Thiếu niên 15 tuổi bị đột quỵ do tắc động mạch não, bác sĩ cảnh báo không chủ quan với dấu hiệu này

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp người bệnh mới 15 tuổi bị nhồi máu não cấp. Trường hợp này tiếp tục là lời cảnh báo rằng đột quỵ có thể xảy ra ở cả người trẻ, thậm chí trẻ em, nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời có thể để lại di chứng nặng nề.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Thiếu niên 15 tuổi đột quỵ do tắc động mạch não

Theo người nhà, trước khi nhập viện, người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý đáng chú ý. Tuy nhiên, em bất ngờ xuất hiện yếu nửa người trái, choáng rồi ngã trong nhà vệ sinh. Gia đình nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhà cấp cứu.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não phát hiện tình trạng nhồi máu não diện rộng bán cầu phải. Người bệnh được hội chẩn và chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc được, liệt mặt trung ương bên trái, liệt hoàn toàn nửa người trái với cơ lực 0/5.

Các bác sĩ khẩn trương thực hiện thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu. Kết quả MRI mạch máu não xác định người bệnh bị nhồi máu bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong. Người bệnh được chẩn đoán nhồi máu não diện rộng do tắc mạch máu não lớn và nhập viện ở thời điểm khoảng 2,5 giờ sau khi khởi phát triệu chứng.

Can thiệp trong "thời gian vàng", giữ cơ hội hồi phục

Nhận định đây là trường hợp đột quỵ tối cấp còn nằm trong "thời gian vàng", ê kíp lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ.

Người bệnh được chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ nhằm tái thông mạch máu não. Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân gây đột quỵ, đồng thời kết hợp phục hồi chức năng sớm.

Hiện người bệnh đã tỉnh hoàn toàn, giao tiếp tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, em vẫn còn liệt nửa người trái và đang tiếp tục được điều trị nội khoa, tập phục hồi chức năng dưới sự theo dõi sát của các bác sĩ.

Hình ảnh cho thấy động mạch cảnh trong bên phải đã được tái thông hoàn toàn. Ảnh: BVCC

Bác sĩ cảnh báo đột quỵ ngày càng trẻ hóa

Theo BSCKI Lưu Văn Thìn, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh – Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện nay đột quỵ không còn là bệnh lý chỉ gặp ở người lớn tuổi mà đã được ghi nhận ngày càng nhiều ở người dưới 40 tuổi, thậm chí ở trẻ em.

Bác sĩ nhấn mạnh, trong điều trị đột quỵ, "thời gian là não". Càng được tái thông mạch máu sớm, khả năng cứu vùng não còn có thể hồi phục càng cao, từ đó giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng tàn phế.

Người dân cần ghi nhớ các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nói ngọng, mất thăng bằng, rối loạn ý thức hoặc đột ngột nhìn mờ. Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ để được cấp cứu.

Bác sĩ cũng khuyến cáo tuyệt đối không cạo gió, bấm huyệt hoặc chờ các triệu chứng tự hết. Mỗi phút chậm trễ đều khiến nhiều tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi, làm tăng nguy cơ tàn phế và đe dọa tính mạng người bệnh.