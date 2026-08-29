3 lý do bất ngờ khiến nhiều người chọn OPPO A6 thay vì bản Pro đắt tiền hơn

Dù vậy, thực tế cho thấy không ít khách hàng lại quyết định lựa chọn chiếc OPPO A6 tiêu chuẩn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu sử dụng hằng ngày của bản thân. Dưới đây là những lý do cụ thể khiến mẫu OPPO A6 ghi điểm và được lòng người dùng hơn so với phiên bản đắt tiền cùng dòng.

Màn hình lớn hơn mang lại không gian thao tác rộng rãi

Một điểm khá thú vị khi so sánh hai mẫu máy này là kích thước không gian hiển thị. Phiên bản cao cấp tuy sử dụng tấm nền sáng và rực rỡ hơn nhưng lại có kích thước màn hình nhỏ gọn ở mức 6.55 inch. Ngược lại, những ai thích không gian nhìn ngắm rộng lớn sẽ nghiêng về phiên bản tiêu chuẩn với màn hình kích thước lên đến 6.75 inch.

Kích thước lớn kết hợp cùng tần số quét 120 Hz giúp thao tác cuộn trang, đọc báo hay xem phim trở nên dễ chịu và thoáng đãng hơn hẳn. Người dùng các dòng điện thoại OPPO luôn đánh giá cao sự tinh chỉnh viền màn hình của hãng, giúp tổng thể máy vẫn giữ được sự cân đối dù không gian hiển thị được mở rộng tối đa.

Ảnh: thegioididong.com

Cảm giác cầm nắm đầm tay và vững chãi

Với viên pin dung lượng lớn 7000 mAh được trang bị trên cả hai phiên bản, trọng lượng máy là yếu tố được nhiều người mua quan tâm. Phiên bản Pro được gọt mỏng với trọng lượng 188 gram, mang lại sự nhẹ nhàng. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dùng lại thích cảm giác đầm tay khi sử dụng một thiết bị có viên pin lớn.

Trọng lượng 215 gram của mẫu OPPO A6 tiêu chuẩn mang đến sự an tâm, vững chãi khi thao tác bằng một tay hoặc khi cầm máy theo phương ngang. Lớp vỏ ngoài hoàn thiện nguyên khối cứng cáp cùng các chuẩn kháng nước, bụi bẩn IP68, IP69 giúp người dùng thêm phần tự tin khi mang máy theo trong mọi hoạt động thường ngày.

Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng đáp ứng đủ nhu cầu với mức chi phí tiết kiệm

Yếu tố then chốt dẫn đến quyết định cuối cùng thường nằm ở bài toán kinh tế. Phiên bản cao cấp mang lại công suất sạc 80W và vi xử lý mới, nhưng phiên bản tiêu chuẩn lại chứng minh được sự vừa vặn và tính thực dụng cho số đông. Máy vẫn sở hữu viên pin 7000 mAh bền bỉ, công suất sạc 45W đủ dùng trong ngày và vi xử lý Snapdragon 685 xử lý mượt mà các ứng dụng phổ biến.

Thay vì chi thêm một khoản tiền lớn cho những thông số phần cứng ít khi dùng cạn kiệt, nhiều người chọn giải pháp tiết kiệm ngân sách để đầu tư cho phiên bản có dung lượng lưu trữ cao. Điển hình như mẫu OPPO A6 8GB/256GB, không gian bộ nhớ rộng rãi này mang lại khả năng đa nhiệm trơn tru và lưu trữ hình ảnh, video dồi dào trong nhiều năm tới mà không lo báo đầy bộ nhớ.

Mức giá dễ tiếp cận cùng nhiều ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, dòng sản phẩm đang được phân phối chính thức tại hệ thống Thế Giới Di Động với mức giá rất dễ tiếp cận. Theo chính sách giá ưu đãi mới nhất, phiên bản tiêu chuẩn 6GB/128GB có giá niêm yết là 9.990.000 đồng và đang được giảm trực tiếp chỉ còn 9.790.000 đồng.

Các phiên bản dung lượng bộ nhớ cao hơn cũng đang được điều chỉnh giá tốt để hỗ trợ người dùng. Cụ thể, bản 8GB/128GB giảm còn 9.890.000 đồng và bản cao nhất 8GB/256GB có giá ưu đãi là 11.790.000 đồng. Bên cạnh mức giá cạnh tranh, khách hàng mua sắm tại hệ thống còn được hưởng chính sách trả chậm 0% lãi suất, không cần trả trước tiền mặt, kèm theo nhiều phiếu mua hàng có giá trị áp dụng cho phụ kiện, đồng hồ và máy tính bảng. Đây là thời điểm hợp lý để sở hữu một thiết bị cân bằng tốt giữa thiết kế, pin và giá thành.

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