực hiện nghi thức mở hàng lấy may.
- Mùng 4 Tết là thứ Sáu, ngày 20/02/2026 dương lịch. Theo lịch âm, đây là ngày Ất Sửu. Đây là một trong những lựa chọn hàng đầu để Ngày đẹp mở hàng khai trương đầu năm 2026.
- Mùng 6 Tết rơi vào Chủ Nhật, ngày 22/02/2026 dương lịch, tức ngày Đinh Mão âm lịch. Với con số 6 tượng trưng cho chữ "Lộc", đây là ngày cực tốt để tổ chức lễ khai trương quy mô lớn cho các công ty hoặc văn phòng.
- Mùng 8 Tết là thứ Ba, ngày 24/02/2026 dương lịch. Theo lịch âm, đây là ngày Kỷ Tỵ. Trong phong thủy, số 8 là con số của sự phát triển và thăng tiến, giúp gia chủ tận dụng vận khí hanh thông của đất trời.
- Mùng 9 Tết rơi vào thứ Tư, ngày 25/02/2026 dương lịch, tức ngày Canh Ngọ âm lịch. Đây là ngày tượng trưng cho sự vĩnh cửu và viên mãn, rất phù hợp cho những ai mong muốn một sự nghiệp kinh doanh ổn định lâu dài.
- Mùng 10 Tết là thứ Năm, ngày 26/02/2026 dương lịch. Theo lịch âm, đây là ngày Tân Mùi, là ngày Vía Thần Tài, ngày quan trọng nhất đối với giới kinh doanh để cầu may mắn về tiền bạc.
Cúng mở hàng đầu năm mới cần chuẩn bị những gì?
Để lễ cúng mở hàng đầu năm mới diễn ra suôn sẻ, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ lễ vật thể hiện sự thành tâm và mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc. Dưới đây là danh sách các vật dụng cần thiết:
- Bộ tam sên hoặc mâm cỗ mặn (gà luộc, thịt heo, trứng, tôm…).
- Hoa tươi (hoa cát tường, hoa đồng tiền…).
- Trái cây ngũ quả (5 loại trái cây theo mùa).
- Nhang, đèn cầy hoặc đèn dầu.
- Gạo, muối, nước sạch.
- Trà, rượu, thuốc lá.
- Vàng mã, giấy cúng, sớ khai trương.
- Xôi chè, bánh kẹo (tùy vùng miền).
- Bàn cúng, bát hương, chén đựng lễ.
- Bài văn khấn khai trương.
- Lịch xem ngày giờ tốt để cúng.
- Người đại diện thực hiện nghi lễ.
Bài văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:
Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái Tuế chí đức Tôn thần.
Con kính lạy các Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, bản gia Táo quân và chư vị Thần linh cai quản trong khu vực này.
Tín chủ con là: … (Họ và tên)
Hôm nay là ngày:....… Tết Bính Ngọ.
Tại địa chỉ: … (Số nhà, đường, phường/xã, thành phố/tỉnh).
Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Tín chủ con xây dựng (hoặc thuê được) một cửa hàng tại xứ này để kinh doanh mặt hàng … nay chọn được ngày lành tháng tốt, cát nhật khai trương, khởi đầu việc kinh doanh, phục vụ nhân sinh, duy trì sinh hoạt.
Chúng con xin kính mời các vị quan đương niên, các vị thần linh, thổ địa, thần tài tiền chủ, hậu chủ cùng về thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cúi xin các Ngài phù hộ độ trì cho tín chủ con buôn may bán đắt, làm ăn hanh thông, tài lộc dồi dào, vạn sự tốt lành, tránh được mọi điềm xấu, tai ương.
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Một số lưu ý khi chuẩn bị lễ cúng mở hàng đầu năm mới
- Chọn ngày giờ tốt, hướng cúng phù hợp với tuổi gia chủ hoặc theo phong thủy.
- Mâm cúng cần sạch sẽ, bày trí gọn gàng và trang trọng.
- Đặt bàn cúng trước cửa chính, hướng ra ngoài để đón lộc.
- Người thực hiện nghi thức cần ăn mặc chỉnh tề, trang nghiêm, thành tâm khi đọc văn khấn.
- Sau khi hương tàn, mang vàng mã đi hóa, gạo muối rắc ra ngoài (không rắc vào trong nhà).
Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, thành tâm sẽ giúp buổi lễ khai trương diễn ra thuận lợi, mang lại sự an tâm và tài lộc cho công việc kinh doanh.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.
