Chủ quan với đau ngực cuối thai kỳ, thai phụ bất ngờ phát hiện viêm màng phổi

Đau ngực, khó thở cuối thai kỳ, thai phụ bất ngờ mắc viêm phổi màng phổi

Chị Hạnh, 42 tuổi, mang thai ở tuần thứ 35, nhập viện trong tình trạng khó thở và đau ngực trái kéo dài. Ba ngày trước đó, chị xuất hiện những cơn đau ngực trái từng đợt, đau tăng khi hít sâu hoặc thay đổi tư thế. Cơn đau lan dọc theo các khoang liên sườn bên trái khiến chị cảm thấy khó chịu, khó thở.

Do đang ở giai đoạn cuối thai kỳ và có tiền sử hen phế quản, chị lo lắng nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thăm khám. Sau khi được loại trừ các tình trạng cấp cứu sản khoa, người bệnh được chuyển đến khoa Hô hấp để đánh giá chuyên sâu.

TS.BS Phạm Thị Lệ Quyên, Phó Trưởng khoa Hô hấp, cho biết kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định người bệnh bị viêm phổi – màng phổi trái. Hình ảnh ghi nhận có một lượng dịch mỏng ở màng phổi trái kèm tổn thương đông đặc vùng đáy phổi kích thước 13,7 x 7,4 mm.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Khó thở ở phụ nữ mang thai dễ bị nhầm với thay đổi sinh lý

Theo bác sĩ Quyên, khó thở là triệu chứng khá phổ biến ở phụ nữ mang thai, đặc biệt trong những tháng cuối. Khi thai nhi phát triển lớn, tử cung đẩy cơ hoành lên cao khiến dung tích phổi giảm tương đối, trong khi nhu cầu oxy của cơ thể tăng lên. Vì vậy, nhiều thai phụ thường có cảm giác hụt hơi hoặc thở nhanh hơn bình thường.

Tuy nhiên, nếu khó thở đi kèm đau ngực, đặc biệt đau tăng khi hít sâu, người bệnh cần được thăm khám để loại trừ các nguyên nhân bệnh lý như viêm phổi, viêm màng phổi, cơn hen cấp, bệnh tim mạch hoặc thuyên tắc phổi.

Trong trường hợp của chị Hạnh, các triệu chứng ban đầu không điển hình do người bệnh không ho, không sốt. Nếu chỉ cho rằng đây là biểu hiện bình thường của thai kỳ hoặc liên quan đến hen phế quản, tình trạng viêm phổi màng phổi có thể bị bỏ sót.

Viêm phổi màng phổi ở thai phụ có thể gây biến chứng nguy hiểm

Bác sĩ cho biết viêm phổi màng phổi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể tiến triển thành suy hô hấp, tràn mủ màng phổi, nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn. Những biến chứng này không chỉ đe dọa sức khỏe người mẹ mà còn ảnh hưởng đến thai nhi.

Việc điều trị các bệnh lý hô hấp ở phụ nữ mang thai đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm soát nhiễm trùng cho mẹ nhưng vẫn an toàn cho thai nhi. Các loại thuốc sử dụng cần được lựa chọn phù hợp về chủng loại, liều lượng và thời điểm dùng.

Do lượng dịch màng phổi ít, chưa gây chèn ép hô hấp, chị Hạnh được điều trị nội khoa bằng kháng sinh, thuốc kiểm soát hen phế quản kết hợp điều trị triệu chứng và theo dõi sát chức năng hô hấp.

Sau 11 ngày điều trị, tình trạng đau ngực và khó thở của người bệnh cải thiện hoàn toàn, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Khi nào thai phụ cần đi khám ngay?

TS.BS Phạm Thị Lệ Quyên khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên chủ quan với các triệu chứng hô hấp bất thường. Người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở không giảm khi nghỉ ngơi, đau tăng khi hít sâu, sốt, rét run, ho nhiều, ho có đờm, khò khè, tím môi, phù một bên chân hoặc cảm giác mệt lả.

Trong thai kỳ, thai phụ không nên tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc ho, thuốc hen hoặc thuốc giảm đau khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc tự điều trị có thể làm che lấp triệu chứng, khiến bệnh tiến triển nặng hơn hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.