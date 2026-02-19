Những việc nên làm và kiêng kỵ vào mùng 3 Tết để có một năm mới suôn sẻ, tràn đầy may mắn và hạnh phúc
GĐXH - Mỗi ngày trong dịp Tết đều mang một ý nghĩa riêng, và ngày mùng 3 Tết cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những hoạt động vui chơi, chúc tụng, cũng có những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày này để cầu mong một năm mới an lành, may mắn.
Ý nghĩa ngày mùng 3 Tết
Trong văn hóa dân gian Việt Nam, mùng 3 Tết thường được gọi là ngày "mùng Ba hóa vàng" hay "Tết hết". Đây là ngày cuối cùng của chuỗi ngày Tết chính, đánh dấu sự kết thúc của những hoạt động vui chơi, chúc tụng kéo dài từ đêm giao thừa.
Theo phong thủy, vào ngày này, các gia đình sẽ làm lễ hóa vàng để tiễn đưa ông bà tổ tiên trở về âm phủ sau những ngày về ăn Tết cùng con cháu.
Ngoài ra, mùng 3 Tết cũng là thời điểm mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc và cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, nhiều người vẫn duy trì những hoạt động thăm hỏi, chúc Tết họ hàng, bạn bè vào ngày này.
Những việc nên làm ngày mùng 3 giúp công việc thuận lợi
Làm lễ hóa vàng
Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong ngày mùng 3 Tết. Gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên, sau đó đốt vàng mã để tiễn đưa tổ tiên. Nghi lễ này thể hiện lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với tổ tiên.
Đi lễ chùa, cầu an
Nhiều người chọn đi lễ chùa vào ngày mùng 3 Tết để cầu bình an, may mắn cho gia đình và bản thân trong năm mới.
Việc đi chùa cũng là dịp để tĩnh tâm, gạt bỏ những lo âu của năm cũ và đón chào một năm mới với tinh thần lạc quan.
Thăm hỏi họ hàng, bạn bè
Tiếp tục duy trì những hoạt động thăm hỏi, chúc Tết người thân, bạn bè cũng là một việc nên làm vào ngày mùng 3. Điều này giúp củng cố các mối quan hệ và mang lại niềm vui cho mọi người.
Xuất hành (nếu cần thiết)
Nếu có công việc hoặc kế hoạch cần phải di chuyển xa vào ngày mùng 3, nên xem ngày giờ tốt và chọn hướng xuất hành phù hợp để gặp nhiều may mắn.
Theo quan niệm dân gian, mùng 3 Tết 2026 nếu muốn đi xa bạn nên xuất hành hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần để cầu may mắn, hỷ sự và bình an..
Xuất hành hướng Đông Nam để đón Tài Thần, cầu tài lộc, kinh doanh thuận lợi. Hướng Đông cũng được cho là hướng tốt, mang lại năng lượng tích cực cho cả năm. Và nên tránh xuất hành hướng Nam.
Dọn dẹp nhà cửa (nhẹ nhàng)
Mặc dù kiêng quét nhà vào mùng 1, nhưng đến mùng 3, việc dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới là điều nên làm. Tuy nhiên, cần tránh quét dọn quá kỹ hoặc đổ rác đi ngay trong ngày.
Những điều kiêng kị cần tránh trong ngày mùng 3 Tết
Không cãi vã
Đầu năm, các gia đình nên kiêng kị cãi vã, bất hòa mà hãy luôn vui vẻ, hòa thuận. Người lớn không nên đánh mắng, lớn tiếng với trẻ con và các thành viên trong gia đình không nên cãi nhau hay to tiếng để năm mới hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.
Không dùng kim chỉ
Mùng 3 Tết bạn nên tránh dùng kim chỉ. Người xưa cho rằng may vá bằng kim chỉ vào những ngày đầu năm sẽ khiến gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn, cả năm sẽ khổ sở và vất vả.
Kiêng nói những điều xui xẻo
Vào những ngày đầu năm mới, bạn cần tránh không nói những điều xui xẻo để làm cả gia đình gặp điềm gở, khó khăn cả năm. Hãy nói những điều vui vẻ và may mắn.
Không đổ rác, quét nhà
Đây là một trong những việc cần kiêng kị, không nên làm ngày mùng 3 Tết. Dân gian quan niệm đổ rác, quét nhà vào ngày đầu năm mối là quét tài lộc đi khỏi ngôi nhà. Do đó, bạn nên dồn rác vào một góc trong nhà và không được đổ rác đi.
Kiêng vay mượn tiền bạc
Vay mượn tiền bạc vào những ngày đầu năm, đặc biệt là mùng 3, được coi là điều không may mắn. Nên tránh việc này để không gặp những khó khăn về tài chính trong năm mới.
Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Bài văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 chuẩn nhất, giúp buôn may bán đắt, thu hút tài lộc, làm ăn hanh thôngỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Bạn đang chuẩn bị mở cửa hàng đầu năm mới, nhưng chưa biết cúng khai trương buôn bán cần những gì để mọi việc hanh thông, thuận lợi? Dưới đây là những thông tin hữu ích độc giả có thể tham khảo.
Khám phá vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp rước may mắn năm 2026Ở - 11 giờ trước
GĐXH - Tìm hiểu về các vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp thu hút vận may trong năm 2026. Chọn lựa phù hợp để gia tăng thành công trong cuộc sống.
Vì sao có quan niệm kiêng cắt tóc ngày mùng 3 Tết?Ở - 15 giờ trước
GĐXH - Đầu năm mới thường gắn liền với nhiều phong tục và tập quán mang ý nghĩa mong cầu về một năm mới an lành, sung túc. Trong số đó, việc kiêng kỵ cắt tóc vào những ngày đầu tháng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán được phổ biến ở nhiều nơi.
Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượngỞ - 17 giờ trước
GĐXH – Mùng 4 Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 20/02/2026 dương lịch. Nếu quay trở lại công việc sớm, mọi người có thể tham khảo giờ đẹp và hướng xuất hành dưới đây để mọi việc hanh thông.
Vì sao lời chúc 'An hòa' có giá trị hơn mọi lời chúc tài lộc năm mới?Ở - 23 giờ trước
GĐXH – Năm mới, giữa rất nhiều điều để cầu chúc thì có lẽ lời cầu chúc an hòa trong nhà vẫn là điều đáng giữ nhất. Một lời nói có sự ghi nhận, thấu hiểu nhiều khi có giá trị hơn mọi lời chúc tài lộc.
Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.
Đầu năm có nên mua vàng không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Đầu năm mới chúng ta luôn có những điều cấm kỵ như không được quét nhà, đổ rác vào mùng một. Hoặc những điều tăng thêm may mắn như việc đi mua muối. Vậy có nên mua vàng đầu năm hay không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.
Kiêng kỵ đầu năm mới để gia tăng vận khí và tài lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm xưa, vào đầu năm mới cần kiêng kỵ một số điều để tránh xui xẻo, đem lại những điều tốt đẹp cho cả năm. Theo dõi ngay những điều kiêng kỵ đầu năm mới dưới đây để có một năm mới hanh thông, nhiều tài lộc, may mắn, an lành.
Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 3 Tết 2026 cho năm Bính Ngọ thịnh vượngỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Mùng 3 Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 19/02/2026 dương lịch. Mọi người có thể tham khảo giờ đẹp và hướng xuất hành dưới đây để mọi việc hanh thông.
Biệt thự ngập hoa đón Tết của MiduKhông gian sống - 2 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Midu khoe không gian biệt thự ngập hoa đào, mộc lan, tuyết mai, hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa sẵn sàng đón Tết.
Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?Ở
GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.