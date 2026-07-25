Vì sao cần sàng lọc ung thư cổ tử cung ở người nhiễm HIV?

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1. HIV làm tăng nguy cơ ung thư tử cung như thế nào?

HIV làm suy yếu hệ miễn dịch khiến cơ thể khó phát hiện và loại bỏ các tế bào bất thường cùng các tác nhân gây nhiễm trùng hơn.

Nguyên nhân khiến phụ nữ sống chung với HIV có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn nhiều so với người không nhiễm HIV là do sự suy giảm miễn dịch khiến cơ thể mất khả năng tự đào thải virus HPV (nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung) khiến nhiễm HPV trở thành mạn tính và kéo dài.

Sự tồn tại dai dẳng của HPV ở niêm mạc cổ tử cung gây ra các biến đổi bất thường ở tế bào. Các tổn thương tiền ung thư chuyển hóa thành ung thư xâm lấn nhanh hơn nhiều so với người khỏe mạnh.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt virus HPV cũng như làm chậm sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư.

Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) làm suy yếu hệ miễn dịch và khiến người bệnh có nguy cơ nhiễm HPV cao hơn. Người nhiễm HIV có nguy cơ mắc các loại virus khác có thể gây ung thư virus gây u nhú ở người (HPV), virus viêm gan B hoặc C... Hầu hết các virus này lây truyền theo cùng một cách với HIV và việc hệ miễn dịch bị suy yếu khiến cơ thể khó chống lại chúng hơn.

Ở phụ nữ nhiễm HIV, tổn thương tiền ung thư cổ tử cung có thể phát triển thành ung thư xâm lấn nhanh hơn bình thường.

Tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ rất quan trọng với người nhiễm HIV.



2. Người nhiễm HIV có thể làm gì để giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung?

Điều trị ARV đúng và đủ

Tuân thủ điều trị ARV giúp ức chế tải lượng HIV và phục hồi tế bào miễn dịch. Hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn sẽ hỗ trợ cơ thể đào thải hoặc kìm hãm sự phát triển của virus HPV.

Tầm soát ung thư cổ tử cung rất quan trọng với người nhiễm HIV

Ung thư cổ tử cung thường có thể được phát hiện sớm, thậm chí có thể phòng ngừa bằng cách thực hiện các xét nghiệm sàng lọc định kỳ.

Người nhiễm HIV nên được sàng lọc càng sớm càng tốt sau khi được chẩn đoán nhiễm HIV. Tần suất sàng lọc cần thiết phụ thuộc vào kết quả của lần xét nghiệm sàng lọc đầu tiên, phát hiện và xử lý sớm các tổn thương tiền ung thư.

Các xét nghiệm được sử dụng để sàng lọc ung thư cổ tử cung bao gồm xét nghiệm HPV và xét nghiệm Pap. Các xét nghiệm này có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc cùng lúc.

Tiêm vaccine HPV

Người nhiễm HIV cần được tiêm phòng HPV theo khuyến cáo của bác sĩ. Việc tiêm phòng là cần thiết nếu người nhiễm HIV chưa được tiêm phòng và chưa bị nhiễm các loại virus này.

Thực hiện an toàn tình dục

An toàn tình dục (dùng bao cao su , sống chung thủy) giúp ngăn ngừa lây nhiễm HIV và virus HPV. Bao cao su giúp giảm đáng kể rủi ro tái nhiễm hoặc nhiễm thêm các chủng HPV nguy cơ cao mới.

Sống lành mạnh

Sống lành mạnh (không hút thuốc, dinh dưỡng tốt, vận động thường xuyên) giúp nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt không hút thuốc lá vì chất độc trong thuốc lá làm suy yếu miễn dịch khiến virus HPV dễ biến đổi thành ung thư hơn.