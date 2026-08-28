Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở năm 2026

Động cơ mạnh như SH, xe ga 150cc có ABS và TCS, giá 23,2 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu trang bị an toàn đầy ấn tượng với hệ thống phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo như Honda SH.
Thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được tổ chức như nào?Giá cả thị trường -
GĐXH - Hiện nay, người hành nghề môi giới bất động sản bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật.
Giá vàng hôm nay 28/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu còn bao nhiêu tiền 1 chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục giảm, rời mốc 150 triệu/lượng.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28 - 30/8/2026: Có khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 28/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại nối dài đà giảmGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 28/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
Nothing Phone (4a) series: Kết hợp giữa thiết kế nhôm liền khối và mặt lưng lạ mắtSản phẩm - Dịch vụ -
Dòng điện thoại thông minh tầm trung mới mang đến một làn gió lạ với thiết kế nhôm nguyên khối, màn hình lớn, phần mềm mượt mà và mặt lưng ma trận chấm. Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người dùng đang tìm kiếm một thiết bị di động có ngoại hình cá tính nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.
SUV cỡ C cạnh tranh Mazda CX-5 mạnh 184 mã lực, phạm vi 535 km, giá 391 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV cỡ C công suất 184 mã lực và phạm vi 535 km, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
Trang bị ngang SH Mode, xe máy điện giá 31,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, chạy tới 114km/lần sạcGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện thiết kế sang trọng như SH Mode, có màn LCD 5 inch cực nét, giá chỉ 31,5 triệu đồng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 28 - 30/8/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện nhiều giờ trong ngày?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Giá xăng dầu có sự thay đổi mới trước dịp nghỉ lễ 2/9Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Từ chiều 27/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ một số mặt hàng xăng dầu trong nước.