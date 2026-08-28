Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở năm 2026

Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở năm 2026

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Theo quy định của Nghị quyết 254/2025/QH15, khi chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở), người dân được giảm tới 70% nghĩa vụ tài chính.

Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở năm 2026 - Ảnh 1.Đặc biệt lưu ý 2 loại giấy tờ cần có, khi chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư năm 2026

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo Luật Đất đai 2024, khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư người dân cần phải có 2 loại giấy tờ này.

Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở năm 2026 - Ảnh 2.Mới nhất năm 2026: 3 cách kiểm tra đất có chuyển đổi thành đất thổ cư được hay không?

GĐXH - Chuyển đổi đất nông nghiệp, đất vườn lên đất thổ cư là nhu cầu của nhiều người. Căn cứ theo Điều 59 Nghị định 101/2024, hiện nay, để biết đất có thể chuyển đổi lên đất thổ cư được hay không, người dân có 3 cách kiểm tra.

Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở năm 2026 - Ảnh 3.Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ theo quy định mới nhất

GĐXH - Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Theo quy định của Luật Đất đai 2024, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách sổ đỏ đất thổ cư.

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