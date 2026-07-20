Hiếm gặp: Người phụ nữ Hà Nội mang tam thai tự nhiên, 1 bánh rau, 3 buồng ối

| Dân số và phát triển
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Theo các bác sĩ, tam thai tự nhiên là thai kỳ rất hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/100.000 ca. Đây là nhóm thai kỳ nguy cơ cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cần được theo dõi chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia trong suốt thai kỳ.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã phẫu thuật lấy thai thành công cho một ca tam thai tự nhiên hiếm gặp. 

Theo đó, sản phụ 28 tuổi (ở Hà Nội) mang thai lần đầu với tam thai tự nhiên 1 bánh rau 3 buồng ối. Ngay từ đầu thai kỳ, sản phụ được theo dõi tại Trung tâm Can thiệp bào thai - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 

Ở tuần thai 16 tuần, khi phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng giữ thai, sản phụ được chỉ định khâu vòng cổ tử cung (CTC) nhằm hỗ trợ kéo dài thai kỳ. 

Hiếm gặp: Người phụ nữ Hà Nội mang tam thai tự nhiên, 1 bánh rau, 3 buồng ối - Ảnh 1.

Sau hành trình nỗ lực giữ thai, 3 em bé đã được chào đời an toàn. Ảnh: BVCC. 

Ngày 1/6, khi xuất hiện tình trạng đau bụng, có cơn gò, sản phụ nhập viện điều trị giữ thai tại Khoa Sản bệnh A4 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Trong thời gian nằm viện, sản phụ thường xuyên được hội chẩn, đánh giá diễn biến thai kỳ để đưa ra hướng xử trí phù hợp ở từng thời điểm, với mục tiêu kéo dài thai kỳ an toàn nhất cho cả mẹ và các em bé.

Trước sinh khoảng 1 tuần, sản phụ có dấu hiệu vỡ ối và đã được tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi, chủ động chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho khả năng sinh non.

Trong quá trình theo dõi, sản phụ có dấu hiệu thiếu máu ở tuần thai 31. Do mang đa thai, nhu cầu dinh dưỡng của mẹ tăng cao hơn nhiều so với thai kỳ thông thường, các bác sĩ đã tư vấn bổ sung sắt và chế độ chăm sóc phù hợp.

Sau 22 ngày nỗ lực giữ thai, đến 31 tuần 6 ngày, khi xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, ekip quyết định kết thúc thai kỳ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và ba em bé. 

Ca mổ diễn ra thuận lợi, 3 em bé lần lượt chào đời với cân nặng: 1.700g - 1.600g - 1.500g. Khoảnh khắc ấy là niềm hạnh phúc đặc biệt của gia đình và ekip sau hành trình nhiều tháng ngày theo dõi, chăm sóc và nỗ lực giữ thai.

Sau sinh, cả 3 em bé được chuyển đến Khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc do sinh ở tuổi thai non tháng. Hiện tại, sức khỏe của các bé đã ổn định, phát triển tốt. 

Hiếm gặp: Người phụ nữ Hà Nội mang tam thai tự nhiên, 1 bánh rau, 3 buồng ối - Ảnh 2.Niềm vui của sản phụ mang tam thai

GiadinhNet - Sản phụ cùng gia đình hạnh phúc khi cùng lúc đón "3 thiên thần nhỏ".


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