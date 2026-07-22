5 nguyên nhân gây ngứa, viêm phụ khoa, chị em cần biết để phòng bệnh và tránh tái phát

Viêm phụ khoa là tình trạng viêm tại cơ quan sinh dục nữ kèm theo cảm giác ngứa, nóng rát hoặc khó chịu. Âm đạo vốn tồn tại một hệ vi sinh tự nhiên gồm nhiều loại vi khuẩn có lợi và có hại.

Trong điều kiện bình thường, các lợi khuẩn giúp duy trì độ pH ổn định, tạo hàng rào bảo vệ trước các tác nhân gây bệnh. Khi sự cân bằng này bị phá vỡ, vi khuẩn, nấm hoặc các vi sinh vật khác sẽ phát triển mạnh, gây phản ứng viêm và xuất hiện các triệu chứng khó chịu.

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5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngứa, viêm phụ khoa

Nhiễm nấm Candida

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Nấm Candida vốn tồn tại với số lượng nhỏ trong hệ vi sinh âm đạo và thường không gây bệnh. Tuy nhiên, khi môi trường âm đạo mất cân bằng hoặc sức đề kháng của cơ thể suy giảm, nấm có thể phát triển quá mức và gây viêm nhiễm.

Rối loạn hệ vi sinh âm đạo

Sự thay đổi tỷ lệ giữa vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại khiến môi trường âm đạo mất cân bằng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Khi gặp tình trạng này, khí hư thường loãng hơn bình thường, có màu trắng xám và mùi tanh rõ hơn sau quan hệ.

Ký sinh trùng

Một số tác nhân như Trichomonas, Chlamydia hoặc lậu cầu cũng có thể gây viêm vùng kín. Tình trạng này thường đi kèm khí hư bất thường, đau khi quan hệ hoặc cảm giác buốt khi tiểu. Nếu không được can thiệp kịp thời, các tác nhân này có thể lan lên đường sinh dục trên, gây viêm nội mạc tử cung, viêm vòi trứng hoặc viêm vùng chậu.

Dị ứng và kích ứng

Không phải mọi trường hợp ngứa vùng kín đều do nhiễm khuẩn. Một số phụ nữ có thể bị kích ứng hoặc phản ứng dị ứng sau khi sử dụng dung dịch vệ sinh có chất tẩy rửa mạnh, xà phòng thơm, băng vệ sinh có mùi, chất bôi trơn hoặc chất liệu quần lót không phù hợp.

Thay đổi nội tiết tố

Sự thay đổi nội tiết tố cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ viêm ngứa phụ khoa. Tình trạng này thường gặp ở phụ nữ mang thai, sau sinh, đang cho con bú, trong giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh hoặc khi sử dụng một số thuốc ảnh hưởng đến nồng độ hormone. Lượng estrogen giảm khiến niêm mạc âm đạo mỏng hơn, giảm tiết dịch và dễ bị kích ứng hoặc viêm hơn so với bình thường.

Bên cạnh các nguyên nhân trên, việc vệ sinh vùng kín không đúng cách, mặc quần lót ẩm, thường xuyên nhịn tiểu, lạm dụng kháng sinh hoặc mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

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Dấu hiệu viêm ngứa phụ khoa không nên bỏ qua

Ngứa vùng kín là triệu chứng thường gặp nhất của viêm ngứa phụ khoa. Cảm giác ngứa có thể xuất hiện âm ỉ hoặc dữ dội, kéo dài liên tục hoặc từng đợt, gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Khí hư bất thường cũng là dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Khi bị viêm, khí hư thường ra nhiều hơn, có thể chuyển sang màu vàng, xanh, xám hoặc trắng đục, kèm mùi hôi khó chịu. Tùy nguyên nhân gây bệnh, dịch tiết có thể loãng như nước, nổi bọt hoặc vón cục như bã đậu.

Ngoài ra, người bệnh còn có thể gặp các triệu chứng như nóng rát vùng kín, đau khi đi tiểu, đau khi quan hệ tình dục, sưng đỏ âm hộ hoặc xuất hiện các vết trầy xước do gãi nhiều.

Khi nào cần đi khám phụ khoa?

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu tình trạng ngứa vùng kín kéo dài nhiều ngày, tái phát thường xuyên hoặc đi kèm khí hư bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám.

Việc tự ý mua thuốc uống hoặc thuốc đặt khi chưa xác định nguyên nhân có thể khiến triệu chứng tạm thời thuyên giảm nhưng không điều trị triệt để căn nguyên gây bệnh. Điều này làm tăng nguy cơ tái phát, kéo dài viêm nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản trong tương lai.

Cách điều trị và phòng ngừa viêm ngứa phụ khoa

Việc điều trị viêm ngứa phụ khoa cần dựa trên nguyên nhân cụ thể. Sau khi thăm khám, bác sĩ có thể chỉ định thuốc chống nấm, kháng sinh hoặc thuốc điều trị ký sinh trùng phù hợp. Người bệnh cần tuân thủ đúng phác đồ, không tự ý ngừng thuốc khi triệu chứng vừa cải thiện.

Song song với điều trị, chị em nên vệ sinh vùng kín nhẹ nhàng, tránh lạm dụng các sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh và hạn chế quan hệ tình dục trong thời gian điều trị để giảm kích ứng.

Để phòng ngừa viêm ngứa phụ khoa tái phát, phụ nữ nên mặc quần lót thoáng khí, thay đồ lót hằng ngày, giữ vùng kín khô ráo, quan hệ tình dục an toàn, không tự ý dùng kháng sinh hoặc thuốc đặt phụ khoa khi chưa có chỉ định. Khám phụ khoa định kỳ cũng là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các bất thường và bảo vệ sức khỏe sinh sản lâu dài.