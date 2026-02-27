Sau Tết, người có dấu hiệu này chứng tỏ gan đang quá tải, nên kiểm tra men gan sớm
GĐXH - Nếu thấy mệt mỏi kéo dài, nổi mụn, nước tiểu sẫm màu hay vàng da nhẹ, người dân nên chủ động xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương gan và phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn.
Sau Tết, gan dễ quá tải vì thay đổi thói quen sinh hoạt
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thường kéo theo sự thay đổi đáng kể trong sinh hoạt như ăn nhiều đồ dầu mỡ, thực phẩm giàu đạm, uống rượu bia, thức khuya và ít vận động. Những yếu tố này áp lực lên men gan, buộc gan phải hoạt động với cường độ cao để chuyển hóa chất dinh dưỡng và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.
Nếu tình trạng quá tải kéo dài, tế bào gan có thể bị tổn thương, làm suy giảm chức năng gan và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như gan nhiễm mỡ, viêm gan hay xơ gan. Khi tế bào gan bị tổn thương, các enzym chuyển hóa bên trong sẽ được giải phóng vào máu. Việc xét nghiệm men gan giúp phát hiện sớm tình trạng này trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng.
Dấu hiệu cảnh báo nên kiểm tra men gan
Sau Tết, người dân cần chú ý những biểu hiện cho thấy gan đang chịu áp lực lớn. Mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, đầy bụng, khó tiêu hoặc nổi mụn nhiều là những dấu hiệu thường gặp khi chức năng gan suy giảm.
Ngoài ra, ngứa da không rõ nguyên nhân, nước tiểu sẫm màu hoặc da và mắt hơi vàng cũng có thể là cảnh báo sớm của tình trạng tổn thương gan. Khi xuất hiện các triệu chứng này, việc xét nghiệm men gan giúp đánh giá mức độ ảnh hưởng của gan và có hướng theo dõi kịp thời.
Xét nghiệm men gan có ý nghĩa gì?
Xét nghiệm men gan là phương pháp đo hoạt độ các enzym có nguồn gốc từ gan thông qua các chỉ số sinh hóa trong máu, từ đó đánh giá tình trạng hoạt động của tế bào gan.
Các chỉ số thường được kiểm tra gồm AST (GOT), ALT (GPT), Gamma GT (GGT) và Photphatase kiềm (ALP). AST và ALT tăng cao phản ánh mức độ tổn thương tế bào gan; GGT thường tăng khi gan chịu ảnh hưởng bởi rượu bia, thuốc hoặc tình trạng ứ mật; trong khi ALP tăng cao có thể liên quan đến tổn thương đường mật.
Thông qua kết quả xét nghiệm, bác sĩ có thể nhận định mức độ tổn thương gan, theo dõi tiến triển bệnh và đưa ra hướng tư vấn, điều trị phù hợp.
Ai người cần đặc biệt kiểm tra men gan sau Tết
Người sử dụng nhiều rượu bia trong dịp Tết là nhóm có nguy cơ tổn thương gan cao nên chủ động kiểm tra sớm. Bên cạnh đó, người có tiền sử viêm gan B, viêm gan C, gan nhiễm mỡ hoặc xơ gan cũng cần xét nghiệm định kỳ để theo dõi chức năng gan.
Những người thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc đang sử dụng thuốc dài ngày, thực phẩm chức năng cũng thuộc nhóm nên kiểm tra men gan sau Tết nhằm phát hiện sớm bất thường.
Để kết quả xét nghiệm men gan chính xác, bạn cần:
Để xét nghiệm phản ánh đúng tình trạng gan, người dân nên nhịn ăn từ 8–12 giờ trước khi lấy máu. Việc hạn chế rượu bia, cà phê và tránh sử dụng thuốc không cần thiết trước ngày xét nghiệm cũng giúp kết quả chính xác hơn.
Khi nhận kết quả, người bệnh không nên quá lo lắng hoặc tự ý sử dụng các sản phẩm "giải độc gan". Việc đánh giá cần dựa trên triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm liên quan khác, do bác sĩ chuyên khoa tư vấn.
