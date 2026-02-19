Mới nhất
Những việc nên làm và kiêng kỵ vào mùng 3 Tết để có một năm mới suôn sẻ, tràn đầy may mắn và hạnh phúc

Thứ năm, 18:59 19/02/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Mỗi ngày trong dịp Tết đều mang một ý nghĩa riêng, và ngày mùng 3 Tết cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những hoạt động vui chơi, chúc tụng, cũng có những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày này để cầu mong một năm mới an lành, may mắn.

Ý nghĩa ngày mùng 3 Tết

Trong văn hóa dân gian Việt Nam, mùng 3 Tết thường được gọi là ngày "mùng Ba hóa vàng" hay "Tết hết". Đây là ngày cuối cùng của chuỗi ngày Tết chính, đánh dấu sự kết thúc của những hoạt động vui chơi, chúc tụng kéo dài từ đêm giao thừa.

Theo phong thủy, vào ngày này, các gia đình sẽ làm lễ hóa vàng để tiễn đưa ông bà tổ tiên trở về âm phủ sau những ngày về ăn Tết cùng con cháu.

Ngoài ra, mùng 3 Tết cũng là thời điểm mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc và cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, nhiều người vẫn duy trì những hoạt động thăm hỏi, chúc Tết họ hàng, bạn bè vào ngày này.

Những việc nên làm ngày mùng 3 giúp công việc thuận lợi

Làm lễ hóa vàng

Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong ngày mùng 3 Tết. Gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên, sau đó đốt vàng mã để tiễn đưa tổ tiên. Nghi lễ này thể hiện lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với tổ tiên.

Theo phong thủy, vào ngày này, các gia đình sẽ làm lễ hóa vàng để tiễn đưa ông bà tổ tiên trở về âm phủ sau những ngày về ăn Tết cùng con cháu.

Theo phong thủy, vào ngày này, các gia đình sẽ làm lễ hóa vàng để tiễn đưa ông bà tổ tiên trở về âm phủ sau những ngày về ăn Tết cùng con cháu.

Đi lễ chùa, cầu an

Nhiều người chọn đi lễ chùa vào ngày mùng 3 Tết để cầu bình an, may mắn cho gia đình và bản thân trong năm mới.

Việc đi chùa cũng là dịp để tĩnh tâm, gạt bỏ những lo âu của năm cũ và đón chào một năm mới với tinh thần lạc quan.

Thăm hỏi họ hàng, bạn bè

Tiếp tục duy trì những hoạt động thăm hỏi, chúc Tết người thân, bạn bè cũng là một việc nên làm vào ngày mùng 3. Điều này giúp củng cố các mối quan hệ và mang lại niềm vui cho mọi người.

Xuất hành (nếu cần thiết)

Nếu có công việc hoặc kế hoạch cần phải di chuyển xa vào ngày mùng 3, nên xem ngày giờ tốt và chọn hướng xuất hành phù hợp để gặp nhiều may mắn.

Nếu có công việc hoặc kế hoạch cần phải di chuyển xa vào ngày mùng 3, nên xem ngày giờ tốt và chọn hướng xuất hành phù hợp để gặp nhiều may mắn.

Nếu có công việc hoặc kế hoạch cần phải di chuyển xa vào ngày mùng 3, nên xem ngày giờ tốt và chọn hướng xuất hành phù hợp để gặp nhiều may mắn.

Theo quan niệm dân gian, mùng 3 Tết 2026 nếu muốn đi xa bạn nên xuất hành hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần để cầu may mắn, hỷ sự và bình an..

Xuất hành hướng Đông Nam để đón Tài Thần, cầu tài lộc, kinh doanh thuận lợi. Hướng Đông cũng được cho là hướng tốt, mang lại năng lượng tích cực cho cả năm. Và nên tránh xuất hành hướng Nam.

Dọn dẹp nhà cửa (nhẹ nhàng)

Mặc dù kiêng quét nhà vào mùng 1, nhưng đến mùng 3, việc dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới là điều nên làm. Tuy nhiên, cần tránh quét dọn quá kỹ hoặc đổ rác đi ngay trong ngày.

Những điều kiêng kị cần tránh trong ngày mùng 3 Tết

Không cãi vã

Đầu năm, các gia đình nên kiêng kị cãi vã, bất hòa mà hãy luôn vui vẻ, hòa thuận. Người lớn không nên đánh mắng, lớn tiếng với trẻ con và các thành viên trong gia đình không nên cãi nhau hay to tiếng để năm mới hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.

Đầu năm, các gia đình nên kiêng kị cãi vã, bất hòa mà hãy luôn vui vẻ, hòa thuận.

Đầu năm, các gia đình nên kiêng kị cãi vã, bất hòa mà hãy luôn vui vẻ, hòa thuận. Ảnh minh họa

Không dùng kim chỉ

Mùng 3 Tết bạn nên tránh dùng kim chỉ. Người xưa cho rằng may vá bằng kim chỉ vào những ngày đầu năm sẽ khiến gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn, cả năm sẽ khổ sở và vất vả.

Kiêng nói những điều xui xẻo

Vào những ngày đầu năm mới, bạn cần tránh không nói những điều xui xẻo để làm cả gia đình gặp điềm gở, khó khăn cả năm. Hãy nói những điều vui vẻ và may mắn.

Không đổ rác, quét nhà

Đây là một trong những việc cần kiêng kị, không nên làm ngày mùng 3 Tết. Dân gian quan niệm đổ rác, quét nhà vào ngày đầu năm mối là quét tài lộc đi khỏi ngôi nhà. Do đó, bạn nên dồn rác vào một góc trong nhà và không được đổ rác đi.

Kiêng vay mượn tiền bạc

Vay mượn tiền bạc vào những ngày đầu năm, đặc biệt là mùng 3, được coi là điều không may mắn. Nên tránh việc này để không gặp những khó khăn về tài chính trong năm mới.

Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những việc nên làm và kiêng kỵ vào mùng 3 Tết để có một năm mới suôn sẻ, tràn đầy may mắn và hạnh phúc - Ảnh 4.Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

GĐXH - Trong thiết kế và bài trí nhà ở, phong thủy đóng vai trò quan trọng có thể đem lại sự giàu sang, hôn nhân êm ấm hạnh phúc. Dưới đây là các mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà để đón Tết sung túc.

